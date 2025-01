Así lucen las posibilidades latinas en las nominaciones al Oscar

Share via

Probablemente, la mayor sorpresa de la edición de los Globos de Oro que se llevó a cabo el pasado fin de semana fue el triunfo de Fernanda Torres en la categoría de Mejor Interpretación Femenina en una Película- Drama por su trabajo en “I’m Still Here” (“Ainda Estou Aqui”).

Ni la propia actriz brasileña, que recibió la distinción por haber encarnado a una valerosa madre de familia de la vida real que tuvo que sobreponerse a la desaparición de su esposo durante la época de la dictadura militar que azotó a su país, creía que se iba a ir a casa con el premio.

“Esta nominación a los Globos de Oro es de por sí un milagro, porque a pesar de que nuestra película tuvo críticas sumamente positivas, como lo hizo también mi trabajo en ella, el 2024 ha estado lleno de actuaciones increíbles”, nos dijo ella durante una reciente entrevista. “Me siento muy orgullosa por todo lo que ha pasado ya y por la conexión que esto tiene con mi madre, que se siente también muy feliz con el logro [y que ganó igualmente el Globo 25 años atrás]”.

No le faltaba razón para sentirse de ese modo, porque, en esa ocasión, se encontraba como candidata dentro de un rubro que estaba no solo lleno de actrices extremadamente renombradas, sino también de mujeres que habían ofrecido ‘performances’ espectaculares que habían dado mucho de qué hablar, como Angelina Jolie (quien se puso en la piel de la célebre cantante de ópera Maria Callas en “Maria”), Kate Winslet (quien interpretó a la reconocida fotógrafa de guerra Elizabeth Miller en “Lee), Nicole Kidman (quien asumió el rol de una ejecutiva madura que se involucra en una ardiente pero complicada relación con un hombre joven en “Babygirl”) y Tilda Swinton (quien, curiosamente, caracterizó también a una fotógrafa de guerra, pero esta vez ficticia y con una enfermedad terminal, en “The Room Next Door”).

Sin embargo, la Asociación de Prensa de Hollywood decidió finalmente que su trabajo había sido el mejor; pero, con todo lo bueno que es, existe la posibilidad que ni siquiera sea considerado en el apartado correspondiente de los Oscar (el de Mejor Actriz), al menos si nos atenemos a las posibilidades que relacionan directamente a las nominaciones de la Academia en este mismo apartado con las del Sindicato de Actores (SAG), cuyos miembros militan también en la misma Academia.

Esta semana, el SAG anunció su lista completa de candidaturas, y en ella, Torres brilla por su ausencia. En ese sentido, si las cosas siguen su curso habitual, la sudamericana no será nominada, y con ello, se perderán todas nuestras posibilidades en las grandes categorías del evento de premiación cinematográfica más celebrado a nivel mundial.

Pero no debe descartarse la posibilidad de que sea de todos modos incluida, y no solo porque sería un tanto escandaloso que una ganadora tan importante de los Globos de Oro sea ignorada por el Oscar, sino porque, con más tiempo para tomar sus decisiones (el ‘deadline’ del 14 de enero se pasó al 17, como se informó este jueves), muchos más votantes de la Academia tendrán la posibilidad de ver “I’m Still Here”, que se estrena recién en Estados Unidos el 17 (pero a la que esta clase de personas tienen acceso a través de funciones especiales y enlaces privados).

Incluso si no se da, es probable que haya de todos modos presencia latina en el evento, al menos si se considera el tema de la latinidad en términos más amplios, porque Karla Sofía Gascón, la actriz española que vivió una década en México y que interpreta a un narcotraficante mexicano que se somete a una reasignación de sexo en “Emilia Pérez”, sí ha sido nominada por el SAG como Mejor Actriz, lo que, en teoría, haría que se la nomine también para el Oscar.

Tampoco podemos dejar de lado, claro está, a Zoe Saldaña, quien se llevó su primer Globo de Oro hace una semana por su rol en “Emilia Pérez”, que es descendiente de dominicanos y boricuas y que no debería tener problemas para insertarse en el departamento de Mejor Actriz de Reparto.

Y si hablamos de la presencia del español, es inevitable mencionar a “El mal”, una pieza musical que, pese a haber sido compuesta por los franceses Camille y Clement Ducol, lleva letra en nuestro idioma y es interpretada de ese modo por Saldaña en -¿qué más?- “Emilia Pérez”.

Volviendo al plano de la actuación, y yendo ya a terrenos limítrofes, por llamarlos de alguna manera, vale la pena mencionar a Monica Barbaro, la oriunda de San Francisco que no habla español pero que tiene una abuela mexicana, y que promete ser candidata por su brillante interpretación de la cantautora Joan Baez (quien tiene igualmente ascendencia azteca) en “A Complete Unknown”.

Por su lado, Colman Domingo, que tiene aparentemente un lazo sanguíneo distante con Guatemala y que tampoco habla espanol, pero que se considera asi mismo como un afrolatino, tiene asegurada prácticamente su presencia en el apartado de Mejor Actor debido a su participación en “Sing Sing”, una película poco vista -pero aparentemente brillante- en la que interpreta a un hombre que es condenado a prisión sin merecerlo.

Tampoco hay que descartar la participacion de la citada “I’m Still Here” en la categoría de Mejor Película Internacional, sobre todo porque figura actualmente en la ‘shortlist” (o lista preliminar) que se dio a conocer el pasado 17 de diciembre. De hecho, el excelente drama de Walter Salles es la única esperanza latinoamericana en lo que respecta a las consideraciones sobre la Mejor Película Internacional, porque “Emilia Pérez”, que también aparece ahí, es una producción francesa que representa a la nación gala en la contienda.

Al analizar con detalle la misma ‘shortlist’ (que solo considera a 10 de las 24 categorías), se descubren otras pre candidaturas inesperadas, como la que se encuentra en el rubro de Mejor Largometraje Documental para “Frida”, una coproducción entre México y Estados Unidos que se estrenó en Prime Video, que estuvo dirigida por la cineasta peruana Carla Gutiérrez y que apeló a estrategias novedosas -y ocasionalmente controvertidas- para mostrarnos facetas de la legendaria pintora capitalina que no habían sido exploradas en toda su complejidad.

En categorías menos populares, pero absolutamente dignas de respeto, hallamos también sorpresas, como es el caso de “The Masterpiece” (“La gran obra”), un título español sobre el encuentro entre dos parejas muy distintas que ha sido pre nominado en el rubro de Mejor Cortometraje de Ficción; y como sucede con “A Lien”, un trabajo que figura como candidato en el mismo apartado y que, a pesar de haber sido dirigido y escrito por los hermanos anglosajones David y Sam Cutler-Kreutz, está co protagonizado por un latino (William Martinez) que interpreta un latino, y toca una temática muy cercana a nuestra comunidad, porque coloca a sus personajes en medio de una entrevista del ICE que forma parte de un gran plan de deportación.