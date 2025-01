Guía para ver unos Grammy con cambios por los incendios de Los Ángeles

Los Premios Grammy 2025 están a la vuelta de la esquina, lo que significa que es momento de poner en marcha esos planes para ver su ceremonia.

La 67ª entrega anual de los Premios Grammy se llevará a cabo el domingo 2 de febrero en la Arena Crypto.com en Los Ángeles, aunque la Academia de la Grabación ha redirigido sus esfuerzos para apoyar en el auxilio tras los devastadores incendios forestales en el área de Los Ángeles.

A continuación, lo que necesitas saber sobre cómo ver los Grammy 2025, incluyendo dónde se podrán ver por streaming y dónde puedes ver a las mayores estrellas de la música caminando por la alfombra roja.

¿Cuándo comienzan los Grammy y cómo puedo verlos?

La gala transmitirá en vivo por CBS y Paramount+ a partir de las 8 p.m. de Nueva York (0100 GMT). Los suscriptores de Paramount+ con Showtime también pueden verlo en vivo y bajo demanda.

¿Quién presenta los Grammys?

El comediante Trevor Noah será el anfitrión del espectáculo por quinta vez consecutiva.

Las únicas personas que han presentado cinco o más veces los Grammy fueron los artistas musicales: Andy Williams con siete veces, seguido por John Denver con seis y LL Cool J con cinco.

¿Cómo puedo ver los Grammy por streaming?

Los Grammy también se pueden ver a través de servicios de TV en vivo por streaming que incluyan CBS en su programación, como Hulu + Live TV, YouTube TV y FuboTV.

Los suscriptores de Paramount+ podrán ver los Grammy al día siguiente de la ceremonia.

¿Cómo puedo ver la alfombra roja?

The Associated Press transmitirá un programa desde la alfombra roja de tres horas con entrevistas y detalles de moda. Se transmitirá en YouTube y APNews.com.

¿Quién está nominado a los Grammy?

Beyoncé lidera las nominaciones a los Grammy con 11, llevando su total a 99 en su carrera. Eso la convierte en la artista más nominada en la historia de los Grammy.

También es la artista más condecorada hata la fecha, habiendo ganado 32 trofeos a lo largo de su carrera.

Post Malone, Billie Eilish, Kendrick Lamar y Charli XCX la siguen con siete nominaciones.

Taylor Swift y las nominadas por primera vez Sabrina Carpenter y Chappell Roan cuentan con seis nominaciones cada una.

¿Cómo afectarán los incendios forestales del área de Los Ángeles a los Grammy?

Los Premios Grammy 2025 se llevarán a cabo como estaba planeado, pero centrarán su atención en los esfuerzos de socorro por los incendios forestales.

Cada año, la Academia de la Grabación organiza una multitud de eventos para dar la bienvenida a la industria de la música durante la semana de los Grammy; las discográficas hacen lo mismo. Sin embargo, muchas instituciones han cancelado sus planes — Universal Music Group, BMG y Warner Music Group entre ellas — y en su lugar destinarán recursos para los esfuerzos de socorro y reconstrucción por los incendios forestales en el área de Los Ángeles.

El miércoles, la Academia de la Grabación anunció que había condensado los planes de la semana previa a los Grammy a sólo cuatro eventos, y en cada uno se buscará recaudar fondos.

Otras actividades como el evento anual previo a los Grammy del Colectivo de Música Negra, el brunch de defensa de los Grammy y otros programados para la casa pop-up inmersiva de los Grammy han sido cancelados. En total, al menos 16 eventos que se realizan antes de los Grammy, patrocinados por la Academia de la Grabación, han sido cancelados.

“Entendemos lo devastadora que ha sido esta última semana para esta ciudad y su gente. Esta es nuestra casa, es el hogar de miles de profesionales de la música, y muchos de nosotros hemos sido afectados negativamente”, dijo en un comunicado el director general de la Academia de la Grabación, Harvey Mason jr.

La semana pasada, la Academia de la Grabación y MusiCares iniciaron el Esfuerzo de Socorro por Incendios de Los Ángeles con una donación de 1 millón de dólares. Y anunciaron que gracias a contribuciones adicionales, ya han distribuido 2 millones de dólares en ayuda de emergencia.

¿Cómo ha respondido el resto de la industria musical a los incendios?

Spotify canceló todos sus eventos de la semana de los Grammy, incluyendo su celebración para los nominados a mejor nuevo artista. “Hemos decidido que el enfoque más impactante es cancelar todos nuestros eventos de la semana de los Grammy, incluyendo nuestra fiesta anual de mejor nuevo artista, y redirigir fondos para apoyar esfuerzos para alcanzar a los fans locales y organizaciones benéficas”, escribió Joe Hadley, Jefe Global de Asociaciones de Música y Audiencia de Spotify, en un anuncio.

Universal Music Group, una de las tres grandes discográficas, ha cancelado todos sus eventos relacionados con los Grammy. Estos incluyen su presentación anual de artistas, que se celebra el sábado, y su fiesta posterior el domingo de la semana de los Grammy. En lugar de eso, redirigirá esos fondos para el socorro por los incendios.

BMG ya no será el anfitrión de su fiesta pre-Grammy y un representante de Warner Music Group confirmó a The Associated Press que la discográfica no será anfitriona de una fiesta este año y en su lugar están “redirigiendo fondos para apoyar los esfuerzos”. A principios de esta semana, WMG y el Fondo de Justicia Social de la Familia Blavatnik prometieron 1 millón para los esfuerzos de socorro y reconstrucción por los incendios en el área de Los Ángeles.

Sony Music Group confirmó que ha cancelado sus eventos durante la semana de los Grammy y después de la ceremonia y en su lugar redirigirá esfuerzos y dinero para apoyar a comunidades locales.

MusiCares, una organización que ayuda a los profesionales de la música que necesitan asistencia financiera, personal o médica, celebra su gala anual de Personas del Año en el Centro de Convenciones de Los Ángeles unos días antes de los Grammy. La gala de 2025 aún se llevará a cabo el 31 de enero, este año honrando a Grateful Dead con un compromiso adicional de auxilio por los incendios.

“En nuestra próxima gala de Persona del Año, haremos un llamado especial para donaciones para apoyar nuestros esfuerzos de socorro por los incendios”, según un correo electrónico enviado por la Academia de la Grabación a sus miembros el martes.