Mikey Madison, Zoe Saldaña e Isabella Rossellini reaccionan a las nominaciones al Oscar

LOS ÁNGELES (AP) — Tras los devastadores incendios forestales en Los Ángeles, Hollywood se unió para consagrar a los nominados al Oscar de este año. La lista la encabeza el narcomusical de Netflix “Emilia Pérez”, seguido de cerca por “Wicked”, la fastuosa adaptación del musical de Broadway, y la épica de la posguerra “The Brutalist” (“El brutalista”).

La 97ª entrega de los Premios de la Academia, presentada por Conan O’Brien, se transmitirá por ABC el 2 de marzo, desde el Teatro Dolby en Los Ángeles.

A continuación, las reacciones de algunos de los nominados notables del día:

Mikey Madison por “Anora”

“Siempre soñé con algo así, pero nunca sentí que pudiera ser una realidad para mí. Simplemente amo hacer cine. Amo las películas. Es uno de los mayores amores de mi vida y lo que me hace feliz... Soy originaria de Los Ángeles y ha habido tanta devastación estas últimas semanas y mi corazón se rompe por LA, pero es realmente hermoso ver a Hollywood unirse y celebrar el cine en este momento, es realmente hermoso.

“Anora” ha cambiado mi vida. Hay puertas que están abiertas que estuvieron cerradas por más de una década, y realmente es gracias a Sean (Baker) por elevarme como actriz y darme este increíble personaje para interpretar, que nadie me había dado antes, así que realmente le debo mucho a él y su confianza en mí como artista. Realmente ha reavivado mi amor por el cine, la actuación y la realización de películas y ha cambiado muchas cosas”. — Madison, nominada a mejor actriz. Habló desde la cama de su habitación de un hotel en Nueva York, donde vio las nominaciones mientras hablaba por FaceTime con su madre (ambas gritaron).

Monica Barbaro por “A Complete Unknown” (“Un completo desconocido”)

“Mi teléfono comenzó a explotar, y simplemente caí al suelo y no podía creerlo. Es completamente surrealista. La categoría de mejor actriz de reparto está llena de algunas de mis actrices favoritas. Fue increíble ser incluida en una lista corta, y ahora esto. Casi no lo puedo creer.” — Barbaro se enteró de su nominación a mejor actriz de reparto mientras estaba en Londres durante una prueba de vestuario para un nuevo proyecto.

Isabella Rossellini por “Conclave” (“Cónclave”)

“Cuando era joven, siempre me identificaban como la hija de Ingrid Bergman y Roberto Rossellini. A medida que he envejecido, esto no sucede tan frecuentemente... Desearía que mis padres estuvieran vivos para celebrar conmigo este gran honor. Y, también, hoy, con esta alegría, mi mente no puede evitar detenerse en el más allá para pensar en David Lynch. Nuestra colaboración fue clave para mi comprensión del arte de actuar. Es mi pasado, todo lo que tengo en mí, lo que traje a mi interpretación de la Hermana Agnes en la película ‘Conclave’, trabajando bajo la dirección clara y precisa de Edward Berger (y) su increíble elenco y equipo, especialmente el incomparable Ralph Fiennes.” — Rossellini, nominada a mejor actriz de reparto, en un comunicado.

Zoe Saldaña por “Emilia Pérez”

“No creo poder expresar adecuadamente los profundos niveles de gratitud y alegría que siento por el reconocimiento que se le ha dado a ‘Emilia Pérez’... Estoy especialmente agradecida con Karla, cuya valentía y talento aportaron tanta profundidad y autenticidad a Emilia. Es un momento agridulce, pues nuestra comunidad en Los Ángeles está procesando las desgarradoras pérdidas de los incendios en curso: hogares, escuelas, negocios y barrios enteros. Mi corazón está con todos los afectados y envío amor y agradecimiento infinitos a nuestros valientes encargados de emergencias y a todos los que trabajan para ayudar a reconstruir nuestra ciudad.” — Saldaña, nominada a mejor actriz de reparto, en un comunicado.