‘Heart Eyes’ llega a los cines para teñir de sangre tu celebración de San Valentín

En una entrevista separada, Brewster nos habló de su propia aproximación a “Heart Eyes”. “Cuando leí el guión, estaba muy emocionada, porque normalmente, los proyectos que realmente merecen la pena te obligan a hacer una audición; es un proceso largo en el que te reúnes después con el director”, relata. “Pero en este caso, me dijeron: ‘Bueno, si te gustó la idea, vas a tener un Zoom con Josh, y listo”.

“Me encantó mi personaje y el sentido del humor que maneja la historia, que es a la vez inteligente y seco, como lo es el mismo Josh”, prosiguió la actriz. “Me provocaba decirle: ‘Amigo, hazme una lectura de líneas; no estoy por encima de eso. Tú eres el genio de la comedia, así que hazlo’. Pero él tenía ya toda la película en su mente”.

Para ella, la película representaba una oportunidad perfecta para probar su talento en una escuela de las risas que la ha tenido pocas veces presente, pero en la que desea desesperadamente participar. “Es el género que más me gusta ver, pero cuando lo practicas, requiere que dejes de mirarte y de juzgarte, lo que es muy difícil para mí”, reconoció. “En ese sentido, necesito siempre que se desarrolle en medio de un ambiente relajado y juguetón”.

Pese a ello, Brewster recurrió inicialmente a referencias que no tenían nada que ver con el humor. “Vi [el thriller de acción] ‘Ransom’, con Gary Sinise; [el clásico del suspenso y el terror] ‘The Silence of the Lambs’ y varios episodios de [la serie dramática de ciencia ficción] ‘The X-Files’, por ese intercambio seco que tienen [sus protagonistas] Mulder y Scully”, detalló.

“En cuanto a la comedia, me encanta Sandra Bullock”, prosiguió. “Soy una gran fan de ella, porque es muy divertida, pero interpreta esa clase de roles de una forma un tanto directa. Por otro lado, Josh me dio la referencia de ‘50 First Dates’ y de Drew Barrymore”.

La influencia más curiosa, sin embargo, provino de una fuente inesperada: su mascota. “Un buen día, me fijé en mi poodle estándar, porque ella tiene mucha seguridad en sí misma y sabe exactamente lo que está haciendo, pero sigue cometiendo errores”, dijo. “Me pareció que eso también podría funcionar para Shaw, porque ella es genial en su trabajo y se encuentra bien cuando lo está haciendo, pero fuera de este, se siente completamente perdida”.