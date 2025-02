Gilberto Santa Rosa: Un auténtico caballero con clase, corazón y sentimiento

A mediados de los años 90, Los Ángeles resultaba ser una plaza muy difícil para Gilberto Santa Rosa al igual como lo fue para muchos salseros de su generación. Sin embargo, el apoyo y la confianza de arriesgados empresarios como Mario González, le dieron la oportunidad a este talento boricua de poder mostrar lo que ya toda Latinoamérica y El caribe conocían del llamado “Caballero de la Salsa”.

Venezuela fue su primera plaza internacional y el trampolín perfecto para darse a conocer más allá de la “Isla del Encanto”… pero en este lado de los Estados Unidos, la historia era otracosa. Locales como The Mayan, a mitad de los años 90, y El Conga Room de Los Ángeles se convirtieron en los escenarios que le abrieron el camino a su propuesta, pero también recuerda su presentación en The Wiltern donde las cosas no salieron como esperaba. “La primera vez que fuimos al Wilter habían más músicos que gente y gloria a Dios fuimos el año pasado y se llenó el lugar”, comentó con simpatía Santa Rosa en el interior del camerino del YouTube Theater, donde recibió a Los Angeles Times en Español.

Lo que sí recuerda con entusiasmo, fue cómo poco a poco el público latino y en especial el mexicano de esta ciudad, se fue dejando llevar por su propuesta de boleros y ritmos tropicales que más tarde lo llevaron a compartir en esta ciudad con otros colegas el escenario del Nokia Theater, que luego pasó a llamarse Microsoft Theater y que hoy se conoce como el Peacock Theater en el área del LA LIVE del centro de la ciudad de Los Ángeles.

La elegancia de Gilberto Santa Rosa y su gran voz se mantuvieron intactas de principio a fin en el Youtube Theatre. (Luis Alberto Sánchez/PhotoGamma Group)

Fue precisamente en marzo del 2024, cuando Gilberto fue invitado a cantar en la última noche del Conga Room, la legendaria sala de entretenimiento y música latina de Los Ángeles que luego de 25 años de funcionamiento decidió bajar el telón para siempre. Santa Rosa, Jerry Rivera y Andy Vargas, compartieron la pequeña tarima en esa última velada donde el ambiente estuvo cargado de nostalgia y sentimientos encontrados. “Yo no lo cerré, eso suena muy feo. Ellos cerraron y me invitaron a mí a cantar en la última noche y a Jerry (Rivera) también”, expresó con simpatía este artista que igualmente dijo sentirse muy agradecido por el apoyo que le dio ese local para poder llegarle a la comunidad latina de esta ciudad.

Sin embargo, Gilberto también nos compartió que prefiere no acordarse de lo que fue su primera presentación en Los Ángeles. “La primera vez que vine, no…olvídalo. Se me olvidó cómo se llama el lugar y a ellos se les olvidó cómo me llamo yo porque fue un fracaso rotundo”, dijo entre risas el artista que la noche del viernes llevó con éxito su “Auténtico Tour: Love Edition” en la antesala a las celebraciones del “Día de los Enamorados”.

Angélica Vale compartió con Gilberto Santa Rosa en el camerino luego del concierto y le reveló un secreto hasta ahora revelado por su pasión por la salsa. (Tommy Calle/Los Angeles Times en Español)

En ese camerino, también estaba presente la actriz, cantante y animadora mexicana Angélica Vale, quien compartió con Gilberto algo que nunca nos hubiéramos imaginado. Cuenta la hija de la legendaria Angélica María, que durante su juventud ella se escapaba con unas amigas a la zona popular de Tepito, en la Ciudad de México, donde tocaban salsa y ahí fue donde bailaba la música en vivo de artistas como Victor Manuelle y Luis Enrique. “Y ahí también vi y supe de Gilberto Santa Rosa. Yo me iba escapada con mis amigas a bailar salsa. También estaba el Salón Los Ángeles en el DF. Fue una época increíble”, dijo La Vale con emoción.

“Es el primer concierto al que voy y no canto. Es que cantar ante la voz magistral de este señor no se puede. Esta noche vine a bailar”, nos dijo la cantante e imitadora frente al mismo Gilberto.

Gilberto Santa Rosa hizo un recorrido por sus emblemáticos boleros y sus más emotivas canciones a ritmo de salsa. (Luis Alberto Sánchez/PhotoGamma Group)

Una velada para la historia

El “Ídolo de Santurce”, que hoy goza de una gran aceptación entre el público latino de Los Ángeles, salió al escenario del YouTube de Inglewood, CA la noche de este viernes con la elegancia que lo caracteriza, sin una sola arruga en el traje, con los botines de piel café bien puestos y el sabor boricua que lleva en la sangre, para ofrecer un recital cargado de emociones y sentimientos en su máxima expresión.

Un auditorio que logró llenar en su primer nivel y que puso a bailar en los pasillos a los fanáticos de innumerables nacionalidades qu se dieron cita en el YoTube Theater. No es usual que los elementos de seguridad permitan bailar en las escaleras a la audiencia, pero la música de Santa Rosa lo hizo posible. “Es mi primera vez aquí, me encanta este lugar y entonces la gente lo hace más acogedor todavía”, nos dijo en tono de agradecimiento Santa Rosa.

El espectáculo “Gilberto Santa Rosa: Autentico Love Edition” logra transportar a la audiencia a través de un mágico viaje en el que se revuelve el baúl de los recuerdos y donde afloran éxitos que van desde sus boleros más profundos hasta los ritmos tropicales más auténticos de su repertorio y que son capaces de despertar las vivencias que dejaron huella en la fanaticada que ha baolado y cantado sus temas de amor, de desamor, despecho y pasión.

Éxitos como “La agarro bajando”, “Vino tinto’, “Montón de estrellas” y “Cartas sobre la mesa”, fueron los que inauguraron la velada de ensueño. “Conciencia”, uno de sus grandes clásicos de su álbum de 1991 “Perspectiva”, fue uno de los temas que el público angelino cantó a viva voz al lado de su artista.

Gilberto Santa Rosa no solamente cantó con sentimientos, sino que logró acariciar corazones con sus interpretaciones, además deleitar a plenitud a sus fans de este lado del país, algo que antes fue muy dificil de conseguir para este salsero puertorriqueño. (Luis Alberto Sánchez/PhotoGamma Group)

Ni hablar del sentimiento que desencadenó el popurri de boletos que interpretó en esta velada. Pero antes, compartió con el público una anécdota que vivió cuando era un niño y que le abrió el camino a una futura carrera como músico. “Como ustedes sabrán yo comencé cantando boleros y recuerdo que había un niña que a mi me gustaba mucho y con mis amigos tuvimos una primera presentación en la escuela y salí ahí y canté mi bolero y la niña ni me miró, pero me regaló un oficio y gracias a ese oficio estamos ustedes y yo esta noche aquí con música celebrando el amor”, dijo el artista que a lo largo de su carrera ha logrado interpretar innumerable boleros.

“¿Cuánta gente está enamorada y feliz aquí en Los Ángeles?”, preguntó entre el público y la respuesta fue una sonora ovación.

‘La mayoría de las canciones que canto es de gente que se dejó, que tiene nostalgia, que está loca por verte, que está desesperada , que tiene el corazón roto, pero tengo dos o tres canciones felices también”, dijo ante de darle voz a temas como “Un amor para la historia”, de su álbum ‘Sólo bolero”; “Mentira” y el tema “Si te dijeron”, de su producción de “Viceversa” y que fue escrito especialmente para Gilbertito por su colega y amigo Victor Manuelle, quien una vez le dijo “Escucha esta canción”. “Qué canción más linda, cuándo la vas a grabar”, le respondió Gilberto y la respuesta de su amigo lo sorprendió. “Yo no voy a grabar esa canción porque yo escribí esta canción para que la cantaras tú”, recordó Santa Rosa, quien hasta la fecha considera que este detalle “fue acto de nobleza muy grande de Victor Manuelle”, porque si Gilberto la habría escrito no la hubiera compartido. Al final la grabó y es uno de sus grandes clásicos del bolero.

La velada también sirvió para presentar temas de su nuevo disco “Debut y Segunda Tanda Vol. 2” como “Ahora Nunca”, una suerte de salsa muy bailable cuyo video fue proyectado en las pantallas gigantes del YouTube Theater donde se ve a Gilberto conduciendo un auto al lado de una atractiva mujer con la que tiene una cita y a su vez se le observa sentado en un estudio de un noticiero como presentador de noticias de la estación ficticia GSR News . “Esta es una canción que si alguno de ustedes está como en una cita de esas en la que está empezando la vaina, bueno, hay que preguntar a veces ‘ahora o nunca’”, dijo el cantante que en noviembre del 2024 le entregó en Miami el Premio a la Excelencia Musical a su amigo y colega puertorriqueño Cucco Peña.

“Como si fuera nuestra”, también de su nueva producción, además de “Derroche”, del compositor dominicano Manuél Jiménez también fue interpretada por Santa Rosa en el escenario. “Derroche” es un tema que en el 2023 cumplió 30 años de haber sido escrita y popularizada por la cantante española Ana Belén, pero que en la voz de Santa Rosa despierta nuevos sentimientos elegantes y sublimes que describen que “para entrar en el cielo no es preciso morir”.

Gilberto Santa Rosa caminó con prestancia el escenario y en cada una de sus interpretaciones generó múltiples sentimientos entre el público. (Luis Alberto Sánchez/PhotoGamma Group)

Con las palmas en alto le dio rienda suelta a un nuevo boogaloo “Vamos a ver”, ademas de los temas “Yo no te pido” y “Tú y You”. La velada igualmente le dio cabida a un dueto con su corista, la talentosa cantante y actriz Yeika Álvarez, con quien interpretó el potente “No pensé enamorarme”.

Con el sonido de “Déjate Querer”, se levantaron de los asientos sus fans y sonaron los timbales a todo poder, luego llegó un popurrí con clásicos del compositor panameño Omar Alfano como “Sin voluntad”, “Mal herido” y “Me volvieron a hablar de ella”, que marcaron una época y llenó de fama al recordado cirujano dentista que encontró el reconocimiento como autor de grandes canciones.

“Te propongo” y “Suma y resta”, continuaron en el repertorio antes de cederle el escenario a NG Gerardo Rivas, quien puso a bailar a los presentes con el bailable “Ella menea”, mientras Gilberto tocaba el cencerro.

“Después de la tormenta llega la calma”, dijo Santa Rosa al retomar el escenario que había dejado encendido Gerardo Rivas.

Aprovechó para saludar entre el público a Angélica Vale y enviarle su respeto y cariño a su madre, la actriz y cantante Angélica Maria, antes de entonar el clásico “Que alguien me diga” “Para los que tenían dos boletos y le sobró uno, esta es su canción”, dijo antes de entonarla en bolero. Pero como los ánimos estaban tan arriba, el bolero cambió ritmo de salsa y al sabor de la trompetista Rebecca Zambrana, el pianista Luis Marin, el corista Gino Ramirez & compañía, quienes le dieron rienda suelta a esta interpretación dirigida por el maestro Georgie Torres, reconocido trombonista y famoso director conocido por haber trabajado en el pasado con artistas como Héctor Lavoe, La India, Tommy Olivencia y muchos más.

Gilberto Santa Rosa puso a vibrar a los angelinos con sus bokeros y sus canciones de salsa bailable. (Luis Alberto Sánchez/PhotoGamma Group)

Ya en la recta final, Santa Rosa le dio paso a ‘Conteo regresivo”, “Amor mío no te vayas”, “Vivir sin ella” y “Regalao”, que puso a todo el auditorio en pleno a cantar y bailar en cada rincón del teatro.

La interpretación del mega éxito “Perdóname”, le permitió una vez más mostrar su majestuosa destreza para el soneo y la improvisación inteligente, amena y ocurrente que el público pudo disfrutar de principio a fin.

“Que manera de quererte”, con la banda al frente cerró una velada para historia en su debut en este escenario que se inauguró el 4 de septiembre de 2021 con la banda Caifanes y hasta ahora ha presentado a grandes artistas de talla mundial… Gilberto Santa Rosa se suma de esta manera la lista de celebridades,