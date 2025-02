Sin temor a las redadas en Los Ángeles, el público de Alejandra Guzmán salió el domingo para verla brillar en concierto

Un artículo de Los Angeles Times había señalado que “los rumores de que el gobierno federal estaba planeando una redada masiva de inmigración en el condado de Los Ángeles el domingo, habían puesto a los funcionarios en alerta y sembrado temor e inquietud entre las comunidades inmigrantes en este lado del país.

Pero a la media tarde de este domingo, parecía que la operación, si es que se había lanzado, no había sido tan amplia como muchos habían pensado. Reportes indicaban que “los funcionarios de Inmigración y Control de Aduanas no dijeron si se habían llevado a cabo operaciones especiales ni dieron a conocer las cifras de arrestos del día. Los representantes del FBI, el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles y el Departamento de Policía de Los Ángeles remitieron las preguntas al ICE, no tenían información o dijeron que no estaban involucrados en acciones federales de inmigración”.

Ante estos antecedentes y la aparente poca asistencia al concierto de Alejandra Guzmán, los rumores entre los presentes al concierto es que la gente “tiene miedo de ir a eventos latinos”. Frases como éstas se escuchaban entre el público que esperaba a La Guzman una hora antes del concierto. “Veo poca gente y creo que debe ser que la gente tiene miedo de salir a los eventos latinos masivos”, dijo un fan entre el público que prefirió no compartir su nombre.

Sin embargo, con el paso de los minutos y al acercarse la hora del inicio del concierto, la gente comenzó a aparecer y el recinto se fue llenando en el nivel de abajo, mientras que los laterales del segundo nivel ya mostraba público poco a poco. La parte trasera del segundo nivel del Peacock Theater había sido cerrada con cortinas negras como es usual en algunas presentaciones, pero a las 8:25pm la historia era otra. El ambiente terminó convirtiéndose en el espacio perfecto, con una masiva asistencia para recibir a una Alejandra Guzman que ha tenido un comienzo de año bastante complicado en el plano personal ante el reciente fallecimiento de su madre, la recordada Silvia Pinal el pasado 28 de noviembre.

En el lado profesional, La Guzman ha recibido muestras de apoyo y cariño por parte de sus fieles seguidores. “Yo he sido fan de Alejandra desde siempre y no me iba perder su concierto porque a este señor se le ocurre hacer operativos de inmigración”, dijo la valiente Susana, una dama de 57 años que sentada muy cerca del escenario junto a sus dos hijos adultos que la acompañaban.

Alejandra Guzmán juntoa sus bailartinas en el escenario del Peacock Theater de Los Angeles el domingo 23 de febrero 2025 como parte de su “Brilla Tour”. (Roberto Cortes)

La noche del jueves, La Guzmán venía de brillar con todo su esplendor en el escenario de Premio Lo Nuestro y ahí estrenó en televisión su nuevo tema “No se vale llorar” a casi el cierre de la entrega de galardones, mientras que la noche del sábado arrancó su “Brilla Tour” con un concierto a reventar en la ciudad de Las Vegas para luego aterrizar el domingo en el escenario del Peacock Theater de Los Ángeles, donde fue recibida con los aplausos y las ovaciones de este público que siempre le ha sabido regalar muestras de sincero cariño.

La última vez que La Guzmán se había presentado en concierto en este escenario, éste llevaba otro nombre. Se llamaba Microsoft Theater y esa vez no lo visitó sola, lo hizo al lado de su colega, la controvertida Paulina Rubio, la famosa güera con la que cerró la gira “Perrisimas” el pasado 22 de mayo de 2022, ya que en el 2023 Alejandra se vio obligada cancelar su gira en solitario por problemas de salud.

A casi tres años de ese concierto en el que Alejandra y Paulina sellaron la gira con un fuerte abrazo, la famosa ‘Reina de Corazones” regresó a esta misma tarima para ofrecer una noche de baile, de nuevas canciones y de recuerdos que pusieron a vibrar a un público de todas las edades, pero más que todo a un nutrido grupo de señoras que ya acarician los 60 al igual que su estrella, quien luce radiante y llena de energía.

Con varios cambios de vestuario, La Guzmán arrancó la velada con el tema que la dio a conocer en los escenarios. “La plaga”, el éxito que le dio fama a su padre Enrique Guzmán, fue el detonante para un concierto de casi dos horas, donde se fueron combinando los nuevos temas de su repertorio con los clásicos que arrancan los gritos de sus fans de hueso colorado.

Con pandereta en mano, La Guzmán comenzó a interpretar temas como “Reina de Corazones” y entre la oscuridad del recinto y los reflectores le dio la bienvenida al desgarrador tema “Volverte amar” que hizo que los coros de los presentes se escucharan hasta la plaza del LA LIve y las zonas aledañas del lugar donde ahora se ven muy poco vendedores ambulantes de hot dogs.

Alejandra Guzmán en el escenario del Peacock Theater de Los Angeles el domingo 23 de febrero 2025. (Roberto Cortes)

Agradecida de estar nuevamente en los escenarios

Con un vestido corto en tono morado y botas negras de piel por encima de las rodillas, Alejandra dijo sentir desde el escenario una linda vibra y que “fue un milagro, de verdad, poder estar aquí”, dijo en referencia a la cancelación de su gira en el 2023 por motivos de salud. El agradecimiento de poder estar en concierto lo repitió en un par de ocasiones durante el presentación en Los Ángeles.

Luego de entonar el mismo tema que estrenó en el Kaseya Center de Miami en la entrega de premios, el público del Peacock conoció a las esculturales coristas de La Guzmán, en especial a Lindsay, que se robó los aplausos y gritos de los caballeros presentes. “Para los cachondos de este planeta”, dijo antes de entonar “Ven” donde una sábana blanca mostraba las siluetas de sus bailarinas, mientras los acordes de esta desgarrador y sensual invadía la atmósfera del recinto angelino.

Al finalizar su interpretación, se observa cómo Alejandra se mete a una especie de camerino de cortinas negras a un lado del escenario donde en pocos segundos logra cambiarse de vestuario,mientras las cuerdas de las guitarras y el sonido de los teclados envuelven con sus melodías a la audiencia.

Cinco músicos la acompañan en el escenario. Un bajo, dos guitarras, un teclado y una batería en lo alto de un cubo de hierro que sirve como estructura del escenario, acompañan a la “Reina del Rock en Español” de México.

Ya vestida con un diseño de cuero sintético negro, sobre una blusa blanca de mangas anchas y un sombrero al estilo Selena, la artista regresa al escenario ante el aplauso de sus fanas. “Qué les puedo decir, ha sido bastante difícil, y más para ustedes por todo lo que han vivido últimamente”, dijo la artista en solidaridad a las víctimas y afectados por los recientes incendios en nuestra ciudad.

De esta manera fueron cayendo temas como “Mala hierba” y “Llama por favor” que fueron coreados por las miles de gargantas al unísono. Algunos cantaban parados frente al escenario con los brazos arriba, pero también estaban las señoras de las cinco y seis décadas que les gritaban que se sentaran, pero nadie hacía caso y no les quedaba otra que observar las pantallas gigantes de los lados mientras disfrutaban del repertorio sentadas desde sus lugares.

Alejandra dijo que estaba aquí para cantarle al amor, pero también para dedicarle parte del repertorio a Silvia Pinal. “En este show le dedica muchas cosas a mi madre”, dijo antes de cantar ‘Rosas rojas” al sonido de los teclados y “Un día de suerte”, temas que fueron acompañados en los coros por el público presente. De hecho estaba tan emocionada, que hasta se equivocó en parte de la letra, pero el público la ayudó. “Bueno, pues…”, dijo y continuó cantando con su potente tono de voz que ha sabido mantener a través de los años.

Alejandra Guzmán en el escenario del Peacock Theater de Los Angeles el domingo 23 de febrero 2025. (Roberto Cortes)

Luego se subió en lo alto de la estructura de hierro para tocar la batería junto a su músico de cabello largo y torso desnudo para cantar a su lado el tema “Diablo”, un clásico que lanzó hace 24 años y que todavía nos sigue repitiendo que “hay un diablo en mí”.

En el tercer cambio de vestuario, Alejandra salió vestida con un enterizo de color blanco, de inscrustaciones semejantes a las perlas que iban desde los tobillos hasta el cuello. Un traje ceñido al cuerpo que muestra su total seguridad y una actitud que para nada la acompleja al pararse a bailar y cantar al lado de sus esculturales coristas y bailarinas. Y eso lo demuestra mientras entona con pasión y sentimiento sus éxitos “Loca” y “Eternamente bella”.

Acto seguido, Alejandra se sentó junto a sus músicos, incluido su baterista sin camisa, quien lo hizo sobre un cajón peruan. “Para qué le consigo vestuario al muchacho”, dijo ante los gritos de las féminas. “Es un logro llegar a este lugar con salud. Sean felices, eso a mi me ha servido. Tengan cuidado con el corazón, eso es lo primero que se roban”, dijo la artista antes de interpretar el éxito “Cuidado con el corazón”.

Entre el público vio a gente de su club de fans que la han seguido por años y se dirigió a ellos al reconocerlos. “Gracias a ustedes que siempre me acompañan, ya los reconozco. Estamos aquí igualitos, un poquito arrugados nada más. Gracias por esta noche”, les dijo con emoción.

También tuvo oportunidad de recordar a su hija Frida Sofia al interpretar el tema que le compuso a ella. “Yo te esperaba” no solamente la entonó ella, sino todo el público que esa noche la estaba acompañando en Los Angeles.

Con su siguiente cambio de ropa, Alejandra salió vestida con un diseño plateado de flecos y un tocado del mismo tono en la cabeza. Lo hizo dentro de una estructura transparente en forma de diamante desde donde le dio voz al tema “Mi peor error”. Luego tomó una espetacular guitarra electrica de color rojo para mostrar sus detrezas con las cuerdas al lado de su guitarrista para interpretar “Un grito en la noche”.

“Las morenas la pasamos muy bien, las de pelo nego, ahora las de cabello rojo también”, dijo Alejandra antes de entonar el clásico “Hey güera”, al lado de sus bailarinas que lucían larga cabelleras rubias y desgreñadas.

En lo alto del escenario, donde estaba la batería, La Guzmán reapareció para deleitar con “Mírala, míralo” mientras se echaba aire con un abanico de plumas blancas y negras. “Pasenla bonito”, dijo al concluir y se despidió.

El público quería más y ella regresó luciendo un turbante negro y un abrigo del mismo tonopara confirmarles una vez más a sus seguidoras que todavía piensa que “Hacer el amor con otro” sigue siendo su himno y el de sus fans por siempre. El público la secundó a viva voz en todo el recinto y de esta manera la despidió con ovaciones.

Alejandra continuará con su “Brillo Tour” este 27 de febrero en San José, CA; y luego retoma el 7 de marzo en Tucson, el 9 en El Paso, el 15 en McAllen, el 28 en New Jersey y el 30 en Charlotte. El 5 de abril llega a Miami y el 6 al Hard Rock Live de Orlando.