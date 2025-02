Mujer de Missouri se declara culpable por complot para vender Graceland

Una mujer de Missouri dijo el martes que se declarará culpable de un cargo federal que la acusa de haber ideado un audaz plan para defraudar a la familia de Elvis Presley al intentar subastar su mansión de Graceland y su propiedad antes de que un juez detuviera la misteriosa venta por ejecución hipotecaria.

Durante una audiencia de cambio de declaración, Lisa Jeanine Findley le dijo a un juez federal en Memphis que se declarará culpable de un cargo de fraude postal relacionado con el ardid. Anteriormente, se había declarado no culpable de la acusación de dos cargos, que también incluye un cargo de robo de identidad agravado.

Findley será sentenciada en una fecha posterior.

Findley, de Kimberling City, afirmó falsamente que la hija de Presley había tomado prestados 3,8 millones de dólares de un prestamista privado falso y había ofrecido Graceland como garantía del préstamo antes de su muerte en enero de 2023, dijeron los fiscales cuando fue acusada en agosto de 2024. Luego amenazó con vender Graceland al mejor postor si la familia Presley no pagaba un acuerdo de 2,85 millones de dólares, según las autoridades.

Findley se hizo pasar por tres personas diferentes supuestamente involucradas con el prestamista falso, fabricó documentos de préstamo y publicó un aviso de ejecución hipotecaria fraudulento en un periódico de Memphis anunciando la subasta de Graceland en mayo de 2024, dijeron los fiscales. Un juez detuvo la venta después de que la nieta de Presley presentó una demanda.

Los expertos quedaron desconcertados por el intento de vender una de las propiedades más emblemáticas del país utilizando nombres, correos electrónicos y documentos que rápidamente se sospechó que eran falsos.

Graceland abrió como museo y atracción turística en 1982 y recibe a cientos de miles de visitantes cada año. Un gran complejo temático de Presley al otro lado de la calle del museo es propiedad de Elvis Presley Enterprises. Presley falleció en agosto de 1977, a los 42 años.

En mayo, un aviso público para una venta por ejecución hipotecaria de la propiedad de 13 acres (5 hectáreas) decía que Promenade Trust, que controla el museo de Graceland, debía 3,8 millones de dólares tras no haber pagado un préstamo de 2018. Riley Keough, la nieta de Presley y actriz, heredó el fideicomiso y la propiedad de la casa tras la muerte de su madre, Lisa Marie Presley.

Keough presentó una demanda alegando fraude, y un juez detuvo la subasta propuesta con una orden judicial. Naussany Investments y Private Lending —el prestamista falso que las autoridades dicen que Findley creó— afirmaron que Lisa Marie Presley había utilizado Graceland como garantía para el préstamo, según el aviso de venta por ejecución hipotecaria. La demanda de Keough alegó que Naussany presentó documentos fraudulentos sobre el préstamo en septiembre de 2023 y que Lisa Marie Presley nunca tomó dinero prestado de Naussany.

Kimberly Philbrick, la notaria cuyo nombre aparece en los documentos de Naussany, indicó que nunca conoció a Lisa Marie Presley ni certificó ningún documento para ella, según la demanda de los herederos. El juez dijo que la declaración jurada de la notaría pone en duda “la autenticidad de la firma”.

El juez detuvo la venta por ejecución hipotecaria de la querida atracción turística de Memphis, diciendo que los herederos de Elvis Presley podría tener éxito al argumentar que el intento de una empresa por subastar Graceland era fraudulento.

La oficina del fiscal general de Tennessee había investigado la controversia de Graceland, y luego confirmó en junio que había entregado la investigación a las autoridades federales.

Una declaración enviada por correo electrónico a The Associated Press después de que el juez detuviera la venta señalaba que Naussany no procederá porque un documento clave en el caso y el préstamo fueron registrados y obtenidos en un estado diferente, lo que significa que “se tendría que presentar una acción legal en múltiples estados”. La declaración, enviada desde una dirección de correo electrónico que aparece en los documentos judiciales, no especificó el otro estado.

Después de que el ardid se desmoronó, Findley intentó hacer que pareciera que la persona responsable era un ladrón de identidad nigeriano, dijeron los fiscales. Un correo electrónico enviado el 25 de mayo a AP desde la misma dirección que la declaración anterior señalaba en español que el intento de venta por ejecución hipotecaria fue realizado por una banda de fraude nigeriana que tiene como objetivo a personas mayores y fallecidas en Estados Unidos y utiliza internet para robar dinero.