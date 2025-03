Jurado concluye que Disney no copió ‘Moana’ de la historia de un niño surfista

Share via

Un jurado rechazó de manera rápida y contundente la afirmación de un hombre sobre que “Moana” de Disney fue plagiada de su historia sobre un joven surfista en Hawái.

El jurado federal de Los Ángeles deliberó durante aproximadamente dos horas y media antes de decidir el lunes que los creadores de “Moana” nunca tuvieron acceso a los esquemas y guion de Buck Woodall para “Bucky the Surfer Boy” (Bucky el chico surfista).

Con esa cuestión resuelta, el jurado, compuesto por seis mujeres y dos hombres, ni siquiera tuvo que considerar las similitudes entre “Bucky” y la exitosa película animada de Disney de 2016 sobre una princesa polinesia en busca de su identidad.

Woodall había compartido su trabajo con un pariente lejano, quien trabajaba para una empresa diferente en el lote de Disney, pero la mujer testificó durante el juicio de dos semanas que nunca se lo mostró a nadie en Disney.

“Obviamente, estamos decepcionados”, dijo el abogado de Woodall, Gustavo Lage, fuera de la corte. “Vamos a revisar nuestras opciones y pensar en el mejor camino a seguir”.

En los argumentos de cierre más temprano el lunes, el abogado de Woodall afirmó que una larga cadena de pruebas circunstanciales mostraba que las dos obras eran inseparables.

“No había ‘Moana’ sin ‘Bucky’”, dijo Lage.

El abogado defensor Moez Kaba afirmó que las pruebas mostraban de manera abrumadora que “Moana” era claramente la creación y “logro culminante” de la carrera de 40 años de John Musker y Ron Clements, los escritores y directores detrás de “The Little Mermaid” (“La Sirenita”) de 1989, “Aladdin” de 1992, ”Hercules” (“Hércules”) de 1997 y “The Princess and the Frog” (“La princesa y el sapo”) de 2009.

“No tenían idea sobre Bucky”, dijo Kaba en su cierre. “Nunca lo habían visto, nunca habían oído hablar de él”.

“Moana” recaudó casi 700 millones de dólares en la taquilla mundial.

Un juez había dictado anteriormente que la demanda que Woodall emprendió en 2020 llegó demasiado tarde para que él reclamara una parte de esos ingresos, y que una demanda que presentó a principios de este año sobre “Moana 2” —que recaudó más de 1.000 millones de dólares— debe ser decidida por separado. Esa demanda sigue activa, aunque la decisión del jurado no augura nada bueno para ella. La jueza Consuelo B. Marshall, quien también está supervisando la demanda de la segunda parte, dijo después del veredicto que estaba de acuerdo con la decisión de los jurados.

“Estamos increíblemente orgullosos del trabajo colectivo que se realizó en la creación de Moana y nos complace que el jurado encontrara que no tenía nada que ver con las obras del demandante”, dijo Disney en un comunicado.

Una escena de la cinta animada “Moana 2”. (Disney)

Musker y los abogados de Disney se negaron a comentar fuera de la sala del tribunal.

El jurado relativamente joven, compuesto por seis mujeres y dos hombres, vio “Moana” en su totalidad en la sala del tribunal. Consideraron un esquema de historia que Woodall creó para “Bucky” en 2003, junto con una actualización de 2008 y un guion de 2011.

En las versiones más recientes de la historia, el personaje titular, que va de vacaciones a Hawái con sus padres, se hace amigo de un grupo de jóvenes nativos hawaianos y emprende una búsqueda que incluye viajes en el tiempo a las islas antiguas e interacciones con semidioses para salvar un sitio sagrado.

Alrededor de 2004, Woodall le dio el esquema de “Bucky” a la hermanastra de su cuñada. Esa mujer, Jenny Marchick, trabajaba para Mandeville Films, una empresa que tenía un contrato con Disney y estaba ubicada en el lote de Disney. Le envió materiales de seguimiento a lo largo de los años. Testificó que se quedó atónito cuando vio “Moana” en 2016 y vio tantas de sus ideas.

Junto con el testimonio de Marchick, en el que afirmó que no mostró “Bucky” a nadie, los mensajes compartidos por la defensa mostraron que eventualmente ignoró las consultas de Woodall y le había dicho que no había nada que pudiera hacer por él.

El abogado de Disney, Kaba, argumentó que no había evidencia de que Marchick hubiera trabajado alguna vez en “Moana” o recibiera algún crédito o compensación por ello.

Kaba señaló que Marchick, ahora jefa de desarrollo de características en DreamWorks Animation, trabajó para importantes competidores de Disney, como Sony y Fox, durante gran parte del tiempo en que supuestamente estaba haciendo uso del trabajo de Woodall para Disney.

Woodall también presentó el guion directamente a Disney y tuvo una reunión con un asistente en Disney Channel, que Marchick organizó para él, para hablar sobre trabajar como animador. Pero los jurados coincidieron en que esto no les dio razones para creer que “Bucky” llegara a Musker, Clements o sus colaboradores.

Lage, el abogado de Woodall, esbozó algunas de las similitudes entre las dos obras en su cierre.

Ambas incluyen adolescentes en búsquedas oceánicas.

Ambas tienen semidioses polinesios como figuras centrales y personajes que cambian de forma que se convierten, entre otras cosas, en insectos y tiburones.

En ambas, los personajes principales interactúan con animales que actúan como ayudantes espirituales.

Kaba dijo que muchos de estos elementos, incluida la tradición polinesia y los “elementos básicos de la literatura”, no son protegibles por derechos de autor.

El cambio de forma entre personajes sobrenaturales, dijo, aparece en películas como “The Little Mermaid”, “Aladdin” y ”Hercules”, lo que hizo que Musker y Clements fueran esenciales para el renacimiento de Disney en la década de 1990 y convirtió a Disney en una potencia global.

Los guías animales se remontan a películas tan antiguas como “Pinocho” de 1940 y aparecen en todas las películas anteriores de Musker y Clements, dijo.

Kaba afirmó que Musker y Clements desarrollaron “Moana” de la misma manera que lo hicieron con las otras películas, a través de su propia inspiración, investigación, viajes y creatividad.

El abogado dijo que miles de páginas de documentos de desarrollo mostraron cada paso de la creación de Musker y Clements, cuya chispa provino de las pinturas de Paul Gauguin y los escritos de Herman Melville.

“Puedes ver cada huella dactilar”, dijo Kaba. “Puedes ver toda la composición genética de ‘Moana’”.