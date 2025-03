Gérard Depardieu reconoce comportamiento indebido, pero niega agresión sexual en juicio

(Aurelien Morissard / Associated Press)

El actor francés Gérard Depardieu reconoció el martes que sometió de manera agresiva a un lenguaje vulgar y acalorado a una mujer que lo acusa de agresión sexual, también admitió que la tomó por las caderas, pero negó que su comportamiento fuera sexual, mientras testificaba por primera vez en su juicio histórico en París.

La mujer dijo ante el tribunal que el actor nominado al Oscar se comportó “como un loco” que “disfrutaba asustándome”.

El segundo día del juicio en París se centró en el comportamiento del actor de 76 años durante el rodaje en 2021 de “Les Volets Verts”, donde dos integrantes del equipo de producción alegan que las manoseó en el set.

Depardieu ha negado haber agredido a las mujeres. Pero en su testimonio del martes en un abarrotado tribunal de París, Depardieu reconoció que había utilizado un lenguaje vulgar y sexualizado con una de las demandantes, una decoradora de 54 años, y que le tocó las caderas durante una discusión en el set sobre los méritos artísticos de una pintura.

Depardieu dijo que había estado de “mal humor” porque el set estaba caliente, lo que le resultaba difícil debido a su sobrepeso.

“Entiendo perfectamente si ella está un poco molesta”, dijo con su voz grave y áspera, tan familiar para los cinéfilos. “No tengo que hablar así, enojarme así, voilà”.

Pero insistió en que no es un depredador sexual, afirmando: “No toco los traseros de las mujeres”.

Reconoció que la mujer pudo haberse sentido “sofocada” por su comportamiento, que describió como un “tipo de agresión”.

“Pero ciertamente no sexual. ¡No!”, exclamó, elevando la voz.

El actor enfrenta hasta cinco años de prisión y una multa de 75,000 euros (81,000 dólares) si es condenado. No se espera que el veredicto se emita de inmediato después del juicio.

Detalles de la demanda sobre la supuesta agresión

Después de que Depardieu hablara primero durante más de una hora, la decoradora de set testificó. Describió la supuesta agresión en detalle, diciendo que el actor la atrapó entre sus piernas mientras ella pasaba apretadamente a su lado en un pasillo estrecho.

Dijo que le agarró las caderas y luego comenzó a “palpar” su trasero y “por delante, alrededor”. Ella pasó sus manos cerca de sus glúteos, caderas y área púbica para mostrar lo que supuestamente experimentó. Dijo que luego él le tocó el pecho.

“Ahí fue cuando tuve un reflejo de ‘Dios mío’. Intenté liberarme, intenté quitarle las manos, no pude hacerlo”, testificó. “Me aterrorizó, se rio, parecía un loco”.

“Fue muy breve, no hubo gritos”, dijo, añadiendo que había estado demasiado “petrificada” para hablar y que él era demasiado fuerte para que ella pudiera liberarse. Dijo que alguien vino y le quitó las manos a Depardieu.

“Vi en sus ojos un placer en asustarme, eso es lo que sentí, es salvajismo”, dijo. “Me aterrorizó, y eso le divirtió”.

La mujer también testificó que Depardieu usó una expresión obscena para pedirle que tocara su pene y sugirió que quería violarla. Le dijo al tribunal que la actitud calmada y cooperativa del actor durante el juicio no se parecía en nada a su comportamiento en el trabajo.

“Aquí, es ejemplar, no se mueve, está callado, no hace ruido”, dijo. “No es así en el set de filmación: gesticula, gruñe, hace comentarios a las mujeres”.

En el set de la película, “comenzó a decir cosas sexuales, hablando sobre sus capacidades sexuales”, dijo.

La segunda demandante, una mujer de 34 años que trabajó como asistente en la película, aún no ha testificado.

Depardieu dice que su carrera ha sufrido un golpe

Debido a la fama de Depardieu y su impacto en la industria cinematográfica francesa, su juicio se considera una prueba importante de la disposición de Francia para enfrentar la violencia sexual y responsabilizar a hombres influyentes.

Su larga y célebre carrera —dijo al tribunal que ha hecho más de 250 películas— lo ha convertido en un gigante del cine francés. Fue nominado al Oscar en 1991 por su actuación como el espadachín y poeta Cyrano de Bergerac. El presidente francés Emmanuel Macron se ha incluido entre los muchos admiradores de Depardieu, llamándolo un “gran actor” que “hace sentir orgullosa a Francia”. Eso fue en 2023, cuando la estrella ya enfrentaba acusaciones de conducta sexual inapropiada.

En su testimonio, Depardieu dijo que el trabajo se ha reducido a medida que las acusaciones han aumentado. Desde 2022, no ha tenido un papel protagónico en la pantalla grande.

“¡Es horrible lo que me están haciendo, llamándome un ‘gran cerdo’! No he trabajado en tres años”, dijo.

También tiene problemas de salud. El actor se ha sometido a un bypass cardíaco cuádruple y padece diabetes, según su abogado. Un experto médico designado por el tribunal determinó que está en condiciones de ser juzgado, pero recomendó que las audiencias no excedan las seis horas, con descansos regulares.

El juicio representa otro ajuste de cuentas para Francia y sus actitudes hacia la violencia sexual, que se produce tras el histórico caso del año pasado de Gisèle Pelicot. La mujer se convirtió en un ícono feminista cuando exigió valientemente que el juicio por intoxicación y violación contra 51 hombres acusados de abusos horrendos en su contra se llevara a cabo en un tribunal abierto, argumentando que hacerlo haría que la vergüenza cambiara de bando.

El actor reconoce un comportamiento grosero

Depardieu dijo que se disculpó con la decoradora de set tres días después de la supuesta agresión. Dijo que reconoció que ella estaba en “shock” y “petrificada”.

“Lo siento, esto no es lo que quería”, dijo.

Reconoció ante el tribunal que su comportamiento puede ser grosero.

“Siempre me han dicho que tengo una naturaleza rusa, no sé si es por la bebida o la vulgaridad”, dijo. “He dicho claramente que soy un cerdo asqueroso”.

Pero dijo que “nunca, jamás” habría retenido a una mujer entre sus piernas en contra de su voluntad.

“No soy así”, dijo.