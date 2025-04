Gran expectativa por la llegada de Shakira con su gira ‘Las Mujeres Ya no Lloran’ genera demanda de viajes en EE.UU.

(Kevin Mazur/Getty Images for Live Nation)

Shakira arrancó su gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour” en Río de Janeiro y de ahí visitó varios países de Suramérica y México, ahora se prepara para inciar su paso por los Estados Unidos y Canadá.

Share via

Share via Close extra sharing options

Tras haber roto récords en su gira por Latinoamérica, incluyendo sus siete presentaciones en la Ciudad de México, ahora Estados Unidos y Canadá esperan la llegada de Shakira y su gira “Las Mujeres ya no Lloran World Tour” que se inicia el 13 de mayo en el Bank of America Stadium de Charlotte, NC, pasando por New Jersey, Montreal, Detroit, Toronto, Boston, Washington DC, Orlando, Miami, Arlington, San Antonio y Houston, antes de llegar por primera vez al SoFi Stadium de Inglewood, California, el próximo 20 de Junio.

Su llegada a Los Ángeles comienza a generar diversas emociones ya que inicialmente, la artista colombiana, a través de LiveNation, había anunciado que se presentaría en el Kia Forum, pero ante los cambios de escenario y la gran demanda en la venta de boletos, la producción cambió las arenas por estadios, así que el evento se tuvo que mudar al recinto del frente, el SoFi Stadium, que está ubicado en la misma área de Inglewood, donde también están los escenarios del YouTube Theater y el Intuit Dome, la casa de los Clippers.

De acuerdo a reportes, la próxima llegada de Shakira a este lado del país ha comenzado a generar gran expectativa, lo cual ha desencadenado un incremento porcentual en las reservaciones de hospedajes en hoteles y propiedades de Airbnb en las ciudades donde se encuentran los estadios donde la barranquillera llegará con su esperado tour. Este incremento se comenzó a generar desde el momento en que los boletos para los conciertos de la artista comenzaron a venderse como pan caliente.

Anuncio

“Shakira: Las Mujeres Ya No Lloran World Tour” arrancó en Rio de Janeiro en el Estadio Olimpico Nilton Santos. (Getty Images for Live Nation)

Según datos de Airbnb, las reservas en las ciudades a lo largo de la ruta de la gira siguen aumentando, incluso hay datos en los que se observa que hay ciudades que están registrando “aumentos de más del 200% en comparación con las mismas fechas del año pasado”, señalaron.

“Las mujeres están liderando la carga en muchas ciudades, con más del 70% de las reservas en Airbnb hechas por mujeres en algunas áreas”, agregó en un comunicado Airbnb.

Una encuesta realizada el año pasado por empresa determinó que el 32% de viajeros latinos que viven en los Estados Unidos dijo que el motivo de sus viajes era que querían asistir a conciertos de sus cantantes o bandas favoritas, siendo este tipo de eventos musicales los principales motivos para agarrar su equipaje, sus boletos y viajar para ovacionar a sus estrellas.

Shakira en Lima, Perú, como parte de su gira “Las mujeres ya no lloran” World Tour 2025. (Nicolas Gerardin)

Otro dato que se generó, es que los visitantes gastan un promedio de $205 por huésped diario entre restaurantes, tiendas y atracciones locales lo cual genera un impacto económico local. Ya se pueden imaginar lo que podría generar la llegada de Shakira al SoFi Stadium donde se tiene una capacidad para 70 mil personas, entre fanaticos locales y los que se desplazan de otras ciudades aledañas como Palm Spring, por ejemplo, donde se canceló el concierto que Shakira tendría en uno de los casinos de esa parte de la ciudad.

La semana pasada el cantante Julión Álvarez se presentó a casa llena durante tres noches consecutivas en el escenario del SoFi Stadium y eso también hizo que muchos de sus fans viajaran desde otras ciudades cercanas a Los Ángeles para ver su regreso a los escenario después de 8 años de ausencia tras aclarar los problemas legales que lo señalaban y que posteriormente aclaró.

Este mismo fenómeno en el incremento de las reservas se está repitiendo, de acuerdo a datos de Airbnb en ciudad como San Antonio, TX que ha generado un aumento de 75%, mientras que Miami, FL registra un 70% al igual que San Diego, CA y Houston, TX, mientras que la ciudad de Las Vegas, NV ya cuenta con un 65%.

Canadá y Estados Unidos 'Las Mujeres ya no Lloran World Tour' Mayo

13 Charlotte, NC – Bank of America Stadium

15 East Rutherford, NJ – MetLife Stadium

20 Montreal, QC – Bell Centre

22 Detroit, MI – Little Caesars Arena

26 Toronto, ON – Scotiabank Arena

29 Boston, MA – Fenway Park

31 Washington, DC – Nationals Park