“Big Little Lies”: Cómo Meryl Streep redime una temporada mediocre

Este post contiene spoilers del episodio 6 de la segunda temporada de “Big Little Lies”.

Mary Louise Wright no estaba destinada a ser una superheroína. La melindrosa abuela, interpretada por una Meryl Streep transformada, parecía tan neutral cuando llegó a “Big Little Lies” hace seis episodios que podría haber sido un personaje sin oficio ni beneficio. El beige era el color de sus suéteres, piel y personalidad.

Sin embargo, es esta mujer aparentemente frágil la que por sí sola ha salvado la segunda temporada del drama de HBO de resbalar de los pintorescos acantilados de Monterey y arrastrarse a lugares desconocidos.

La serie, sobre cinco mujeres de una comunidad acomodada que luchan por mantener las apariencias, y encubrir un asesinato, ha luchado por reavivar la chispa de su premiada primera temporada. En aquel entonces, las madres de escuela primaria Madeline Mackenzie (Reese Witherspoon), Celeste Wright (Nicole Kidman), Renata Klein (Laura Dern) y Bonnie Carlson (Zoë Kravitz) canalizaron la mayor parte de su energía para parecer jóvenes, delgadas, ricas y felizmente casadas, sin importar cuán miserables esto las hiciera.

Ahora, dos años y un asesinato más tarde, sus falsedades se han convertido en un lío de mentiras procesables. El nuevo conjunto de circunstancias ha sacudido al grupo (que también incluye a la madre soltera Jane Chapman, interpretada por Shailene Woodley) y la confianza del programa.

“Big Little Lies” fue concebida inicialmente como una serie única y limitada basada en la novela del mismo nombre de Liane Moriarty. Pero su reparto de primera categoría y la mezcla de tramas al estilo “Desperate Housewives” con temas serios como el abuso doméstico y la violación obtuvieron ocho Emmys (incluyendo el premio a mejor serie limitada) y con ello aseguraron que la historia no llegara a su fin en 2017.

La temporada 2 es menos exitosa en su alternancia entre sátira, melodrama y odas desnudas a “Lifestyles of the Rich and Famous”.

El tono desigual y la narración irregular pueden ser el resultado de un drama entre bastidores más jugoso que cualquiera de las contiendas en la pantalla: a saber, un informe de Indiewire de que el control creativo fue arrebatado a la directora Andrea Arnold ya avanzada la producción por el escritor David E. Kelley y el director de la primera temporada Jean-Marc Vallée.

Si es así, los hombres empalmaron sus visiones al utlizar flashbacks de toda una vida como cinta adhesiva. Para pedirle prestado a Bernie Sanders: “¡La gente está harta de los malditos flashbacks!”.

La actuación de Meryl Streep en “Big Little Lies” ha sido el punto culminante de una temporada marcada por el drama entre bastidores. (Jennifer Clasen / HBO)

En este contexto, el personaje menos gracioso de la temporada se ha convertido en su gracia salvadora, y ha ganado más intriga con cada episodio sucesivo. ¿Quién se hubiera imaginado, hasta esta noche, que Mary Louise tenía el poder físico para cerrar la puerta de su apartamento a una mujer de la mitad de su edad? (Pobre Jane).

Mientras que todos esperaban una actuación fabulosa de la mejor actriz del mundo, Mary Louise de Streep es una rara obra maestra de la televisión.

La manipuladora mujer mayor es una mezcla compleja de etiqueta anticuada, sugerencia pasiva y amenaza que irrita los nervios.

A pesar de ser desaliñada y torpe, llega a la escena con el sigilo de un fantasma. Se materializa en los momentos más vulnerables, desarmando a su presa con el lenguaje suave de los bibliotecarios, y luego dirigiéndose a sus debilidades con la precisión de un francotirador de operaciones especiales.

Y sobre todo, está más allá de lo raro, un verdadero fenómeno entre las otras señoras de Monterey.

Mastica su collar como una adolescente despistada. Hace comentarios totalmente inapropiados a completos extraños: En un momento dado, le dice a Madeline a la cara que es “muy baja”, antes de describir a la gente baja como “poco confiables”. Y sobre la calma de la cena con sus nietos, desencadena un grito cataclísmico primitivo, y luego vuelve a comer como si nada hubiera pasado. Es una sociópata de primer orden, disfrazada de patrona benigna del especial para madrugadores.

Probablemente se necesitaría toda una vida de psicoterapia para identificar la inspiración de la intérprete, pero una pista puede ser que el personaje y la actriz comparten los mismos nombres. Mary Louise “Meryl” Streep, o al menos su imagen pública, es muy diferente de la mujer que interpreta en “Big Little Lies”, es segura de sí misma, consumada, refinada. Pero nunca subestimes el alter-ego de alguien, aunque parezca una maestra de escuela.

Independientemente de lo que suceda durante el final del domingo, ¿se interrogará a Mary Louise en la corte y, de ser así, qué horrores se expondrán? - Está claro que, sin su peculiar presencia, la temporada se habría sentido tan fragmentada como los matrimonios rotos, las carreras fracasadas y las fachadas colapsadas de “ella lo tiene todo” de los otros personajes.

El desvío del programa hacia la mediocridad es una lástima, sobre todo porque inicialmente fue considerada como un gran avance para el protagonismo de la mujer y, por la contratación de Arnold, detrás de cámara. Logró que ver un programa sobre los problemas del uno por ciento se sintiera menos sucio. Pero la Mary Louise de Streep ha tratado de llenar el vacío.

Nadie sabe a quién planea colgar con toda esa soga.

Si quiere leer este artículo en inglés, haga clic aquí