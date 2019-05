Disneyland París hará su propio evento de orgullo gay, ¿harán lo mismo los parques de EEUU?

David Fong, coproductor de Out on the Mountain, prefiere que su evento siga siendo una celebración privada, organizada por su grupo. "Out on the Mountain ha sido un éxito no sólo porque es un evento privado que permite que la comunidad LGBT tenga su propio acontecimiento inclusivo, sino porque también ofrece un entretenimiento único, que no se encuentra en un día normal del parque", explicó.