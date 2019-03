Spielberg propondrá nuevas normas para alejar de los Oscar a los filmes producidos por Netflix, Amazon y Hulu

El tema está en las noticias posteriores a los Oscar de este año, que por segunda vez consecutiva incluyeron lanzamientos de Netflix entre los nominados, algunos de los cuales sólo se presentaron en salas de cine durante pocas semanas. Además de la limitada proyección en cines de "Roma", "The Ballad of Buster Scruggs", de los hermanos Coen, también se presentó en las salas durante varias semanas antes de estrenarse en el servicio de transmisión. "Roma" fue nominada a 10 Oscar, mientras que "The Ballad of Buster Scruggs" compitió en tres categorías.