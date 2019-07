Las estrellas de Disney recuerdan a Cameron Boyce, quien murió a los 20 años

El papel principal de Boyce fue en la serie "Jessie" de Disney, en la que actuó durante cuatro temporadas. Fue más conocido por su papel de protagonista en "Descendants", en el que interpretó a Carlos, el hijo de Cruella De Vil. El actor había terminado la producción de "Descendants 3", cuyo estreno está previsto para agosto. También protagonizó "Gamer's Guide to Pretty Much Everything" de Disney XD.