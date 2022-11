Alex Villanueva reconoce su derrota. Robert Luna se convertirá en el sheriff del condado de Los Ángeles

Robert Luna, un poco conocido jefe de policía retirado de Long Beach, será el próximo sheriff del condado de Los Ángeles después de vencer con contundencia al titular, Alex Villanueva, que deja el cargo tras un único mandato empañado por la agitación y la discordia que sembró.

Con una ventaja de 20 puntos en el recuento de votos y con un número de papeletas aún por contabilizar que se reduce día a día, Villanueva admitió la derrota el martes.

“Quiero desearle lo mejor al nuevo sheriff”, dijo Villanueva al final de su discurso de concesión. “La seguridad de la comunidad depende de que tenga éxito”.

Diciendo que estaba “profundamente honrado y agradecido” porque los votantes lo habían elegido, Luna dijo en un comunicado que su victoria señaló “un claro mandato para traer un nuevo liderazgo y la rendición de cuentas al Departamento del Sheriff”.

“Estoy deseando trabajar con el talentoso y valiente personal del Departamento del Sheriff que se dedica a mantener nuestras comunidades seguras”, dijo.

La antipatía por Villanueva y su estilo antagónico de gobierno se manifestó también en otros puntos de la votación: La Medida A, que reescribe la carta del condado para dar a la Junta de Supervisores el poder de despedir a un sheriff en funciones, parece que será aprobada por una abrumadora mayoría, con cerca del 70% de los votantes aprobándola hasta ahora. Los supervisores presentaron la medida a los votantes tras años de lucha con Villanueva.

Los resultados fueron un rotundo reproche a los cuatro años de Villanueva en el cargo - un mandato durante el cual se transformó de un candidato prometedor impulsado por el apoyo de los votantes progresistas en un hombre de la ley conservador y combativo que chocó sin cesar con los funcionarios electos y otros que lo supervisan a él y al departamento.

La victoria de Luna significa otro cambio en el liderazgo del Departamento del Sheriff, que verá a su cuarto sheriff desde que Lee Baca dimitió hace ocho años en medio de una investigación federal de corrupción que finalmente lo envió a prisión.

Se espera que Luna preste juramento como el 34º sheriff del condado en una ceremonia el próximo mes. Hereda una agencia policial grande y difícil de manejar -una de las más grandes del país- que gestiona una red de cárceles y patrulla franjas del extenso condado con estaciones desde Lancaster hasta Catalina Island.

Es una organización que históricamente ha operado a la sombra del Departamento de Policía de Los Ángeles, pero que es igual tanto en tamaño como en el papel que desempeña en la seguridad pública. Luna se ocupará de los problemas de larga duración y de las consecuencias de los recientes escándalos que han estallado durante el mandato de Villanueva.

Tras décadas de abandono, las cárceles del condado plantearán a Luna no pocos problemas, al igual que a sus predecesores. El tratamiento de los miles de enfermos mentales alojados en las instalaciones es lamentablemente insuficiente, mientras que las instalaciones en general son muy anticuadas.

Los polémicos tiroteos y otras conductas indebidas también siguen siendo un problema. La Junta de Supervisores acordó recientemente el pago de 47,6 millones de dólares para resolver varias demandas que alegan fuerza excesiva o negligencia por parte de agente del sheriff. Los pagos incluyeron 8 millones de dólares para la familia de Andrés Guardado, cuyo asesinato en 2020 por un agente del sheriff provocó grandes protestas.

Tal vez el reto más inmediato de Luna será hacer que el departamento supere la confusión causada por el enfoque de confrontación de Villanueva.

Tendrá que reconstruir los lazos del departamento con los organismos públicos de todo el condado y la ciudad de Los Ángeles que Villanueva rompió sistemáticamente atacando a otros funcionarios electos que, según él, formaban parte de una “máquina política armada” excesivamente liberal que permitía que florecieran la falta de vivienda y la delincuencia. A la cabeza de esa lista estaban los supervisores del condado, que controlan el presupuesto del sheriff y se enfrentaron ferozmente con Villanueva, así como la Comisión de Supervisión Civil, que los supervisores nombraron para vigilar el Departamento del Sheriff.

La supervisora Hilda Solís dijo el martes que espera que la junta establezca una relación de colaboración con Luna.

“No teníamos una buena relación con el sheriff”, dijo Solís. “El Sr. Luna va a tener que entrar, poner las cosas en orden, reformarlas y hacer que la gente entienda que esto es un trabajo - todos necesitan tener su confianza”.

Sean Kennedy, un miembro de la comisión civil de supervisión, dijo que espera que Luna revierta el curso de las “controversias y obstrucciones e intentos de intimidar a los funcionarios de supervisión” que ocurrían durante el mandato de Villanueva.

“Espero que nuestro nuevo sheriff acepte la supervisión civil para que podamos trabajar juntos y reducir los tiroteos de los agentes y aplicar las reformas policiales del siglo XXI que tanto se necesitan”, dijo Kennedy.

Todavía no se han resuelto las investigaciones penales que el departamento del sheriff abrió sobre algunos de los críticos acérrimos de Villanueva y que dieron lugar a acusaciones generalizadas de que estaba abusando del poder del cargo para atacar a los adversarios. El fiscal general de California se ha hecho cargo de esas investigaciones y está estudiando las denuncias de mala conducta.

Además, siguen abiertas las demandas de altos cargos del sheriff que alegan que Villanueva encubrió un incidente en el que un agente se arrodilló sobre la cabeza de un preso.

La comisión de supervisión, por su parte, está celebrando audiencias públicas sobre los grupos estilo pandilla, de agentes del sheriff que han operado en el departamento durante décadas. Villanueva ha sido criticado por su gestión del problema, tanto por minimizar su gravedad como por afirmar que ha tomado medidas decisivas para solucionarlo. También ha rechazado las citaciones de la comisión para responder bajo juramento a las preguntas sobre los grupos y otros problemas.

Luna, que dirigió la policía de Long Beach durante siete años antes de retirarse el año pasado, hizo campaña como la alternativa sensata a Villanueva, prometiendo trabajar en colaboración con los funcionarios del condado y los organismos de control del departamento que Villanueva decidió convertir en enemigos.

Sin embargo, sigue siendo un gran desconocido fuera de Long Beach y, como persona ajena al Departamento del Sheriff, se enfrentará al reto de ganarse a unas bases que llegaron a apreciar el estilo descarado de Villanueva. Durante la pandemia, por ejemplo, Villanueva se negó a hacer cumplir el mandato de vacunación del condado, una medida muy aplaudida por los agentes.

A pesar de su relativa oscuridad para la mayoría de los votantes del condado de Los Ángeles, Luna fue considerado durante mucho tiempo como el favorito en la carrera. La actuación de Villanueva en las primarias de junio -recibió el 31% de los votos- se consideró un mal resultado en una carrera que históricamente ha favorecido al titular. Luna terminó en segundo lugar en las primarias, recibiendo el 26% de los votos.

En su discurso de concesión, Villanueva volvió a una queja bien ensayada en la que se ha apoyado en gran medida durante su tiempo en el cargo y en la campaña, de que los funcionarios electos, el Times y otros conspiraron para inventar una “narrativa falsa” sobre él como un líder ineficaz y éticamente comprometido.

“Todo el asunto de las pandillas de agentes fue literalmente una estrategia de campaña”, añadió.

Montó una defensa de su etapa como sheriff, presentándose como una figura solitaria dispuesta a enfrentarse a los intereses arraigados y a la corrupción. Repasó una vez más lo que, según él, fueron sus principales logros, incluyendo la expulsión de los agentes de inmigración de las cárceles, el equipamiento de los agentes con cámaras corporales y el lanzamiento de un grupo de trabajo para el robo de salarios.

“Recuerdo que un político que conocí al principio... me dijo, bueno, puedes ser un reformista, o puedes ser reelegido”, dijo. “Estoy orgulloso de decir que soy un reformista. No tengo ningún deseo de abandonar ... mis principios sólo para ser reelegido”.

Al final, cuando llegó el momento de dejar claro que, de hecho, concedía la derrota, el normalmente estoico Villanueva se atragantó. Su esposa, Vivian, una veterana jubilada del departamento que desempeñó un papel destacado en la administración de su marido, se unió a él en el podio y le dio una palmadita en la espalda.

