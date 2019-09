El regreso de los rebeldes colombianos a las armas complica la política estadounidense

El acuerdo de paz de Colombia que puso fin a la guerra más larga del hemisferio está en peligro, lo que podría dar al gobierno de Trump otra crisis latinoamericana, amenazar con desatar la producción de cocaína y complicar los esfuerzos de Estados Unidos para derrocar al gobierno vecino de Venezuela.

Colombia intentaba superar 55 años de guerra civil que se cobró más de 250.000 vidas. Con el apoyo entusiasta de la administración de Obama, el entonces presidente Juan Manuel Santos negoció el fin del conflicto a fines de 2016 y ganó el Premio Nobel de la Paz por sus esfuerzos.



