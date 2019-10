El helado de conejillo de Indias se convierte en un postre “sabroso” en Ecuador

It’s a real ice cream flavor: guinea pig.

Anyone who thinks of guinea pigs as pets — cute, squishy, squeaking bundles of fur — might find that idea hard to digest.

The rodents are a traditional hot dish in some Latin American countries, including Colombia, Peru and Bolivia. In Ecuador, people typically cook guinea pigs with salt and serve them with potatoes and peanut sauce. But one vendor is taking things to another gastronomic level, serving guinea pigs as a cold dessert.

Es un verdadero sabor a helado: cuyo.

Cualquiera que piense en los conejillos de indias como mascotas (lindos, blanditos y chirriantes manojos de pieles) podría encontrar esa idea difícil de digerir.

Los roedores son un plato caliente tradicional en algunos países de América Latina, como Colombia, Perú y Bolivia. En Ecuador, las personas suelen cocinar cuyos con sal y servirlos con papas y salsa de maní. Pero un vendedor está llevando las cosas a otro nivel gastronómico, sirviendo cuyos como postre frío.

A algunas personas les gusta el helado hecho de “cuy”, como se conoce localmente al animal.

“Sospeché, pero estaba delicioso”, dijo Marlene Franco, una jubilada de 78 años que probó una cucharada en un puesto al lado de una carretera que une la capital ecuatoriana de Quito con la ciudad de Sangolqui.

La dueña del puesto es María del Carmen Pilapana, cuya oferta poco convencional inspira incredulidad y risas entre los clientes nuevos.



El negocio de Pilapana es pequeña. Consiste en dos mesas en un área abierta llena de clínicas de dentistas y otros negocios. Aun así, la demanda está creciendo. Cada semana, la empresaria prepara 150 porciones ($ 1 por un cono) de helado de cuy.

También hace 40 porciones de helado con sabor a escarabajos, que también se comen tradicionalmente como bocadillo salado, y una pequeña cantidad de helado de champiñones.

“Mi familia y mi esposo pensaban que estaba loca. Pensaron que a nadie le gustaría estos helados, pero ahora son nuestro producto principal ", dijo Pilapana, quien reconoce que tenía sus propias dudas sobre si su inversión valdría la pena.

Fue una llamada cercana. Sin trabajo, con tres niños a cuestas, Pilapana comenzó a asistir a cursos de capacitación gratuitos para empresarios. La desafiaron a hacer algo innovador y, después de seis meses de pruebas, comenzó a vender su gama de helados a principios de septiembre.

Maria del Carmen Pilapana chooses a guinea pig at a farm in San Jose de Taboada, Ecuador. (Associated Press)

Pilapana logra concentrar el sabor del cuy después de cocinar y preparar un paté de la carne del animal, agregando leche o crema y refrigerando el brebaje hasta que obtiene la consistencia rugosa del helado. El sabor es similar al del pollo.

Los helados de escarabajos y champiñones incluyen frutas como la piña y la maracuyá. El helado de escarabajo tiene un ligero aroma a tierra húmeda.

Las hormigas, cigarras y gusanos se usan para hacer algunos postres, a menudo infundidos con chocolate, en partes de América Latina. Pero incorporar tales ingredientes, incluidos los conejillos de indias, en el helado es inusual.

Carolina Páez, directora de la escuela de antropología de la Universidad Católica en Quito, no está sorprendida.

“El conejillo de indias es un alimento antiguo muy importante en las sociedades indígenas andinas, especialmente por su alto contenido de proteínas”, dijo. Otras culturas comen varios tipos de animales, dijo Páez, “así que no hay razón para sorprenderse de que los ecuatorianos coman conejillos de Indias, incluso en helados”.

Para Pilapana, el helado de cuy es solo el comienzo. Ella tiene nuevos sabores en mente: cangrejo, pollo y cerdo.

“Al ver cómo está mejorando mi negocio, estoy segura de que me irá bien”, dijo.

