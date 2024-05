Congo divulga nombre de tercer estadounidense involucrado en intento golpista

(Samy Ntumba Shambuyi / Associated Press)

La República Democrática del Congo divulgó el martes el nombre de un tercer estadounidense involucrado en un frustrado intento de golpe de Estado, mientras familiares en Utah lloraban la muerte de Christian Malanga, el líder de la insurrección ocurrida durante el fin de semana.

El vocero del ejército congolés, brigadier general Sylvain Ekenge, dijo a The Associated Press que el tercer estadounidense era Taylor Thomson. No quedaba claro si Thomson estaba entre los arrestados o abatidos el domingo en la mañana tras el ataque al palacio presidencial en Kinsasa y otro ataque contra la residencia de un aliado del presidente Felix Tshisekedi.

Malanga, quien según Ekenge era estadounidense naturalizado, murió abatido en el tiroteo en el palacio tras resistir al arresto. El Departamento de Estado dijo que no podía confirmar si Malanga era ciudadano estadounidense. También estaban involucrados otros estadounidenses: un traficante de marihuana convicto y el hijo de 21 años de Malanga, Marcel.

Las autoridades siguen tratando de dilucidar cómo el joven fue de jugar fútbol americano en Utah a supuestamente tratar de derrocar al líder de uno de los países más grandes de África.

“Mi hijo es inocente”, dijo su madre, Brittney Sawyer, en un email a The Associated Press el lunes, negándose a dar más detalles.

Sawyer subía orgullosamente fotos familiares en las redes sociales, incluso una en diciembre que muestra a Marcel, una hermana menor y un infante abrazándose en pijamas idénticas de diseños navideños. En 2020, posteó fotos de Marcel levantando pesas y bailando en una época en que no podía salir de la casa debido a la pandemia de COVID-19.

En un post en Facebook el lunes en la mañana, Sawyer escribió enojadamente que su hijo había seguido a su padre. “Era un niño inocente que seguía a su padre. Estoy tan harta de todos los videos que salen por todas partes y que la gente me está enviando. ¡Ya Dios se encargará de ustedes!”

Un video que circuló en redes sociales durante el fin de semana muestra a su hijo al lado de un hombre blanco ensangrentado y cuya identidad se desconoce, ambos cubiertos de polvo y rodeados por soldados congoleses. Marcel tiene las manos arriba y miedo en el rostro.

El lunes en la vivienda en West Jordan, Utah, de la madre de Malanga, Chantal Malanga, varios familiares se reunieron para recordar al líder finado. Llegaban constantemente personas con platos de comida y ofrecían condolencias.

Donari reportó desde Dakar, Senegal; Schoenbaum desde West Jordan, Utah y Biesecker desde Washington.