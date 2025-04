Trump asiste al funeral de Francisco, con quien que discrepó públicamente, y se reúne con Zelenskyy

(Markus Schreiber / Associated Press)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, era uno de los más de 50 jefes de Estado y otros dignatarios que asistían el sábado al funeral del papa Francisco, donde presentó sus respetos al líder católico con el que discrepó abiertamente sobre varias cuestiones. Trump también se reunió brevemente con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy.

La Casa Blanca y la oficina de Zelenskyy confirmaron la reunión, que es la primera conversación cara a cara entre Trump y el líder ucraniano desde que ambos, junto con el vicepresidente estadounidense JD Vance, discutieron durante una acalorada reunión en la Oficina Oval a finales de febrero.

El director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, dijo que “se reunieron en privado hoy y mantuvieron una discusión muy productiva”, añadiendo que se ofrecerían más detalles más tarde en el día. El portavoz de Zelenskyy, Serhii Nykyforov, apuntó que el encuentro en el interior de la basílica de San Pedro duró unos 15 minutos y que se acordó continuar las negociaciones más tarde el sábado.

Los equipos de ambos mandatarios estaban trabajando en la organización de la siguiente reunión.

Trump llegó al Vaticano acompañado por su esposa, la primera dama Melania Trump, y fue colocado en la primera fila, no muy lejos del presidente de Francia, Emmanuel Macron, para la liturgia al aire libre.

Trump dijo a reporteros el viernes, durante el vuelo a Roma, que iba al funeral “por respeto” al pontífice, quien falleció el lunes tras sufrir un derrame cerebral a la edad de 88 años.

Francisco discrepaba rotundamente con el enfoque del líder republicano en cuestiones como la inmigración, el trato a los migrantes y el cambio climático. El primer desencuentro entre pontífice argentino y el presidente estadounidense fue por la inmigración. En 2016, Francisco, aludiendo al entonces candidato a la Casa Blanca y a su promesa de construir un muro fronterizo, dijo que cualquiera que construya un muro para impedir el paso de los migrantes “no es cristiano”. Trump calificó el comentario de “vergonzoso”.

Pero tras la muerte del jesuita argentino, Trump lo describió como un “buen hombre” que “trabajó duro” y “amó al mundo”. Además, ordenó que las banderas estadounidenses ondearan a media asta en su honor.

Trump había dicho en un par de ocasiones antes de salir de Washington que mantendría “muchas” reuniones con sus homólogos al margen del funeral. Pero pareció retractarse mientras volaba a Roma.

“Francamente, es un poco irrespetuoso tener reuniones cuando estás en el funeral de un papa”, declaró a los reporteros que lo acompañaban a bordo del Air Force One. “Hablaré con gente. Veré a mucha gente”.

Una persona con la que Trump no esperaba interactuar es con el expresidente Joe Biden, un católico practicante que acudió al funeral con su esposa, Jill. Biden, con sus características gafas de sol de aviador, estaba sentado varias filas por detrás de Trump, quien había dicho que no sabía que su predecesor demócrata estaría en el Vaticano. Preguntado por si se reunirían, Trump afirmó que “No está en lo alto de mi lista. Realmente no lo está”.

Trump llamó la atención durante el funeral por vestir un traje azul oscuro con una corbata en los mismos tonos, en un mar de atuendos de riguroso luto negro.

El presidente no ofreció detalles cuando se le preguntó si se reuniría con otros líderes de pasada o si mantendría conversaciones más profundas, y apuntó que su estancia en la capital italiana sería breve.

“Es un poco difícil porque no tenemos mucho tiempo”, agregó señalando su llegada tardía a Roma. Está previsto que regrese a Washington inmediatamente después del funeral.

“Creo que vamos a intentar ver a un par de personas que son importantes en lo que estamos haciendo”, dijo Trump, quien está tratando de negociar un alto el fuego entre Rusia y Ucrania y negociar acuerdos comerciales con varios países.

Inmediatamente después de que Trump fuese conducido a su asiento para el funeral, Zelenskyy fue recibido con una ovación de los asistentes a su salida de la basílica de San Pedro.

En una publicación en su red social Truth Social poco después de su llegada a la capital italiana, el presidente estadounidense escribió que Kiev y Moscú deberían reunirse para “conversaciones de muy alto nivel” sobre el fin de la sangrienta guerra de tres años provocada por la invasión de Rusia. Su enviado, Steve Witkoff, se reunió con el presidente ruso, Vladímir Putin, el viernes y Trump dijo que ambas partes estaban “muy cerca de un acuerdo”. Putin no asistió al funeral.

La reunión entre Trump y Zelenskyy el sábado se produce además poco después de la declaración más contundente del estadounidense hasta la fecha acerca de la necesidad de que Ucrania ceda territorio a Rusia para poner fin a la guerra. En una entrevista con la revista Time publicada el viernes, manifestó que “Crimea se quedará con Rusia”.

Rusia se apoderó de la estratégica península en el Mar Negro, en el sur de Ucrania, en 2014, años antes de la invasión a gran escala que comenzó en febrero de 2022. Zelenskyy quiere recuperar Crimea y los demás territorios ucranianos tomados por Moscú, pero su exigencia se ha convertido en un punto de fricción para Trump.

Refiriéndose a Crimea durante la entrevista realizada en la Casa Blanca el martes, Trump dijo que “todo el mundo entiende que ha estado con ellos durante mucho tiempo”.