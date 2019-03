El supremacismo blanco en Australia durante mucho tiempo ha tenido un caracter virulento

"El mayor problema y el desafío tecnológico es que hay mucho ruido en el discurso político general con políticos bastante importantes, a veces el primer ministro y los ministros principales, arropando esta 'política del miedo', ese ruido dificulta a las autoridades y la policía ver una señal de aquellos que están pasando de la retórica a la acción ", dijo Greg Barton, presidente de Global Islamic Politics for Alfred Deakin Institute for Citizenship and Globalization, en la Universidad Deakin en Victoria.