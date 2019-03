Maduro da 72 horas a diplomáticos de EE.UU para abandonar Venezuela

Elliott Abrams, representante especial de Estados Unidos en Venezuela, afirmó que el gobierno de Trump no reconoce a Maduro como presidente, por lo tanto, el gobierno del venezolano no puede mantener conversaciones ni expulsar a los diplomáticos. "No creemos que el régimen tenga la capacidad de decirnos cuándo irnos, y no creemos que sea capaz de brindar seguridad" al personal diplomático de EE.UU, afirmó Abrams, a los periodistas en el Departamento de Estado.