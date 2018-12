Si le gustan los líderes rusos sin camisa, el calendario 2019 de Putin podría ser para usted

"En su mayoría son los turistas los que compran, no los locales", indicó Svetlana, quien trabajaba en una de las docenas de tiendas de recuerdos en la Plaza Roja. Con una leve sonrisa, desplegó algunos de los otros artículos de Putin en su tienda, incluida una barra de chocolate con un envoltorio que decía: "Go Hard Like Vladimir Putin" (duro como Vladimir Putin). "Sí, a la gente le gustan", afirmó la empleada, con un gesto de hombros al estilo '¿qué puedo decir?'. "Vendemos muchas de estas cosas".