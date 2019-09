¡Viva México! Los famosos celebran la Independencia de México (Fotos + Video)

Cantantes, actores, atletas -mexicanos y extranjeros- se unieron desde sus redes sociales a las verbenas musicales y comida típica con las que millones de mexicanos celebraron las Fiestas de Independencia, que tuvo su momento cumbre con la ceremonia del Grito, que encabezó el presidente Andrés Manuel López Obrador en el Palacio Nacional.

¡Vivan las madres y los padres de nuestra patria 🇲🇽!



¡Vivan los héroes anónimos!



¡Viva el heroico pueblo de México!



¡#VivaMéxico! pic.twitter.com/1i0T6lDvY2 — Gobierno de México (@GobiernoMX) September 16, 2019

El Zócalo, la principal plaza del país, fue el escenario central, con una multitudinaria fiesta cívica convocada por el Gobierno de México con representaciones culturales de los 32 estados del país y una muestra de su gastronomía.

La fiesta se prolongó hasta la madrugada, luego que el aplaudido López Obrador salió al balcón central de Palacio para dar el grito ante miles de mexicanos reunicos en el histórico Zócalo.

A diferencia de otros años, las autoridades no colocaron puestos de control para revisar a las personas, aunque en las calles se observaba una fuerte presencia de las fuerzas de seguridad, como la Marina y la Policía de Ciudad de México.

Para acceder al Zócalo, las autoridades habilitaron cinco corredores, todos ellas con cientos de puestos de comida típica, como tlacoyos, sopes y pambazos, y adornos personales con los colores de la bandera mexicana y algunos con la imagen de López Obrador.

La gente mostraba su orgullo mexicano en sus vestuarios, con sombreros y bigotes, adornos de flores para la cabeza, vestidos con bordados coloridos y trajes de mariachis.

Gran día para recordar, sentirse orgulloso y reconocer la grandeza de este día a mi amado #México. Hoy, unidos por la música y el corazon, vamos juntos a gritar ¡VIVA MÉXICO! 🙌🏼🇲🇽 pic.twitter.com/o9uVrZDSOB — Marco Antonio Solís (@MarcoASolis) September 16, 2019

La música ranchera tradicional de estas fechas patrias sonaba por todos los recorridos.

“Me gusta la Cultura Mexicana!! Me gusta de lo que estamos hechos” 🇲🇽🇲🇽🇲🇽#VivaMexico #FelicesFiestasPatrias pic.twitter.com/wR66DFan5q — Pepe Aguilar (@PepeAguilar) September 15, 2019

Feliz, orgullosa y agradecida de ser mexicana y poder representar a mi país en todas partes. 🤗🙌🏻 A celebrar este día en unión. ¡¡VIVA MÉXICO!! 🇲🇽 pic.twitter.com/F9ZunFljnN — Lucero (@LuceroMexico) September 15, 2019

Las festividades se extendieron por toda la zona aledaña y en la Alameda Central grupos de personas llegaron con cometas para unirse a las celebraciones, la mayoría de ellos con imágenes en memoria del pintor mexicano Francisco Toledo, fallecido recientemente.

Anuncio

Con algunos de los cometas (llamados papalotes en México) los asistentes formaron un mosaico de grandes dimensiones en el que se observaban pinturas de este pintor mexicano, al tiempo que un grupo musical tocaba música regional del sur del país.

A la mexicana 😍❤️!!

¡Viva México! Este bello país que me ha tratado siempre como en casa. A celebrar como sólo vosotros sabeis.#VivaMéxico pic.twitter.com/l4PMAaKqZo — Ana Torroja (@Ana_Torroja) September 15, 2019

López Obrador lanzó 20 "¡vivas!” a los héroes de la histórica gesta iniciada el 15-16 de septiembre de 1810 y que llevó al país a obtener la independencia de España, que fue consumada en 1821.

López Obrador destacó la importancia de recordar con cariño “a las madres y padres de nuestra patria y a nuestro pueblo heroico, que siempre ha luchado por la justicia, por la libertad, la democracia y por la soberanía nacional”.

Y miles de mexicanos acudir a su llamado en la familia a la plaza principal donde hubo productos como aguas frescas de horchata y de jamaica, elotes y tamales en un clima de fraternidad, en una imagen nunca antes vista, pues con anteriores mandatarios lo habitual era gente ‘acarreada’ y pagada para intentar llenar el lugar.



Anuncio

Que todo lo que hagas, sea siempre con el objetivo de tener un país mejor.



¡Viva #México 🇲🇽🇲🇽🇲🇽🇲🇽🇲🇽🇲🇽! #15DeSeptiembre pic.twitter.com/0GnxA4G8eO — Gustavo Ayon (@AyonGustavo) September 15, 2019

AMLO solicitó que “no haya alcoholismo, que no haya drogas, que podamos celebrar en paz, que no se traigan armas; eso no tiene nada que ver con los nuevos tiempos. Es la época de la no violencia”, señaló.

Tras finalizar el acto oficial del Grito, en el Zócalo hubo un concierto de la cantante mexicana Eugenia León seguido por la participación de la Banda Limón, un grupo de música del norte que utiliza instrumentos de viento.

Otra diferencia respecto a las festividades de años anteriores ha sido la decisión del gobierno mexicano de transmitir programas de contenido histórico con la efeméride y convocar a una cadena nacional para el acto central del Grito de Dolores.