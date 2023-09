Ataque armado a caravana deja estadounidenses heridos en el norte de México

Show more sharing options

Unas nueve personas, entre ellas estadounidenses, resultaron heridas el sábado cuando la caravana de vehículos en la que se trasladaban fue tiroteada por civiles armados en un puente internacional que comunica la localidad norteña de Miguel Alemán, en el estado de Tamaulipas, con Texas, indicaron autoridades estatales.

La Vocería de Seguridad de Tamaulipas dijo en su cuenta de X que el incidente ocurrió la madrugada del sábado en el Puente Roma de Miguel Alemán donde una caravana, que procedía de Estados Unidos, fue atacada por civiles armados. La dependencia estatal informó que en el ataque resultaron heridas nueve personas por disparos de arma de fuego, pero no ofreció más detalles.

Un agente estatal, que habló en condición de anonimato porque no está autorizado para declarar, dijo a The Associated Press que entre los lesionados hay mexicanos y mexicanos-estadounidenses.

En los últimos meses se ha registrado una ola de violencia en Tamaulipas que ha obligado a las autoridades federales a enviar centenares de militares para reforzar la vigilancia en las ciudades fronterizas de San Fernando, Reynosa y Matamoros, donde operan células del Cartel del Golfo y otras organizaciones criminales.