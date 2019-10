Opinión: El último giro sobre carne roja utiliza la mejor ciencia en lugar de las mejores conjeturas

Los huevos son malos; los huevos son buenos. La grasa es mala; la grasa es buena; la carne es mala; la carne es... ¿aceptable?

Ese último viraje sobre la comida llegó a los titulares la semana pasada. Fue un “giro extraordinario”, “discordante”, “sorprendente”. ¿Cómo, se le preguntó, podría parecer que el consejo nutricional aparentemente básico se convirtió en algo importante?

La respuesta es que muchas de las recomendaciones nutricionales oficiales de la nación, incluida la idea de que la carne roja es una asesina, se han basado en un tipo de ciencia débil en la que desafortunadamente los expertos se han acostumbrado a confiar. Ahora la ciencia dudosa está siendo cuestionada. Están en juego ideas profundamente arraigadas sobre una alimentación saludable y pautas nutricionales confiables, y con la inversión profesional de muchos científicos, e incluso financieramente, en el statu quo, la lucha por la ciencia no será agradable.

La carne roja es un tema particularmente polémico porque las personas tienen fuertes objeciones a comer carne por una variedad de razones: el medio ambiente, los derechos de los animales e incluso la religión (los adventistas del séptimo día desaconsejan esto).

Las noticias de la semana pasada, sin embargo, contribuyen en gran medida a eliminar los efectos sobre la salud de la lista de razones para favorecer una dieta vegetariana. La rigurosa revisión de cuatro artículos de la ciencia, en la prestigiosa revista Annals of Internal Medicine, analizó toda la investigación que examina la salud y la carne roja y concluyó que sólo existía evidencia de “baja o muy baja certeza” para demostrar que esta carne causa cualquier tipo de enfermedad, no cáncer, enfermedad cardíaca, diabetes tipo 2. Comer carne roja no nos está matando.

Recuerde que la razón original por la que desconfiamos de la carne roja es que a partir de 1961, la American Heart Assn. nos dijo que limitemos nuestro consumo de grasas saturadas para prevenir enfermedades del corazón. Sin embargo, las últimas décadas han visto una reconsideración de este tema. Un artículo reciente en la revista BMJ Evidence-Based Medicine consolida 17 revisiones separadas que muestran que estas grasas, ya sea de carne, queso o aceite de coco, no tienen ningún efecto sobre la mortalidad. Y si la carne roja causa enfermedad por algún mecanismo que no sea la grasa saturada, no hay evidencia sólida que la respalde.

La frase clave es “fuerte evidencia”. Desafortunadamente, nuestras pautas de nutrición se basan principalmente en estudios epidemiológicos, que generalmente siguen a un gran grupo de personas a lo largo del tiempo, pidiéndoles que informen por sí mismas lo que han comido y luego observen los resultados eventuales de la salud. Estos estudios pueden demostrar asociación, que tiene sus usos, pero rara vez establecen la causalidad.



La extraña excepción ha ocurrido cuando la epidemiología inclina la balanza a lo grande, como sucedió con el tabaco. Se descubrió que los fumadores empedernidos tenían un riesgo de cáncer de nueve a 25 veces mayor en comparación con los que nunca fumaron, una diferencia tan grande que podría implicarse la causalidad. Sin embargo, en epidemiología nutricional, las diferentes tasas rara vez superan 1.5 veces, lo que la mayoría de los epidemiólogos fuera de la nutrición lo consideran como una ausencia de hallazgos.

Sólo los ensayos clínicos pueden demostrar causa y efecto porque estos son experimentos reales. En su forma más simple, un grupo alimentado con una dieta se compara con otro grupo de controles sin dietas. Tales experimentos no siempre son fáciles, pero los sistemas internacionales los consideran el estándar de oro para revisar la evidencia científica.

Los estudios de carnes rojas utilizaron uno de estos sistemas de revisión, conocido como GRADE (Calificación, evaluación, desarrollo y evaluaciones de las recomendaciones). Al priorizar adecuadamente los ensayos clínicos sobre la investigación observacional, GRADE necesariamente empujó a la epidemiología fuera de su pedestal, y esto hizo que el equipo de GRADE de más de 40 investigadores de más de 10 países concluyera que es muy poco probable que reducir la ingesta de carne lo haga más saludable.

El establecimiento de nutrición se volvió balístico. Incluso antes de la publicación de los documentos de Annals, 14 expertos ​​en el campo firmaron una carta exigiendo una “retracción” preventiva de la revisión. Todos los firmantes eran miembros de un grupo llamado True Health Initiative que aboga por una dieta basada en plantas. Muchos de ellos recomiendan alimentación basada en plantas en sus trabajos de investigación, que dependen en gran medida de la epidemiología. Algunos tienen conflictos financieros.

Con tanta investigación que depende de los donantes, la aparición de conflictos, o peor, no es infrecuente. Después de la publicación de la revisión de la carne roja, se señaló rápidamente que si bien su autor principal no tenía conflictos aparentes relacionados con el estudio de la carne, anteriormente había aceptado fondos de un grupo de la industria con miembros como Mars y PepsiCo para una revisión del azúcar en una investigación de 2017.

Por otro lado, los firmantes de cartas de la Iniciativa de Salud Verdadera incluyeron a cinco epidemiólogos de T.H. de Harvard. Chan School of Public Health, que en 2017-18 recibió cientos de miles de dólares de grupos de la industria de la nuez y el maní; el grupo de las nueces es citado como donante durante los últimos cinco años. Al menos nueve periódicos de Harvard en cinco años han respaldado los beneficios para la salud de los frutos secos.

Cualesquiera que sean sus posibles incentivos, los críticos de la revisión de Annals se opusieron principalmente a su metodología. GRADE, dijeron, era una “herramienta de medición inadecuada”, diseñada para evaluar drogas pero no “estudios de estilo de vida”. Sin embargo, nada menos que las Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina recomienda GRADE como uno de los pocos métodos viables para evaluar los estudios de nutrición para las Pautas dietéticas de EE.UU.

La evaluación de los resultados nutricionales utilizando el estándar científico más alto posible es claramente un proceso doloroso, pero es esencial. Si hemos creído en una pirámide alimenticia basada en una base de arena, es hora de hacerlo bien, independientemente de nuestros supuestos, inversiones o prejuicios. Llevar al público estadounidense a un viaje de décadas de “mejores conjeturas” basado en una ciencia débil que probablemente sea desacreditada por ensayos clínicos más rigurosos no ha llevado a una mejor salud. Según datos del gobierno, a pesar de una reducción del 28% en el consumo de carne roja en EE.UU desde 1970, alrededor del 60% de los estadounidenses ahora sufren al menos una enfermedad crónica en la que la dieta es un factor de riesgo importante. La revisión de Annals es exactamente lo que necesitamos: información dietética de causa y efecto basada en una ciencia sólida.

Nina Teicholz es la directora ejecutiva de la Coalición Nutricional sin fines de lucro, que no acepta fondos de ninguna industria alimentaria, empresa o parte interesada. Ella acepta pagos cuando habla a grupos sobre dieta y salud. Ella es la autora de “The Big Fat Surprise”.

