Columna: A mis 30’s no me avergüenza no tener hijos, ni en Navidad ni en ninguna época del año

Me encanta pasar las fiestas navideñas con mis seres queridos, sobre todo con las matriarcas de mi familia que tanto se han sacrificado por sus hijos y nietos. Pero últimamente, temo los comentarios que sé que voy a recibir de algunas de ellas.

“Cuando tengas mi edad, acabarás sola durante las vacaciones”, dijo una de mis tías mientras cenaba en casa de mi abuela mexicana con mis numerosos primos durante la comida del Día de Acción de Gracias. La sala se quedó en silencio cuando se dirigió a mí, la mujer de 35 años sin hijos. De repente, me sentí tan cohibida con mi cuerpo como lo estuve durante la pubertad, excepto que, en lugar de madurar, sentí que me estaba descomponiendo ante los ojos de la gente. “Voy a congelar mis óvulos en enero”, dije dócilmente. Luego, con un poco más de ímpetu, declaré: “De cualquier forma, no creo que acabe sola”.

Como la mayoría de las mujeres con estudios de 30 años o más que no tienen hijos, pero los desean, he retrasado el momento de tenerlos por varias razones, principalmente por mi carrera profesional y la lucha por encontrar una pareja que me apoye y sea estable, que sume en lugar de restar a mi vida, que es muy rica en comunidad, propósitos y otras pasiones.

Muchos de nosotros nos enfrentamos a una presión familiar poco útil durante las vacaciones y esta presión puede ser incluso más intensa en comunidades históricamente marginadas que se mantienen unidas por matriarcas fuertes.

Mi madre dice que soy demasiado exigente, que tengo que rebajar mi nivel de exigencia. Cada vez que rompo con un hombre porque padece alguna adicción, del Síndrome de Peter Pan u otros problemas significativos, se muestra cabizbaja. “Nadie es perfecto”, me dice. “Podrías haber tenido un bebé y luego dejarlo”.

Mi madre nos tuvo a mí y a mi hermana con mi padre, un hombre magnético, pero profundamente imperfecto y ausente. No quiere que me pierda la experiencia de la maternidad. “Te ayudaré”, me dice.

Pero si voy a tener un hijo, será junto a una pareja estable. No porque dude del poder de las madres solteras, sino porque no quiero que ningún niño viva con la misma culpa que yo tuve, cuando vi a mi madre llevar sobre sus hombros una carga enorme ella sola. Y quiero tener los recursos para ayudar a mi madre cuando me necesite.

Este deseo de romper los malos patrones generacionales es común entre las mujeres de 30 años, especialmente las hijas de primera generación, educadas para hacerse cargo de familiares con problemas. Sin embargo, muchas veces nuestros parientes nos instan a ignorar las banderas rojas a la hora de tomar esta decisión.

“Me preocupa más decepcionar a mis padres que tener un hijo”, dice D.S., una puertorriqueña de 33 años que vive con su novio y cuyos padres la presionan para que se embarace antes de estar mentalmente lista. Su padre incluso le preguntó a su novio cómo mantenían relaciones sexuales. “Fue invasivo”, me dijo.

Vivimos en una sociedad en la que se ataca la autonomía del cuerpo de las mujeres, en la que Fox News publica historias que ridiculizan a las mujeres sin hijos, en la que las adolescentes víctimas de violación en los estados republicanos se ven obligadas a llevar a término embarazos no deseados. ¿Por qué nuestras familias no pueden respetar nuestras decisiones de retrasar o renunciar a tener hijos? Muchas mujeres que desean tener hijos no pueden tenerlos; esto no les resta valor. Se todo esto, pero cuando estoy con mi familia, no puedo evitar marchitarme ante su lástima y su desprecio.

Buscando orientación, llamé a Prisca Dorcas Mojica Rodríguez, una autora latina de 38 años cuyos escritos sobre la familia ya me han ayudado en otros momentos. Tiene un libro que se publicará en poco tiempo que trata sobre las mujeres sin hijos. “Lo mejor que podemos hacer como mujeres sin hijos es no tener vergüenza”, dijo. “Tenemos la tarea de cargar con la vergüenza. Libérate de la vergüenza que intentan ponerte encima, porque no nos pertenece”.

Antes quería tener hijos, pero ya no. Le encanta su vida, con su libertad para escribir, para ser activista, para ayudar a cuidar de los hijos de otras personas. Ha decidido no visitar a su familia en Navidad porque ya está harta de sus comentarios. “A medida que me hago mayor y no tengo hijos, el tema parece ser como un elefante en la habitación, y estoy harta”, me dijo. En lugar de eso, se va a pasar una temporada en México con una de sus mejores amigas, una madre soltera queer, y su hija.

La idea de que las mujeres acabarán solas en la vejez si no tienen hijos es una mentira muy extendida. “En mis círculos, mayoritariamente queer, sabemos que vamos a estar juntas cuando envejezcamos y nos ayudaremos a criar a los hijos unas a otras”, afirma.

Mojica Rodríguez aboga por ampliar nuestras nociones de maternidad. Por ejemplo, existe la “alomaternidad”, un fenómeno natural en el que los seres vivos crían a la descendencia de otros, mejorando la salud de la especie. Y hay otras formas de creación, en las que dejamos otras partes de nosotras mismas. “Como escritoras, estamos abriendo caminos a personas que van a vernos como sus antepasadas”, dijo.

Las mujeres sin hijos tienen más tiempo, energía y recursos financieros para luchar contra las numerosas amenazas a las que nos enfrentamos, desde el cambio climático hasta el fascismo y la IA de la Gran Tecnología. Muchas de nosotras damos prioridad a la sociedad en general, pero se nos demoniza como egoístas. La falta de empatía hacia las mujeres sin hijos es errónea e hiriente; los estudios demuestran que el 90% de ellas no tienen hijos no por elección propia.

Las investigaciones también demuestran que las mujeres sin hijos suelen ser más felices que las madres a largo plazo. Eso no significa que no tener hijos sea necesariamente la mejor opción. Las tasas de natalidad están cayendo en picada, de forma más dramática entre las latinas. Necesitamos a los niños. Pero las mujeres que no los tienen son dignas de tanta admiración como las madres fuertes.

Rechacemos los puntos de vista divisivos sobre las mujeres. En su lugar, podemos unir nuestros brazos en la lucha por el cuidado infantil universal y el permiso parental remunerado. Los que no tenemos hijos deberíamos no tener reparos en ello durante las vacaciones; estamos forjando un mundo mejor para todos los niños.

