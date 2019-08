Trump expresa “dudas” sobre la intensificación de la guerra comercial con China

El presidente Trump dijo que tenía “dudas” sobre su creciente guerra comercial con China, un comentario que los funcionarios de la administración se apresuraron a corregir, ya que la cumbre del G7 a fuego lento aquí amenazó con recalentarse el domingo con la llegada del ministro de Relaciones Exteriores de Irán.

Mohammad Javad Zarif, quien fue el principal negociador de Irán sobre el acuerdo nuclear que Trump saboteó y los líderes europeos intentaron rescatar, realizó una visita sorpresa al resort frente al mar en el oeste de Francia, donde los líderes mundiales celebran su reunión anual.

Las autoridades francesas confirmaron que invitaron a Zarif, una medida que seguramente enojará a Trump, cuya administración ha tenido la intención de aislar a Irán y que odia compartir el centro de atención.

“Sin comentarios”, dijo Trump bruscamente cuando se le preguntó sobre Zarif.

Su comentario sobre las “dudas” se produjo durante el anuncio de un nuevo acuerdo comercial tentativo con Japón, un evento que parecía haberse organizado apresuradamente; los funcionarios de la administración intentaron silenciar los titulares sobre las aparentes dudas de Trump sobre la última escalada de su guerra comercial de un año con Beijing, que ha perturbado los mercados mundiales y a los líderes empresariales de Estados Unidos.

“Llevamos mucho tiempo trabajando en un acuerdo con Japón. Y hemos estado de acuerdo en principio”, dijo Trump a los miembros del grupo de prensa que cubría sus eventos, que de repente fueron convocados para escuchar de él y del primer ministro japonés, Shinzo Abe.

Funcionarios estadounidenses dijeron que el acuerdo que involucra agricultura, aranceles industriales y comercio digital podría formalizarse antes de la Asamblea General de las Naciones Unidas el próximo mes.



Los japoneses describieron el acuerdo con más cautela.

“Todavía nos queda trabajo por hacer a nivel laboral”, dijo Abe, pero confirmó que su país planeaba aumentar sus compras de maíz estadounidense.

Las conversaciones con Irán han sido un punto crítico durante la cumbre del G7. El presidente francés, Emmanuel Macron, ha estado tratando de calmar las tensiones con Irán, que incluyó la incautación de petroleros en el Estrecho de Ormuz, pero Trump dejó en claro que eso no estaba sucediendo con su bendición.

“Haremos nuestro propio alcance”, dijo. “Pero no puedes evitar que la gente hable. Si quieren hablar, pueden hacerlo”.

La llegada de Zarif se produjo horas después de que Trump parecía expresar su pesar por la guerra comercial con China. Cuando se le preguntó si tenía dudas, él respondió afirmativamente, una admisión sorprendente para un presidente que parecía alérgico a la duda. Los periodistas cuestionaron por segunda vez para asegurarse de que Trump había escuchado la pregunta correctamente.

“Sí, claro, ¿por qué no?”, Respondió. “Podría también tener dudas sobre todo”.

Trump continuó diciendo que no tenía “planes” por ahora para declarar una emergencia económica nacional que le permitiera castigar a las compañías estadounidenses que ignoran su demanda de que dejen de hacer negocios en China. También aseguró que no había descartado hacerlo si la situación se deterioraba aún más.

El viernes, en una serie de tuits beligerantes que hicieron que la bolsa cayera en picada, Trump “ordenó" a las compañías estadounidenses que comenzaran a retirar sus operaciones de China.

“Si quisiera, podría declarar una emergencia nacional”, dijo el domingo. “Creo que cuando roban y saquean de la propiedad intelectual desde $300 mil millones hasta $500 mil millones al año, y tenemos una pérdida total de casi un billón de dólares al año, durante muchos años esto ha estado sucediendo. Y en muchos sentidos eso es una emergencia”.

Trump agregó: “En realidad, nos estamos llevando muy bien con China en este momento. Han estado hablando. Creo que quieren hacer un trato mucho más que yo”.

Los funcionarios de la Casa Blanca trataron de rechazar rápidamente el comentario de Trump de tener “dudas”. La secretaria de prensa Stephanie Grisham dijo en un comunicado que la respuesta del mandatario había sido “muy mal interpretada”.

“El presidente Trump respondió afirmativamente porque lamenta no haber aumentado los aranceles”, dijo.

Larry Kudlow, un importante asesor económico, ofreció una explicación diferente en una entrevista con CBS News. “No escuchó la pregunta esta mañana”, dijo Kudlow, a pesar de que se le preguntó dos veces al presidente.

Las declaraciones de Trump sobre el comercio con China se produjeron durante una reunión de desayuno con el nuevo primer ministro británico, Boris Johnson, la primera desde la elección en julio.

Trump elogió al líder pro-Brexit como “el hombre adecuado para el trabajo” de finalmente diseñar la separación del Reino Unido de la Unión Europea.

“He estado diciendo eso durante mucho tiempo”, dijo Trump sobre Johnson, antes de excavar en la ex primera ministra Theresa May. “No hizo muy feliz a su predecesor, pero lo he venido diciendo por largo tiempo”.

Los dos hombres también expresaron su confianza en un acuerdo comercial entre Estados Unidos y el Reino Unido que se realizará en un futuro próximo. Pero en una señal de que las políticas de Trump han sacudido incluso a sus aliados más cercanos en el escenario mundial, Johnson expresó suavemente su preocupación por el aumento de los aranceles.

“Sólo para registrar la nota similar de nuestro punto de vista sobre la guerra comercial: estamos a favor de la paz comercial en general”, dijo Johnson. “Creemos que, de manera usual, el Reino Unido se ha beneficiado masivamente en los últimos 200 años del libre comercio, y eso es lo que queremos. Así que estamos ansiosos por verlo. Mayormente no nos gustan los aranceles”.

Más temprano el domingo, Trump criticó a los medios por informar sobre tensiones con otros líderes mundiales.

“Hasta ahora, informes tan falsos e inexactos sobre el G-7", tuiteó. "¡Son noticias falsas lo saben pero no pueden evitarlo!”

Al planificar la cumbre, Macron descartó los planes para una declaración conjunta tradicional de los siete líderes, reconociendo que lograr que todos estén en la misma página que Trump sería difícil, si no imposible.

Más grietas se hicieron evidentes durante el fin de semana.

Los funcionarios de la administración se molestaron en privado el sábado cuando Macron invitó a Trump a un almuerzo inesperado después de su llegada a la cumbre, y lo acusaron de tratar de establecer una agenda, que incluye discusiones sobre el cambio climático y el desarrollo africano, que no se centra suficiente sobre el tema favorito de Trump, el comercio internacional.

Luego, el domingo, Trump y Abe mostraron que no estaban sincronizados con las continuas pruebas de misiles de Corea del Norte.

Abe los calificó de una clara violación de las resoluciones de las Naciones Unidas, pero Trump no iría tan lejos a pesar de decir que “no estaba contento”.

“Puedo entender cómo se siente el primer ministro de Japón”, dijo sobre los misiles de corto alcance que no pueden llegarles a Estados Unidos pero amenazan a Japón. El líder norcoreano Kim Jong Un había hecho un compromiso “personal” con él para no probar misiles de largo alcance que potencialmente podrían impactar a Estados Unidos, pero no había dicho nada sobre el corto alcance, dijo Trump.

“Mucha gente está probando esos misiles; no sólo él”, dijo Trump. “Muchos están haciendo pruebas. Estamos en el mundo de los misiles, amigos, les guste o no”.

Trump también ha presionado para readmitir a Rusia en la cumbre anual, convirtiendo el G7 en el G8. Rusia fue expulsada en 2014 después de que sus militares se hicieran cargo de Crimea, que era parte de Ucrania.

“Tenemos varias personas a las que les gustaría ver a Rusia de regreso”, dijo durante la reunión con Abe. “Creo que sería ventajoso para muchas cosas en el mundo, pienso que sería positivo. Otros están de acuerdo conmigo, y es algo que estamos discutiendo”.

Sin embargo, Trump parecía alejarse un poco de su impulso original: “tal vez lo dejemos como está", dijo, y se negó a decir qué otros líderes estuvieron de acuerdo con él. Varios dirigentes europeos se han opuesto públicamente a la idea, y ninguno la ha apoyado públicamente.

“Podría, pero no creo que sea necesario”, dijo.

