Las audiencias del juicio político de Trump comienzan con el testimonio de Corey Lewandowski

Mientras investigan al presidente Trump, los demócratas en el Comité Judicial de la Cámara celebrarán su primera audiencia oficial en lo que llaman una investigación de juicio político.

Corey Lewandowski, el ex gerente de campaña de Trump, se presentará esta semana para discutir el informe del ex asesor especial Robert S. Mueller III.

Pero es poco probable que los demócratas obtengan mucha información nueva. Amigo devoto y partidario del presidente republicano, no se espera que Lewandowski explique mucho más de lo que dijo a los investigadores de Mueller el año pasado. El mismo Mueller testificó este verano, sin información escandalosa. Otros dos testigos que fueron citados junto a Lewandowski, los ex ayudantes de la Casa Blanca Rick Dearborn y Rob Porter, no se presentarán, por orden de la Casa Blanca.

La audiencia subraya lo que ha sido un dilema central para los demócratas de la Cámara durante todo el año: han prometido investigar a Trump agresivamente, y muchos de sus partidarios de la base quieren que se muevan rápidamente para tratar de destituirlo de su cargo. Pero la Casa Blanca ha bloqueado sus solicitudes de supervisión en cada ocasión, y se negó a proporcionar nuevos documentos o permitir que los ex asistentes testifiquen. El Senado republicano seguramente rechazará cualquier esfuerzo de la Cámara para presentar cargos contra el presidente. Y los demócratas moderados en su propio caucus han expresado su nerviosismo porque el impulso de juicio político podría desplazar sus otros logros.

Aún así, el panel judicial avanza y aprobó las reglas para las audiencias de juicio político la semana pasada. Entre esas pautas está permitir que el personal interrogue a los testigos, como sucederá por primera vez con Lewandowski.

Lewandowski fue una figura central en el informe de Mueller, que afirmó que Trump no podía ser exonerado por cargos de obstrucción de la justicia. Los investigadores de Mueller detallaron dos episodios en los que Trump le dijo a Lewandowski que pidiera al fiscal general Jeff Sessions que limitará la investigación de Mueller. Trump aseveró que si Sessions no se reunía con Lewandowski, entonces Lewandowski debería decirle a Sessions que sería despedido.

Lewandowski nunca entregó el mensaje, pero le pidió a Dearborn, un ex asistente de Sessions, que lo hiciera. Dearborn dijo que estaba incómodo con la solicitud y se negó a entregarla, según el informe.



Porter, ex secretario de personal de la Casa Blanca, tomó notas frecuentes durante su tiempo allí que se detallaron a lo largo del informe. Renunció el año pasado luego de denuncias públicas de violencia doméstica por parte de sus dos ex esposas.

En cartas al comité el lunes, la Casa Blanca dijo que Dearborn y Porter eran “absolutamente inmunes” a declarar. El abogado de la Casa Blanca, Pat Cipollone, escribió que el Departamento de Justicia les había aconsejado, y Trump les había ordenado que no asistieran “debido a la inmunidad constitucional que protege a los asesores principales del presidente de los testimonios obligados del Congreso”.

En una carta separada, Cipollone dijo que Lewandowski, quien nunca trabajó en la Casa Blanca, no debería revelar conversaciones privadas con Trump más allá de lo que está en el informe de Mueller. Escribió que sus conversaciones con el mandatario “están protegidas de la divulgación por principios establecidos desde hace mucho tiempo que aseguran los intereses de confidencialidad del poder ejecutivo”.

Los demócratas dicen que la justificación de la Casa Blanca no es legalmente sólida. En una declaración, el presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, Jerrold Nadler (D-N.Y.), dijo que la posición de la Casa Blanca es “una afirmación impactante y peligrosa de privilegio ejecutivo e inmunidad absoluta”.

Agregó: “El presidente nos haría creer que puede participar voluntariamente en actividades delictivas y evitar que los testigos testifiquen ante el Congreso, incluso si en realidad no trabajaban para él o su administración”.

En un esfuerzo por tratar de extraer documentos y testimonios de la Administración Trump, el panel judicial ha presentado dos demandas, una contra el ex abogado de la Casa Blanca, Donald McGahn, quien también desafió una citación a principios de este año a las órdenes del primer mandatario. Pero las demandas podrían tardar meses en resolverse y Nadler ha dicho que quiere tomar una decisión antes de fin de año sobre si recomendará artículos de juicio político contra Trump.

Nadler dejó en claro sus propios puntos de vista en una entrevista el lunes con una estación de radio de Nueva York, diciendo que, en su opinión personal, “el juicio político es imperativo” para “reivindicar la Constitución”.

Pero también reconoció que no será fácil, haciéndose eco de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, al decir que deberán tener un mayor consenso del que tienen ahora para votar sobre la destitución. Agregó que las audiencias decidirán si el pueblo estadounidense llegará allí o no.

“No. 1, no quieres destrozar al país” si el sentimiento público no está ahí, dijo Nadler. “No. 2, necesitas 218 votos en el piso de la Cámara”.

Una de las principales razones por las que los votos aún no están ahí es porque los moderados en el caucus, muchos de los cuales son estudiantes de primer año que le dieron a los demócratas la mayoría en las elecciones de 2018, están preocupados de que esto distraiga de otros logros. Un grupo de estudiantes de primer año se reunió con Nadler la semana pasada para expresar sus preocupaciones.

“Queda mucho trabajo por hacer y estamos en peligro de perder la confianza del pueblo estadounidense si elegimos la guerra partidista en lugar de mejorar las vidas de las familias trabajadoras”, escribió el representante de Nueva York, Max Rose, un estudiante demócrata de primer año, en un viernes de opinión en el periódico Staten Island Advance.

