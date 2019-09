Biden apoyará juicio político si Trump no cumple con los pedidos de información sobre Ucrania

El presidente Trump ordenó a su personal congelar casi $400 millones en ayuda a Ucrania unos días antes de una llamada telefónica en la que presionó al líder de la nación de Europa del Este para investigar a la familia de Joe Biden, su rival político, una revelación que se produce a medida que más demócratas se inclinan para comenzar los trámites de un juicio político.

Trump, en declaraciones a los periodistas en las Naciones Unidas el martes, confirmó que retuvo la ayuda, pero dijo que lo hizo para luchar contra la corrupción e instar a las naciones europeas a compartir la ayuda a Ucrania.

“En cuanto a la retención de fondos, esos fondos fueron pagados”, dijo Trump. “Están totalmente pagados. Pero mi queja siempre ha sido la misma, y volvería a retenerlos y continuaré reteniéndolos hasta que Europa y otras naciones contribuyan a Ucrania”. Nombró a Alemania y Francia entre los países que deberían “aportar dinero”.

También aprovechó el momento para sugerir nuevamente que la familia Biden se había beneficiado inapropiadamente de sus lazos con Ucrania.

Anuncio

Más tarde el martes, la campaña presidencial de Biden dijo que el candidato planea pedir al Congreso un proceso de destitución al presidente Donald Trump si la administración no coopera plenamente con todas las investigaciones y citaciones judiciales en curso.

Biden planeaba hablar esta tarde desde su ciudad natal de Wilmington, Delaware. Se espera que enmarque la situación como la más reciente en una línea de abusos del poder presidencial por parte de Trump.

La orden de Trump fue reportada por primera vez por el Washington Post y fue confirmada por Associated Press por dos personas familiarizadas pero no autorizadas para discutir conversaciones privadas. Hablaron bajo condición de anonimato.

La presión en el Congreso para considerar los procedimientos de juicio político contra el presidente Trump aumentó el lunes cuando nuevos informes dicen que había ordenado una retención de ayuda a Ucrania sólo unos días antes de instar al presidente de ese país a investigar al ex vicepresidente Joe Biden, un posible oponente de Trump en la carrera presidencial de 2020.

Anuncio

El líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, dijo que el Comité de Inteligencia del Senado examinará la denuncia que, según los informes, alega que Trump intentó presionar al líder ucraniano para que lo ayudara políticamente.

Y un grupo de demócratas en su primer año de distritos competitivos de la Cámara de Representantes que se habían opuesto previamente a la destitución dijeron que las acusaciones contra Trump, de ser ciertas, “representan un delito implacable”.

“Estas acusaciones son impresionantes, tanto por la amenaza a la seguridad nacional que representan como por la posible corrupción”, escribieron los congresistas de primer año en un artículo de opinión para el Washington Post.

Los firmantes, incluidos los congresistas Abigail Spanberger (D-Va.), Mikie Sherrill (D-N.J.) y Gil Cisneros (D-Yorba Linda), todos tienen antecedentes sobre seguridad nacional, y seis se habían opuesto previamente al juicio político. Es probable que su posición pese mucho sobre los líderes demócratas que han sido reacios a avanzar hacia un esfuerzo por destituir a Trump de su cargo.

Los nuevos avances se produjeron cuando el Post y el New York Times informaron que Trump había ordenado al Jefe de Gabinete de la Casa Blanca, Mick Mulvaney, retener unos 400 millones de dólares en ayuda militar a Ucrania unos días antes de hablar con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en julio.

Aún así, sólo un puñado de republicanos exigió que la Administración Trump entregara la queja del denunciante al panel.

Los informes de que Trump habló con un líder extranjero sobre su rival político, y se ha negado a entregar la queja de un denunciante al respecto, han puesto a los republicanos del Congreso en la posición políticamente peligrosa de elegir si van a defender al presidente.

McConnell dijo el lunes que el Senado avanzaría de manera bipartidista, quejándose de que la Cámara, liderada por los demócratas, había “politizado” el tema.

Anuncio

Más adelante esta semana, el Comité de Inteligencia del Senado intentará entrevistar en privado al inspector general de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional, que recibió la queja. El inspector general determinó que la denuncia era lo suficientemente grave y urgente como para que, por ley, se compartiera con los comités de inteligencia del Congreso. De particular interés es una transcripción de una llamada telefónica del 25 de julio entre Trump y Zelensky.

El presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, Adam B. Schiff (D-Burbank), dijo que el director interino de inteligencia nacional se ha negado a entregar la información.

Sólo unos pocos republicanos criticaron esa decisión y pidieron públicamente a la Administración Trump que entregue el contenido de la denuncia o expresaron su preocupación por la gravedad de las acusaciones. Muchos otros legisladores republicanos se negaron a opinar, diciendo que no sabían la historia completa.

El senador Mitt Romney (R-Utah) lo calificó como “un asunto muy serio” y dijo que determinar lo que Trump y su abogado, Rudolph W. Giuliani, dijeron a los funcionarios ucranianos “es fundamental”.

La senadora Susan Collins (republicana de Maine), miembro del Comité de Inteligencia del Senado, dijo que quería ver la denuncia. “La ley es clara en cuanto a que si el inspector general de la comunidad de inteligencia recibe una denuncia de irregularidades que el IG considera urgente, eso se debe informar a los líderes del comité de inteligencia”, dijo Collins.

Un pequeño número de republicanos del Senado expresó preocupación por el contenido de las acusaciones. Cuando se le preguntó si el presidente debería estar hablando de opositores políticos con líderes extranjeros, la senadora Shelley Moore Capito (R-W.Va.) dijo: “Probablemente no”.

El congresista Will Hurd de Texas, miembro del Comité de Inteligencia de la Cámara y un republicano que ha criticado abiertamente a Trump, dijo que los legisladores deberían ver la denuncia. El ex agente de la CIA anunció el mes pasado que no buscaría la reelección.

“La preocupación más importante para mí es que los miembros de la comunidad de inteligencia, y los conectados con esta comunidad, tienen una forma protegida de compartir información con los comités de supervisión”, dijo Hurd.

Anuncio

En una carta el lunes a McConnell, el líder de la minoría del Senado, Charles E. Schumer (DN.Y.) advirtió que los republicanos se arriesgaban a parecer “silenciosos y sumisos” si no investigaban el asunto, señalando que la queja “ha sido etiquetada como ‘urgente’ y ‘creíble’ no por los demócratas, sino por uno de alto nivel designado por Trump”.

El primer mandatario ha afirmado que el denunciante es partidista y tuiteó el lunes que la persona, que no ha sido identificada públicamente, “no conoce los hechos correctos”. "¿Está él del lado de nuestro país? ¿De dónde viene?”. Pero el domingo, el presidente reconoció que mencionó a Biden durante su conversación con Zelensky, insistiendo en que no había nada inapropiado en ello.

Algunos republicanos dijeron el lunes que se mostraron escépticos ante la denuncia, haciéndose eco de las críticas de Trump. "¿Es una denuncia de irregularidades o una filtración?”, preguntó el senador John Cornyn (republicano de Texas), miembro del Comité de Inteligencia del Senado. “No sé cuál. Simplemente no creo que tengamos suficiente información”.

El senador Ron Johnson (republicano de Wisconsin) dijo que se opone a publicar una transcripción de la llamada porque el presidente debería poder tener conversaciones privadas con líderes extranjeros. “Es un precedente muy peligroso, y creo que realmente va a dañar a cualquier presidente, ya sea este o futuros presidentes, en la capacidad de hablar con los líderes mundiales con sinceridad”, dijo Johnson.

Los líderes demócratas de la Cámara de Representantes dicen que si Trump intenta presionar a un gobierno extranjero para que investigue a su rival político y luego trata de impedir que el Congreso se entere de sus acciones, empujará las investigaciones de juicio político a una nueva fase. El Comité de Inteligencia de la Cámara intentará interrogar a Joseph Maguire, director interino de inteligencia nacional, el jueves.

Tres demócratas adicionales anunciaron el lunes su apoyo a una investigación de juicio político. Uno de ellos, el congresista Dean Phillips (D-Minn.), dijo que las nuevas acusaciones dieron continuidad a “un patrón de comportamiento que es corrupto en el mejor de los casos, traicionero en el peor y pone en peligro nuestro estado de derecho”.

El presidente del comité de tres cámaras exigió el lunes que el secretario de Estado Michael R. Pompeo entregue los documentos relacionados con el presidente y el supuesto intento de Giuliani de solicitar la ayuda de los ucranianos en las elecciones de 2020. Advirtieron que comenzarían a preparar citaciones.

Entre otras cosas, los demócratas quieren saber si el gobierno de Trump retuvo cerca de $250 millones en ayuda militar a Ucrania al mismo tiempo que presionaba al país para reabrir las investigaciones sobre Biden y su hijo, Hunter.

Para leer esta nota en inglés, haga clic aquí.