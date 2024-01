Biden dice que ya ha decidido su respuesta a la muerte de 3 soldados estadounidenses en Jordania

(Evan Vucci / Associated Press)

El presidente de Estados Unidos Joe Biden dijo el martes que había decidido la manera de responder a la muerte de tres soldados estadounidenses el domingo en un ataque con dron en Jordania, que su gobierno ha atribuido a grupos milicianos respaldados por Irán, y señaló que no quiere extender la guerra en Oriente Medio, pero no entró en detalles específicos.

Funcionarios de Estados Unidos dijeron que aún no han determinado cuál de los múltiples grupos respaldados por Irán fue el responsable de las muertes. Biden tiene previsto asistir el viernes a la ceremonia de regreso de los soldados caídos a suelo estadounidense, y respondió afirmativamente cuando los periodistas le preguntaron si había decidido una respuesta, al tiempo que indicó que su objetivo era evitar una nueva escalada.

“No creo que necesitemos una guerra más amplia en Oriente Medio”, señaló Biden en la Casa Blanca antes de partir para un viaje de recaudación de fondos a Florida. “Eso no es lo que estoy buscando”.

De momento no estaba claro si Biden se refería a que había tomado una decisión sobre un plan de represalia específico. Un funcionario federal comentó a The Associated Press que el Pentágono sigue evaluando las opciones para responder al ataque en Jordania.

El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, comentó a los reporteros que viajaban con Biden en el avión presidencial que no daría a conocer la respuesta estadounidense, pero señaló que se llevaría a cabo en fases.

“Es muy posible que lo que se vea aquí sea un planteamiento escalonado, no una sola acción, sino potencialmente múltiples acciones a lo largo de un periodo”, dijo.

Mientras tanto, la milicia iraquí Kataeb Hezbollah —uno de varios grupos que Estados Unidos tiene en la mira— anunció el martes en un comunicado “la suspensión de operativos militares y de seguridad contra las fuerzas de ocupación para evitar poner en apuros al gobierno iraquí”.

Los ataques contra las fuerzas estadounidenses por parte de las milicias iraquíes en los últimos cuatro meses han puesto al gobierno del primer ministro iraquí Mohammed Shia al-Sudani en una posición incómoda. Sudani fue llevado al poder por facciones aliadas de Irán, pero también ha tratado de estar en buenos términos con Washington y ha condenado los ataques contra las fuerzas estadounidenses que están desplegadas en Irak como parte de una comisión internacional para combatir al grupo Estado Islámico. Funcionarios iraquíes y estadounidenses iniciaron el sábado negociaciones dirigidas a disminuir la presencia de la comisión.

Kirby dijo que Biden habló con las familias de los soldados el martes por la mañana y ofreció sus condolencias, prometiendo plena asistencia a las familias durante su duelo.

En llamadas por separado con las familias, Biden también evaluó su sentir sobre su asistencia al traslado de los restos de los soldados caídos en la Base de la Fuerza Aérea Dover en Delaware el viernes, y “todos ellos apoyaron su presencia allí”, señaló Kirby.

“Les agradeció por su tiempo. Les expresó lo orgullosos que estamos todos por su servicio”, dijo Kirby sobre las llamadas de Biden con los familiares. “Cómo lamentamos y sentimos su pérdida”.

“El presidente asistirá al traslado solemne el viernes”, añadió Kirby.

La ceremonia representa el regreso a territorio estadounidense de militares caídos que se dirigen a su lugar de descanso final, con guardias de honor que cargan los féretros envueltos en banderas desde los aviones de transporte hasta los vehículos militares.

El Pentágono identificó a los soldados que murieron en el ataque como el sargento William Jerome Rivers, de 46 años, oriundo de Carrollton, Georgia; el especialista Kennedy Ladon Sanders, de 24 años, de Waycross, Georgia, y la especialista Breonna Alexsondria Moffet, de 23 años, originaria de Savannah, Georgia. La Reserva del Ejército estadounidense anunció el martes que había ascendido póstumamente a Sanders y Moffett al grado de sargento.

Se han lanzado un total de 166 ataques contra las instalaciones militares de Estados Unidos desde el 18 de octubre, incluidos 67 en Irak, 98 en Siria y ahora uno en Jordania, dijo un oficial militar estadounidense. El martes, la Base Al Asad en el occidente de Irak fue atacada nuevamente con un cohete, pero no se reportaron daños ni heridos en ese incidente, según un oficial militar estadounidense. Los tres soldados que murieron en el ataque en Jordania fueron los primeros decesos de militares estadounidenses en Oriente Medio desde que estalló la guerra entre Israel y Hamás. Un contratista también murió como resultado de un infarto luego de un ataque contra Al Asad en diciembre.

Por otra parte, el Centro Médico Regional Landstuhl en Alemania dijo que esperaba recibir a tres soldados estadounidenses que resultaron heridos en el ataque con dron, uno de ellos en estado grave, pero estable. El Pentágono ha dicho que por lo menos 40 soldados resultaron heridos junto con los tres que murieron.

Madhani informó desde Jupiter, Florida. Las periodistas de The Associated Press Lolita C. Baldor y Tara Copp en Washington, y Abby Sewell en Beirut contribuyeron a este despacho.