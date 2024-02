Biden advierte que la oposición al paquete de ayuda a Ucrania “juega en favor de Putin”

(Evan Vucci / Associated Press)

El presidente Joe Biden pidió el martes a los republicanos de la Cámara de Representantes que sometieran a votación un paquete de ayuda por valor de 95.300 millones de dólares para Ucrania, Israel y Taiwán, y advirtió que si se niegan a considerar la medida, que ya fue aprobada por el Senado en la mañana, estarían “jugando en favor de Putin”.

“Apoyar este proyecto de ley es plantar cara a Putin”, dijo Biden desde la Casa Blanca, en referencia al presidente ruso Vladímir Putin. “No podemos replegarnos ahora. Es a lo que ha apostado Putin”.

Pero el paquete de ayuda enfrenta un futuro sumamente incierto en la Cámara de Representantes, donde los republicanos de línea dura que están del lado del expresidente Donald Trump —el favorito para ganar la candidatura republicana a la presidencia y que ha criticado el apoyo a Ucrania— se oponen a la medida. El presidente de la cámara baja, Mike Johnson, ha planteado nuevas dudas sobre el paquete y dejó claro que podrían pasar semanas o meses para que el Congreso envíe el proyecto de ley a manos de Biden, si es que lo hace.

El potencial estancamiento se produce en un momento crucial de la guerra, que comenzó hace casi dos años, y los partidarios de la medida advirtieron que si Estados Unidos abandona a Ucrania, ello podría envalentonar a Putin y poner en riesgo la seguridad nacional en todo el mundo. Sin embargo, el intento de aprobar 60.000 millones de dólares en ayuda a Kiev —que está incluida en el paquete— durante meses ha expuesto las crecientes divisiones políticas en el Partido Republicano en torno al papel de Estados Unidos en el extranjero.

Biden también arremetió contra Trump, que el sábado dijo durante un mitin de campaña que él alguna vez advirtió que permitiría que Rusia hiciera lo que quisiera a las naciones de la OTAN que fueran “morosas” a la hora de asignar el 2% de su producto interno bruto al gasto de defensa.

“Cuando Estados Unidos da su palabra, eso significa algo”, dijo Biden. “Donald Trump ve esto como si fuera una carga”.

La votación en el Senado se llevó a cabo el martes por la mañana luego de que un pequeño grupo de republicanos que se oponía a los 60.000 millones de dólares para Ucrania se quedó en el recinto de la cámara alta durante la noche y utilizó las últimas horas de debate para alegar que Estados Unidos debería enfocarse en sus propios problemas en lugar de enviar más dinero al extranjero. Sin embargo, 22 republicanos, junto con casi todos los senadores demócratas, lograron aprobar el paquete con una votación de 70 a favor y 29 en contra.

“Con este proyecto de ley, el Senado declara que el liderazgo estadounidense no flaqueará, no vacilará, no fracasará”, dijo el líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer, que trabajó de cerca con el líder republicano, Mitch McConnell, en la medida.

La aprobación del proyecto de ley en el Senado, con el apoyo del Partido Republicano, fue una buena señal para Ucrania en un momento de escasez crítica en el campo de batalla.

“Los soldados ucranianos ya no tienen proyectiles de artillería, las unidades ucranianas están racionando las rondas de municiones para defenderse, las familias ucranianas están preocupadas de que el siguiente ataque ruso las dejará sin electricidad permanentemente, o peor”, dijo Biden.

El presidente hizo un duro exhorto a los miembros de la Cámara de Representantes y pidió a Johnson que dejara que el proyecto de ley fuera sometido a una votación. Los partidarios de la ayuda a Ucrania también esperaban que la muestra de apoyo bipartidista en el Senado lograra persuadir a Johnson para que deje avanzar la medida. McConnell ha hecho de este asunto su principal prioridad en los últimos meses, y se mostró firme frente a la considerable resistencia de su propia conferencia republicana.

Dirigiéndose directamente a sus detractores, el veterano líder republicano dijo en un comunicado: “La historia ajusta todas las cuentas. Y hoy, sobre el valor del liderazgo y la fortaleza estadounidenses, la historia registrará que el Senado no titubeó”.