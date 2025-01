Biden recibió carta de Trump en la Oficina Oval y él podría dejar una en el escritorio

(Jon Elswick / Associated Press)

Ronald Reagan probablemente no se dio cuenta de que iniciaba una tradición cuando escribió una carta para felicitar a su sucesor y la dejó en el cajón del escritorio de la Oficina Oval tras dos mandatos como presidente.

La escribió para George H.W. Bush, su sucesor y vicepresidente durante ocho años. Bush hizo lo mismo con Bill Clinton, quien dejó una carta para el hijo de Bush; George W. Bush hijo dejó un escrito para Barack Obama, quien más tarde puso su pluma sobre el papel para escribir una carta a Donald Trump.

Llama la atención que Trump continuó este rito de iniciación presidencial al escribir una carta para Joe Biden, a pesar de que optó por no participar en otras tradiciones, como asistir a la ceremonia de investidura de Biden.

La historia y la política ahora se han entrelazado para poner al presidente Biden en la posición única de escribir una carta —si así lo elige— a Trump, quien es tanto su sucesor como el predecesor que le dejó una misiva a él.

“Esta será la primera vez que un presidente que recibió una carta de un presidente saliente puede escribir una carta a la misma persona porque es el presidente entrante”, dijo Mark Updegrove, presidente y director ejecutivo de la LBJ Foundation (Fundación LBJ), fundada por Lyndon B. Johnson tras dejar la presidencia, y su esposa.

Cuando Trump asuma el cargo el lunes, se convertirá en el primer presidente en cumplir mandatos no consecutivos desde Grover Cleveland a finales del siglo XIX, cuando la tradición de escribir cartas no existía.

“Por lo tanto, esta es una situación muy inusual, como lo son tantas cosas en Washington actualmente con Donald John Trump”, dijo Updegrove en una entrevista.

Cómo comenzó la tradición de escribir cartas

Reagan estaba inspirado para escribirle a George H.W. Bush, quien se había convertido en su amigo durante los ocho años que estuvieron juntos, explicó Updegrove.

Eligió una hoja de papel extravagante ilustrada por la caricaturista Sandra Boynton con un elefante —que es la mascota del Partido Republicano—, rodeado de pavos y la frase: “No dejes que los pavos te depriman”.

“Querido George”, escribió el 40mo presidente en enero de 1989, al iniciar la carta de dos párrafos. “Habrá momentos en los que querrás usar este papel en particular. Bueno, hazlo”.

Reagan agrega que atesora los recuerdos que comparten y “te deseo todo lo mejor”. Cerró con: “Echaré de menos nuestros almuerzos de los jueves”, y la firmó como “Ron”.

La tradición se acentuó, dijo Updegrove, cuando Bush padre entregó la presidencia después de un mandato, ya que Bill Clinton lo derrotó y le negó uno más en las elecciones de 1992.

Bush utilizó su nota para desearle a Clinton “gran felicidad aquí” en la Casa Blanca. Advirtió de momentos duros que se harían más difíciles debido a críticas que Clinton considerará injustas, y aconsejó al hombre que lo derrotó “simplemente no dejes que los críticos te desanimen o te desvíen del rumbo”.

“Tu éxito ahora es el éxito de nuestro país. Te apoyo con todas mis fuerzas”, escribió Bush.

“Es un reflejo muy bipartidista y genuino, creo, en realidad, de la personalidad de George H.W. Bush”, manifestó Matthew Costello, director de educación de la Asociación Histórica de la Casa Blanca, durante un programa en línea sobre las tradiciones de la toma de posesión.

Cartas de Clinton hasta Obama

Al final de sus dos mandatos, Clinton le escribió a Bush hijo que el presidente entrante emprendía “la más grandiosa aventura y el mayor honor que un ciudadano estadounidense puede experimentar”, y le deseó “éxito y mucha felicidad”.

“Las cargas que ahora llevas son grandes, pero a menudo se exageran. La pura alegría de hacer lo que crees correcto es indescriptible”, escribió Clinton.

Ocho años después, Bush felicitó a Obama por iniciar un “capítulo fantástico en tu vida”, aunque le advirtió sobre los momentos difíciles que se avecinaban con críticos que “enfurecen” y “amigos” que te decepcionarán.

“Pero tendrás a un Dios Todopoderoso que te consolará, una familia que te ama y un país que te apoya, yo incluido”, escribió George W. Bush.

Obama, quien realizó una vigorosa campaña contra Trump en 2016, lo felicitó por una “contienda notable” y ofreció algunas reflexiones sobre sus ocho años en el cargo.

Le dijo a Trump que ambos habían tenido la bendición de contar con buena fortuna, que el liderazgo estadounidense “realmente es indispensable” en el mundo, que son los “guardianes” de las instituciones y tradiciones democráticas, y que su familia y amigos lo acompañarán en los “inevitables momentos difíciles”.

“Millones han depositado sus esperanzas en ti, y todos nosotros, independientemente de nuestro partido, esperamos una mayor prosperidad y seguridad durante tu mandato”, escribió Obama.

La carta de Trump a Biden ¿Qué decía?

Casi nadie lo sabe porque la carta no ha sido compartida con el público.

Biden mostró la carta a algunos miembros de su personal después de su investidura en 2021, pero no dejó que nadie la leyera. Otros describieron la misiva de Trump como larga y escrita a mano, y se dice que Biden se sorprendió por lo amable que le pareció la carta dada la animosidad entre ambos rivales políticos.

Cuando se le preguntó sobre la misiva más tarde ese día, Biden respondió que era una “carta muy generosa”, pero la consideró privada y agregó que no la discutirá hasta que tenga la oportunidad de hablar con Trump.

Trump dijo que creía que era decisión de Biden compartir la carta.

“Fue una carta agradable”, refirió durante una entrevista en septiembre de 2023 en “Meet the Press”, un programa de entrevistas de la cadena NBC, y agregó: “Pasé mucho tiempo pensando en ella”.

¿Responderá Biden de la misma manera?

Se espera que lo haga, ya que es alguien que respeta las tradiciones e instituciones políticas. Pero Karine Jean-Pierre, secretaria de prensa de la Casa Blanca, dejó abierta la posibilidad de que no sea así.

“Eso va a depender del presidente”, dijo Jean-Pierre a los periodistas esta semana. “Es una buena pregunta. Yo también tengo curiosidad”.

Escribir cartas no es obligatorio, pero se “basa en precedentes y en si la gente quiere mantener una tradición o no”, afirmó Costello.

Añadió que tiene la esperanza de que Biden participe en la tradición.

Las cartas anteriores no siempre decían “felicitaciones”

Algunos presidentes salientes de antaño también escribieron cartas a sus sucesores, aunque no el día de la investidura y no siempre con felicitaciones en mente, expuso Costello.

Las cartas anteriores a menudo se escribían con invitaciones para visitar o cenar en la Casa Blanca o para transmitir información, que es lo que hizo el presidente John Adams en una misiva de febrero de 1801 para informar al presidente entrante Thomas Jefferson sobre el transporte.

“Para ahorrarle la molestia y el gasto de comprar caballos y carruajes, que no serán necesarios, tengo que informarle que dejaré en los establos de Estados Unidos siete caballos y dos carruajes con arneses propiedad de Estados Unidos”, escribió Adams. “Puede que no sean adecuados para usted, pero sin duda le ahorrarán un gasto considerable, ya que son pertenencia de la casa presidencial”.

“Tengo el honor de ser, con gran respeto, señor, su más obediente y humilde servidor”, concluyó.