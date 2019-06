El candidato perfecto para los demócratas es un hombre blanco y mayor, según encuesta

Tales cálculos sobre la "elegibilidad" se convirtieron en una parte prominente y polémica de la campaña 2020. La creencia por parte de muchos votantes de que un aspirante masculino blanco tiene la mejor oportunidad contra Trump alentó la candidatura del ex vicepresidente Joe Biden, quien ha liderado las encuestas esta primavera. Otros postulantes, incluidas las senadoras Elizabeth Warren, de Massachusetts, y Kamala Harris, de California, criticaron el enfoque sobre quién es más elegible. "Recuerdo cuando la gente decía que Barack Obama no podía ser elegido", expuso Warren en una reciente conferencia de MSNBC. "Recuerdo cuando la gente decía que Donald Trump no podía ser elegido. Y aquí estamos".