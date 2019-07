Los mejores consejos para ahorrar dinero en aerolíneas y hoteles este verano

He estado analizando las tarifas aéreas y hoteleras durante la mayor parte de mi vida laboral y he aprendido una cosa o dos o tres. Aquí está mi último consejo sobre cómo reducir los gastos de viaje.

Tarifa aérea

▶Si el precio del billete de ida más barato es la mitad del precio del boleto de ida y vuelta más económico, compre un billete de ida y uno de vuelta en diferentes compañías aéreas si es más barato (American de ida, United de vuelta, por ejemplo). Aquí está el por qué: Si compra un viaje de ida y vuelta de $200 desde Los Ángeles a Las Vegas y necesita cambiar el vuelo de ida, pagará la tarifa de cambio, que puede ser de $200 o más (o, con algunas tarifas básicas en clase económica, perderlo todo).

▶Si está buscando vuelos para dos o más pasajeros, intente fijar el precio de un pasajero a la vez. Si sólo hay un asiento al precio más bajo, la aerolínea le asignará a ambos asientos la siguiente tarifa más alta.

▶Por lo general, las tarifas bajan para viajar después de mediados de agosto, cuando los niños regresan a la escuela. Si puedes, vuela entonces. Todavía es verano, después de todo.

Anuncio

▶Si está reservando un vuelo a Europa en una compañía aérea con problemas de liquidez, por lo general, las que tienen las tarifas más bajas, compre con una tarjeta de crédito, no con una tarjeta de débito, no más de 60 días antes del viaje. Si la aerolínea quiebra, la compañía de su tarjeta de crédito debe reembolsarle el dinero. (Se aplican las reglas federales de protección al consumidor.)

▶Compruebe si más de una aerolínea está vendiendo asientos en el mismo vuelo. (Eso es un código compartido en las líneas aéreas). Hace poco reservé un asiento económico premium a Londres en British Airways (BA), pero lo compré a American Airlines , el socio de código compartido de BA, en el sitio web de American por cientos de dólares menos que el precio de BA. Además American me permitió reservar un asiento en el momento de la reservación de forma gratuita; British Airways cobra hasta $70 por la selección de asiento hasta 24 horas antes de la salida.

▶Tenga cuidado con los sitios de viajes que no incluyen todas las aerolíneas. Southwest enumera sus tarifas sólo en Southwest.com ; tendrá que consultar el sitio web de Southwest para comparar las tarifas. Delta ha retirado sus tarifas de algunas aplicaciones, incluyendo Hopper e Hipmunk .

Anuncio

¿Cómo saberlo? Realice una búsqueda de muestra de Los Ángeles a Atlanta y si el sitio o la aplicación no muestra a Delta, no obtendrá la imagen completa.

▶Cuando busque tarifas aéreas, considere Google Flights , a pesar del hecho de que impone sus propios viajes y otros productos. Como la mayoría de los productos de Google, es más complicado de lo que debe ser, especialmente después de un rediseño reciente.

Mi característica favorita es el mapa de tarifas, si el precio es más importante que el destino. En lugar de ingresar un aeropuerto de destino específico, haga clic en el enlace “explorar destinos” y le mostrará un mapa de precios en las fechas de viaje que elija.

Si no le importa cuando vuela siempre y cuando las tarifas sean baratas, las características de “tabla de fechas” y de “gráfico de precios” son útiles. Se necesita un poco de exploración y paciencia, pero es un conjunto útil de herramientas. Pero no ignore los sitios opacos como Priceline , que pueden tener una tarifa por cientos de dólares menos que Google Flights. Las agencias de viajes en línea compran asientos al por mayor y a menudo los venden ya sea como parte de paquetes de avión y hotel o sólo como pasajes aéreos.

Hoteles

▶¿Viajando solo? Algunos de los mejores hoteles, como el Lygon Arms , una antigua posada en los Cotswolds ingleses, y el adorable Draycott Hotel de Londres, tienen habitaciones individuales que son mucho más baratas, pero tan lujosas como las más grandes, pero no las encontrará a la venta a menos que especifique un huésped. (Los sitios de reservación usualmente son por defecto para dos invitados, puede que lo hayas notado).

▶No tenga miedo de reservar hoteles en sitios web que no conoce. El año pasado reservé una habitación en el Fairmont Copley Plaza de Boston usando una de estas aplicaciones y ahorré $250 en comparación con el sitio web del hotel. (Una vez más, sólo con tarjeta de crédito y termine su estadía dentro de los 60 días del cargo que aparece en el estado de cuenta de su tarjeta de crédito; y llame al hotel para asegurarse de que su habitación esté reservada). Lección: No siempre es más barato reservar directamente con la aerolínea o el hotel.

Anuncio

▶Siempre reviso el sitio del hotel y luego comparo en Trivago , porque enumera los precios de algunos proveedores poco conocidos, ahí es donde encontré la oferta del Fairmont, así como Priceline , Expedia y otras agencias de viajes en línea.

▶Si no puedo encontrar una oferta en línea, llamaré directamente al gerente de reservas del hotel (no al número 800) y trataré de conseguir al menos el estacionamiento o un desayuno gratis. A veces hay ofertas especiales al acecho en los sistemas informáticos del hotel que no encontrará en línea.

▶Compruebe la tarifa una vez que haya reservado. Al igual que con las tarifas aéreas, las tarifas de los hoteles pueden fluctuar después de la venta. Pruvo.net le avisará de la caída del precio si proporciona los detalles de su reservación (siempre y cuando la reservación no sea no reembolsable), ganando una pequeña comisión si vuelve a reservar a través del sitio web. Desde 2016, afirma haber ahorrado a los viajeros 2,6 millones de dólares, con reducciones medias del 13% y precios que bajan alrededor del 40% del tiempo.

▶Si reserva una tarifa no reembolsable y una enfermedad, lesión o ciertas otras situaciones le impiden a usted o a sus familiares viajar y no compró un seguro de viaje, verifique si la tarjeta de crédito que utilizó le reembolsará los cargos. Muchas tarjetas de Chase y Citibank ofrecen esta ventaja. (Lo mismo se aplica a las tarifas aéreas no reembolsables).

Y por último...

Anuncio

▶Cotice el costo de vuelo más hotel utilizando una agencia de viajes en línea, como una de las muchas subsidiarias de Priceline y Expedia ( Travelocity , Orbitz , etc.) y luego compare el hotel y el vuelo por separado en los sitios del hotel y de la aerolínea. He descubierto que los precios de los paquetes a menudo ahorran dinero en comparación con la reserva de vuelos y hoteles por separado.