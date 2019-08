Todo el mundo tiene que usar auriculares en los aviones. Sí, incluso tu hijo

Todo pasajero de avión sabe (o debería saber) que debe usar auriculares cuando escucha audio desde un dispositivo electrónico personal. Nadie quiere escuchar música o diálogos de películas no solicitados desde el teléfono móvil, tableta o computadora portátil de un desconocido mientras están apiñados en un asiento cerca de un infractor auditivo.

Pero cuando alguien vive en un Mundo de “Todo Es Sobre Mí” y elige transmitir audio de un dispositivo personal como si no existiera nadie más, los pasajeros esperan que los asistentes de vuelo lo detengan.

La política de las aerolíneas establece que los pasajeros deben usar audífonos cuando escuchen audio desde dispositivos electrónicos. Sin esta política, un vuelo típico caería en el caos. Imagínese sentarse en un asiento central en clase turista. El pasajero de la izquierda está viendo una película épica de guerra, y los sonidos de la batalla, que se reproducen a todo volumen, son como explosiones de granadas dentro de su cabeza. El adolescente de la derecha rebota al ritmo de una canción pop cantada por una diva con una voz penetrante. Hip-hop, metal y country/western luchan por la supremacía en el pasillo, mientras que las películas de terror y de acción llenan la cabina de gritos y chillidos de persecuciones de autos.

A 30.000 pies de altura, usted podría sentirse tentado a abrir una salida de emergencia y saltar.

Como auxiliar de vuelo, se me exige que me acerque a los pasajeros que no cumplen con las normas y que les recuerde discretamente nuestra política de audífonos. La mayoría de los infractores cumplen inmediatamente. Esa persona podría mirar a su alrededor a la bandada de cabezas observándolo, dándose cuenta de que si las miradas pudieran matar, él o ella podría estar realmente en su destino final.

Si el pasajero no posee unos auriculares, le ofreceré auriculares emitidos por la aerolínea que enchufará, aunque de mala gana. Los demás pasajeros dejan de estar furiosos. La tensión disminuye. El avión sigue volando.

Pero de vez en cuando, los asistentes de vuelo se encuentran cara a cara con alguien que siente que, por la razón que sea, la regla de los auriculares no se aplica a ellos. En mis más de 30 años de experiencia, los perpetradores más comunes son las madres que viajan con niños pequeños. No todas las mamás. Tampoco la mayoría, sólo unas pocas.

Mientras caminaba por el pasillo en un vuelo, noté que varios pasajeros me hacían señales con los ojos que sugerían desesperación. ¿Por qué? La banda sonora de una caricatura animada estaba a todo volumen. No podría decirles si era Barney, Bob Esponja o Dora la Exploradora, pero estaba claro por el diálogo de voz chillona y las melodías saltarinas que esto era cosa de niños.

Mientras caminaba por el pasillo, el sonido se hizo más fuerte. Unas cuantas filas más adelante, noté que una mujer estaba sonriendo a una niña pequeña que veía una caricatura animada en un reproductor de video rosa. La mujer levantó la vista mientras yo me inclinaba hacia ella.

En un susurro, le dije: “Si no tiene auriculares, estaremos encantados de proporcionárselos”.

“Oh”, contestó ella indiferente, “A mi hija no le gusta usar audífonos”.

¿Debido a que a su hija no le gusta usar audífonos, todos en el avión tienen que escuchar canciones de dibujos animados durante las próximas tres horas? ¿En serio?

Eso es lo que quería decir. En cambio, le expliqué que, a pesar de las predilecciones de su hija, el audio molestaba a otros pasajeros.

“Nadie se quejó conmigo”, contestó. Y tenía razón. Nadie se había quejado con ella. La mayoría de las personas no están dispuestas a enfrentarse a un infractor auditivo en un restaurante, en un autobús o en un avión. La mayoría de nosotros nos quedamos ahí sentados, en lugar de decir: “Disculpe. El sonido de su dispositivo electrónico es molesto. ¿Podrías por favor usar tus auriculares?”.

Parte del trabajo de un auxiliar de vuelo es hacer precisamente eso. Al actuar, a menudo terminamos siendo los malos. Los empleados malvados que están ahí para decirle a cualquier persona, incluyendo a una preciosa niña de 5 años, que no siempre pueden hacer lo que quieren porque, en un espacio confinado a 30.000 pies de altura, los pasajeros irritados no pueden salir de la habitación.

Pero esta madre en particular parecía ajena a la comodidad de cualquiera. Es decir, el confort de todos, excepto el de su hija. Así que discutió.

Dijo que los auriculares hacían que su hija se sintiera incómoda.

Yo le dije que el sonido del reproductor de video de su hija hacía que los pasajeros se sintieran incómodos.

Dijo que los auxiliares de vuelo las dejaron ver el video sin audífonos en su vuelo anterior.

Yo le dije que los asistentes de su vuelo anterior no estaban haciendo su trabajo.

Finalmente, ella se rindió. Apagó el reproductor de video y le dijo a su sorprendida hija: “El auxiliar de vuelo dice que no puedes ver el video”.

“Eso no es justo”, dijo la niña, pateando sus piernas enfurecida como.... bueno, como una niña de 5 años.

La niña tenía razón. No es justo. De hecho, la vida no es justa. Y como el resto de nosotros, aprenderá esa lección. Entonces tal vez, sólo tal vez aprenda a que le guste usar audífonos en un avión.

