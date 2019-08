Forever 21 se está preparando para una posible declaración de bancarrota, dicen las fuentes

Forever 21 Inc. se está preparando para una posible declaración de bancarrota a medida que el efectivo de la tienda de moda disminuye y las opciones de cambio se desvanecen, de acuerdo con personas que conocen los planes.

La compañía ha estado en conversaciones para obtener financiamiento adicional y trabajando con un equipo de asesores para ayudarla a reestructurar su deuda, pero las negociaciones con posibles prestamistas se han estancado hasta ahora, dijeron las personas. Por lo tanto, la atención se ha desplazado hacia la obtención de un posible préstamo de deudor en posesión para llevar a la empresa al Capítulo 11, manifestaron, incluso cuando queda alguna oportunidad para llegar a un acuerdo de último momento que mantenga el asunto fuera de los tribunales.

Una declaración de bancarrota ayudaría a la compañía de Los Ángeles a deshacerse de tiendas no rentables y a recapitalizar el negocio, dijeron las personas, que solicitaron no ser identificadas por discutir negociaciones privadas. Los representantes de Forever 21 no respondieron a una solicitud de comentarios.

El cofundador Do Won Chang se había centrado en mantener una participación de control en la empresa, lo que limitaba sus opciones de recaudación de fondos.

Anuncio

Una facción de funcionarios de Forever 21, sin la aprobación de Chang, había pedido a sus mayores propietarios que consideraran tomar una participación en la compañía en medio de un desacuerdo dentro de su liderazgo, reportó Bloomberg anteriormente.

Lanzada en el vecindario de Highland Park de Los Ángeles en 1984, Forever 21 se destacó hace una década como proveedor de tendencias de moda rápida para mujeres jóvenes. Pronto se inclinó fuertemente hacia el modo de expansión y abrió su enfoque, moviéndose para vender ropa y otras mercancías a una amplia variedad de compradores.

La compañía opera más de 800 tiendas en los Estados Unidos, Europa, Asia y América Latina.



Anuncio

Si quiere leer este artículo en inglés, haga clic aquí