Bolsos fabricados en Los Ángeles ofrecen el aspecto de pieles de animales exóticos, pero sin el animal

Como amante de los animales y fanática de la moda, la fundadora de Rivers Eight, Amanda Schuon, tuvo un dilema de estilo del momento. “Tengo piezas de piel exótica que conseguí hace años”, dijo, “pero comencé a sentirme un poco incómoda”.

Esa sensación motivó a Schuon a crear Rivers Eight, una marca de accesorios de viaje eco-chic que ofrece versiones de imitación de pieles exóticas como pitón, mantarraya, caimán, lagarto y vientre de cocodrilo en forma de bolsos bandolera o de cuerpo cruzado, monederos, estuches de cosméticos, riñoneras, bolsos de mano, fundas para computadora y bandejas decorativas.

“Somos parte de esta importante y emocionante ola de diseñadores y casas de moda que están empezando a eliminar las pieles exóticas”, dijo Schuon, quien lanzó Rivers Eight el otoño pasado. (Originalmente lanzada bajo el nombre de Artifact Eight, la marca fue rebautizada y relanzada bajo su nuevo nombre en agosto después de enfrentarse a un problema de marca registrada).

A finales de 2018, Chanel anunció que dejaría de utilizar pieles de animales exóticos para sus próximas colecciones, y en febrero Victoria Beckham se unió a la casa de moda francesa cuando declaró públicamente que su marca abandonaría las pieles exóticas. (California ha prohibido la venta de piel de pitón desde 1970).

Schuon dijo que ve estas acciones por parte de las marcas no como tendencias sino como el futuro de la moda. “Podemos reemplazar esa misma apariencia con un material completamente libre de crueldad”, dijo durante una entrevista telefónica. “Sentí que esta era una oportunidad para desarrollar un material alternativo que pudiera ser bello y usable, pero que eliminara el uso de cualquier animal”.

Usando moldes de goma, las piezas sintéticas son hechas a mano localmente y van desde $18 (para un llavero) hasta $450 (para una bolsa de cuerpo cruzado). “Quería crear algo que pareciera y se sintiera genuino pero que fuera duradero y no precioso”, dijo sobre las piezas, que están disponibles en Roseark en West Hollywood y en línea en riverseight.com .

Una bandeja de valet de imitación pitón ($125) de la colección de bolsos y accesorios de Rivers Eight. (Rivers Eight)

Schuon también diseñó los bolsos de Rivers Eight para que se pudieran llevar de día y de noche. “Soy una empacadora increíblemente eficiente, así que me encantó la idea de diseñar una colección de accesorios de viaje que pudiera hacer doble trabajo”, dijo, explicando que la bolsa de maquillaje es lo suficientemente elegante como para llevarla como bolso de mano y que la riñonera se pudiera usar para hacer caminatas durante el día y luego “colgarse sobre el hombro y usarla por la noche”.

Nacida en Los Ángeles, Schuon a menudo considera la ciudad que ama cuando diseña. “Los Ángeles se trata de estar al aire libre”, dijo. “Hay tantas rutas de senderismo hermosas. Esa fue la inspiración para la riñonera, que ha sido nuestro producto más vendido”. También era importante para ella mantener la producción local. “Tenemos una fuerza laboral increíblemente talentosa aquí”, manifestó. “Es más caro trabajar en Los Ángeles. Como punto de comparación, calculamos los costos de producción para algunos estilos diferentes en China, y fue significativamente menor. Pero se convirtió en algo importante para mí a medida que pasaba por este proceso, tener la producción en mi patio trasero”.

Como madre de dos hijas, Schuon dijo que también quería encontrar una manera de retribuir con su compañía, lo que la llevó a formar equipo con la organización This is About Humanity para crear un estuche para accesorios de tocador de imitación pitón negro de edición especial que se vende al por menor por $225, con la mitad de las ganancias beneficiando el trabajo del Casa Cornelia Law Center con víctimas de violaciones de derechos humanos y civiles.

Rivers Eight es un segundo acto para Schuon, que ha pasado 17 años trabajando con marcas de moda como Jennifer Meyer (joyería) y Serena & Lily (artículos para el hogar) a través de su agencia de relaciones públicas y marketing, Truth Be Told PR. “Estaba lista para una nueva aventura y un nuevo desafío”, dijo, compartiendo que su marca lanzará mochilas en un futuro próximo. “Siempre soñé con estar en el lado creativo”.

