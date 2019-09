Moda de otoño: Para los hombres, los looks inspirados en “The Matrix” son una de las mayores tendencias de la temporada

Si vamos a aceptar que los diseñadores de moda son adivinos, que no trabajan con cartas de tarot o bolas de cristal, sino con zapatillas de deporte y suéteres, entonces este otoño muchos miraron hacia atrás dos décadas para ver que les depara el futuro. Más específicamente, a 1999, el año en que se estrenó la película de ciencia ficción “The Matrix”.

Estaba allí en la siniestra colección de otoño de Demna Gvasalia para Balenciaga, mostrada en las afueras de París en un espacio que olía a asfalto recién vertido y estaba iluminado de rojo sangre. El diseñador mostró gabardinas de hombros anchos de cuero negro combinadas con gafas de sol alienígenas, un look futurista y de otro mundo. La colección de Hedi Slimane para Céline era toda ropa exterior de cuero con bordes de navaja y lentes oscuros, mientras que el debut de Daniel Lee en Bottega Veneta ofrecía pantalones de motocross elegantes y agresivos rematados con chaquetas arquitectónicas. La popular marca Alyx, diseñada por Matthew Williams, continuó traficando fuertemente con pieles S&M negras, prendas de vestir exteriores de gran tamaño y accesorios tácticos como aparejos de pecho con bolsillos y cinturones militares.

Muchos de estos diseños podrían pasar fácilmente como vestuarios diseñados por Kym Barrett de la película ahora clásica. Dirigida por Lilly y Lana Wachowski, como se les conoce ahora, y protagonizada por Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss y Laurence Fishburne, es la historia de un futuro en el que las máquinas cosechan energía de un cultivo de humanos distraídos por la realidad simulada (la Matrix titular). Reeves, como un hacker llamado Neo, se aventura en la Matrix, se pone un avatar sexy, vestido de cuero y con gafas de sol, y comienza a atacar a las máquinas.

Anuncio

Hay algunas razones por las que los diseñadores pueden estar adoptando la estética oscura, digital y distópica de la película en este momento. Este año marca su vigésimo aniversario y regresará a teatros selectos en el otoño; el mes pasado se anunció una cuarta entrega con el elenco y los creativos originales. Reeves, una celebridad que en su mayoría desaparece del ojo público, está recién salido de una serie de proyectos de alto perfil (la tercera entrega de su serie “John Wick”, la película de Netflix “Always Be My Maybe” y la cuarta película “Toy Story”) y, como resultado, ha sido objeto de perfiles aduladores , artículos de opinión elogiosos , desvanecimiento de los medios de comunicación social en general y videos de cachorros . En abril, Saint Laurent lo anunció como la estrella de su última campaña.

Un modelo camina por la pasarela durante el show de otoño/invierno de Celine Menswear en París a principios de este año. Un observador de la moda elogia a la diseñadora Hedi Slimane por “tomar una gabardina o esas gafas Ray-Ban que usaría tu padre y hacer que sea algo duro, futurista y raro”. (Peter White/Getty Images)

Pero hay otras razones siniestras por las que la película, y su visión sexy y extraña del futuro, se siente tan relevante hoy en día. Razones que involucran nuestra ansiedad colectiva por los medios sociales y la guerra existencial que se está desarrollando silenciosamente entre las empresas de tecnología y el público en general.

“La película prefiguraba una mayor sensación de fatalidad”, dice Barrett, la diseñadora de vestuario que creó los looks de “The Matrix”, inspirados, según ella, en las túnicas de los monjes budistas y en las vestimentas eclesiásticas. (Barrett también creó los trajes para “Romeo + Julieta” de Baz Luhrmann, haciéndola responsable, en parte, del reciente renacimiento de las camisas hawaianas). “Con nuestro clima político actual y la falta de humanidad de la gente, hay realmente una enorme nube oscura en el horizonte. Subconscientemente, ese estado de ánimo se está reflejando en la pasarela”.



Anuncio

Las empresas como Facebook, Amazon y Google, que antes se consideraban democráticas y liberadoras, ahora se consideran monopolios que se benefician de robarnos los datos y de influir en las elecciones. A medida que pasamos más tiempo apegados a nuestros smartphones, la idea de que la tecnología no nos libera sino que nos esclaviza, la filosofía central de “The Matrix”, está cada vez más presente. Recurrir a la estética de la película es una forma de que los diseñadores se comprometan con los sentimientos cada vez más complejos que tienen los consumidores sobre el efecto dominante de la tecnología en la cultura y la sociedad.

“Hay películas como ‘The Matrix’ que simplemente se adelantaron a su tiempo”, dice Deborah Nadoolman Landis, diseñadora de vestuario, historiadora de la moda, profesora y directora fundadora del Centro David C. Copley para el Estudio del Diseño de Vestuario de la UCLA. (Cuando la llamé por teléfono, me respondió: “¿Me llamas porque la colección de otoño de Balenciaga podría haber sido diseñada por Kym?) Hoy, el tema de la película sobre los peligros de vivir “dentro” de Internet parece menos de ciencia ficción y más como un cuento de advertencia. “Las Wachowski anticiparon, o fueron presagiosas acerca de la red que vendría”, añade Landis.

Explotar “The Matrix”, con su lenguaje visual distintivo, es una manera fácil de evocar la sensación de ruina cultural inducida por la tecnología, que podría ser vista como una atmósfera definitoria de nuestro tiempo. “Francamente, la desconfianza es una importante tendencia macro que hemos estado siguiendo durante bastante tiempo, así que no me sorprende que películas como ‘The Matrix’ estén inspirando un montón de colecciones”, dice Michael Fisher, vicepresidente y director creativo de Fashion Snoops, una agencia de previsión de tendencias. “Lo que es real y lo que no lo es, es algo con lo que lidiamos todos los días últimamente. No podemos confiar en nuestros líderes, no podemos confiar en lo que vemos en los medios sociales, ni siquiera podemos confiar en nuestros empleadores la mayor parte del tiempo. Por lo tanto, tiene mucho sentido que este diseño sesgado sea más duro, más intenso y más agresivo. Y la Generación Z y algunos Milenios recién ahora están descubriendo toda la emoción y el miedo que se desarrolló alrededor de Y2K”.

“Creo que ahora mismo estamos en un momento tan incierto”, dice Nico Amarca, editor de proyectos especiales en moda, de Hearst Magazines, que se deleita con el look . “Nostalgia de las cosas que sucedieron, pero también incertidumbre sobre a dónde van las cosas. Este look es una amalgama de todo eso, en cierto modo”, aseveró, antes de añadir: “Y se ve genial. Es un look muy Instagrammable”.

El color reinó en las pasarelas de París en enero, cuando Dries Van Noten mostró una magnífica colección de otoño de sastrería clásica blasonada con estampados de tie-dye. (Victor Boyko/WireImage)

A su punto, Amarca señala que el look comercia con artículos relativamente cotidianos, pero los recontextualiza, lo que hace que esta sea una tendencia que es fácil de vender para los minoristas y fácil de adoptar para los aficionados. Esto ayuda a que, a diferencia de muchas películas ambientadas en el futuro, “The Matrix” haya envejecido sorprendentemente bien. “Lo que me gusta de su influencia en la moda contemporánea es esta extraña subversión del uniforme corporativo”, dice. “Tomar cosas como la gabardina o esas gafas Ray-Ban que usaría tu padre y hacer que sea algo duro, futurista y raro. Es casi una especie de cosplay”.

Landis está de acuerdo. “Esos son nuestros héroes, esa es nuestra mitología actual”, dice. “De eso es de lo que hablamos cuando conversamos de ‘The Handmaid’s Tale’ o ‘Game of Thrones’, son lo más cercano que tenemos a la mitología, a los dioses y a las diosas. Queremos adaptarnos y sentirnos fuertes y positivos y lo más cercano y barato que tenemos para hacer es usar su ropa”.

Anuncio

Algunos diseñadores están incorporando el look relajado del streetwear en sus trajes, como este conjunto de pasarela de Pierre Maheo de Officine Generale.



(Thierry Chesnot/Getty Images)

“Lo que sí vemos más en nuestro negocio de sastrería, y en particular en la sastrería a medida, son un número mayor de hombres que piensan en trajes fuera del ámbito de los trajes de negocios”, dice Greg Lellouche, fundador y director ejecutivo de la tienda No Man Walks Alone en Nueva York. “Trajes que quieren usar, no trajes que tienen que usar. Yo no los llamaría necesariamente casuales, aunque algunos lo son (por ejemplo, trajes de algodón sin estructurar), pero definitivamente trajes de ocio. Algo para usar con una camisa de campo de cuello abierto al estilo de los 70’s o un traje de pana para el invierno. Parece que vemos a más tipos divirtiéndose diseñando trajes que no son de negocios”.

Muchos minoristas con los que he hablado anticipan que el traje será una parte importante de su negocio en las próximas temporadas. Es una oportunidad para acercar a los clientes mayores a estos nuevos enfoques de las marcas y, en muchos casos, para introducir a los clientes más jóvenes a la categoría de sastrería. Bruce Pask, director de moda masculina de Bergdorf Goodman, dice que le encanta la forma en que los diseñadores están añadiendo elementos tradicionales de “sastrería” a los looks más informales, combinando un abrigo a medida con una sudadera, por ejemplo, o estos cortes más libres y sueltos de marcas más tradicionales.

La demanda, que ha caído en desgracia en los últimos años gracias al aumento explosivo del streetwear, está en medio de un resurgimiento. Desde la izquierda, looks de Dries Van Noten, Louis Vuitton y AMI Mattiussi. (Photographs by, from left, Peter White, Estrop / Getty Images)

Algunos minoristas piensan que el aspecto más casual de los trajes, como este de la colección otoño/invierno de Dior, ayudará a introducir esa categoría a un grupo más joven de consumidores. (Peter White/Getty Images)

Si necesita pruebas de que el traje realmente está teniendo un momento, mire a Supreme, la marca de streetwear de vanguardia que todavía es vista como la estrella norte del movimiento. Conocida por sus sudaderas con capucha, pantalones holgados, camisetas gráficas y accesorios de skateboarding, en las últimas temporadas la marca ha añadido uno o dos trajes a sus colecciones de temporada, que se publican semanalmente en el sistema “drop” (es la razón por la que cada jueves se ve a hombres jóvenes haciendo fila frente a su tienda en Fairfax Avenue).

Anuncio

Este otoño, Supreme ofrece un traje de piel de tiburón con solapas de muesca en marrón fangoso y azul. El popular sitio web de ropa de calle Highsnobiety le dio su bendición , diciendo: “También hay un traje loco de dos piezas para cualquiera que quiera presumir de tener un flex más elegante este invierno”.