Ms. Monopoly esta aquí. Psst: Una mujer fue la que inventó este juego

Hágase a un lado, Mr. Monopoly. Hay una nueva empresaria en la ciudad, y se está haciendo cargo de la sala de juntas, en el juego de mesa.

El fabricante de juguetes Hasbro Inc. anunció el lanzamiento de Ms. Monopoly, un reinicio modernizado de su icónico juego de mesa para ganar dinero destinado a celebrar a las mujeres pioneras y crear un mundo en el que ellas ganen más efectivo que los hombres. También trae a la mente un hecho poco conocido sobre Monopoly, aunque Hasbro no lo mencionó: una mujer inventó el juego hace más de un siglo.

También hay una nueva mascota en la portada del juego: la morena Srita. Monopoly, sobrina del elegante Sr. Monopoly (también conocido como Tío Rico Pennybags). Desgraciadamente, ella no tiene un monóculo, pero lleva unos aretes en forma de “M” muy bonitos.

“El juego Ms. Monopoly marca la primera vez en la historia de la franquicia donde un nuevo personaje adornará la portada, y mientras que el Sr. Monopoly es un magnate de las bienes raíces, la Srita. Monopoly es una defensora cuya misión es invertir en mujeres empresarias”, dijo Hasbro en una declaración.

El juego de capitalismo presenta un nuevo look pero sigue siendo un pasatiempo clásico similar. Los lugares en el tablero, como los ferrocarriles y la compañía eléctrica, son reemplazados por servicios de transporte y Wi-Fi, y propiedades como el codiciado Park Place dan paso a invenciones e innovaciones revolucionarias creadas por mujeres a lo largo de la historia, como las galletas con chispas de chocolate, la calefacción solar y las fajas modernas.

En lugar de construir casas y hoteles, los jugadores construyen sedes de negocios. Las piezas del juego incluyen un casco, un reloj de pulsera, un libro, un jet, una copa y una pesa libre.

“Ms. Monopoly celebra todo, desde los avances científicos hasta los accesorios cotidianos, todos creados por mujeres”, dijo Hasbro.



Un eslogan en la caja lo califica como “el primer juego en el que las mujeres ganan más que los hombres”, dando la vuelta a la disparidad salarial de género en el mundo real. En 2018, las mujeres ganaban el 85% de lo que percibían los varones, según un análisis del Centro de Investigaciones Pew sobre la media de los ingresos por hora de los trabajadores a tiempo completo y parcial en Estados Unidos. Y las empresas fundadas sólo por mujeres recibieron sólo el 2.3% de los fondos de capital de riesgo en Estados Unidos el año pasado, según PitchBook , aunque la tendencia es al alza.

En el juego, el banquero reparte $1.900 de dinero de Monopoly a cada jugadora al principio, mientras que cada jugador masculino comienza con $1.500, según USA Today . Después de eso, las jugadoras reciben $240 cuando pasan “Go”, mientras que sus contrapartes masculinas reciben los $200 tradicionales.

El reverso de la nueva caja de juego de Ms. Monopoly de Hasbro. (Hasbro)

El juego Monopoly fue idea de una mujer llamada Lizzie Magie a principios del siglo XX.

Según el libro “The Monopolists” de 2015, que relata la historia del icónico juego estadounidense, Magie era una ardiente feminista atrapada en un trabajo de taquigrafía de bajo salario. Creó lo que ella llamó Landlord’s Game (Juego del Arrendador) para propagar las ideas de Henry George, un defensor de la “teoría del impuesto único” del siglo XIX, que creía que la propiedad de la tierra era lo único que debía ser gravado.

Su juego compartía muchas características con el Monopoly tal y como lo conocemos, incluyendo dinero de juego, propiedades que podían ser compradas y vendidas, y una directiva de “Ir a la Cárcel” (todas las cuales también existen en Ms. Monopoly). Cuando Magie recibió una patente para su Landlord’s Game en 1904, “menos del 1% de todas las patentes emitidas en los Estados Unidos fueron para mujeres”, según “The Monopolists”.

Décadas más tarde, el vendedor desempleado Charles Darrow aprendió el juego de sus amigos, lo rediseño y, en 1935, lo vendió como su propia creación.

Hasbro no mencionó a Magie en su comunicado de prensa del martes e hizo poco para explicar su omisión cuando fue presionado por Los Angeles Times.

“El juego Monopoly, tal como lo conocemos, fue inventado por Charles Darrow, quien vendió su idea a Parker Brothers en 1935”, dijo el martes una portavoz de Hasbro a The Times. “Sin embargo, a lo largo de la historia ha habido una serie de juegos comerciales populares. Elizabeth Magie, escritora, inventora y feminista, fue una de las pioneras de los juegos sobre monopolizar tierras. En 1904, recibió una patente para el Landlord’s Game, que tenía por objeto educar a la gente sobre los peligros de la concentración de la riqueza”.

Mientras tanto, para celebrar el lanzamiento de Ms. Monopoly el próximo mes y destacar a otras mujeres que han desafiado el statu quo, Hasbro dijo que sorprendió a varias jóvenes inventoras y empresarias con el juego y aproximadamente 20.580 dólares en dinero real “para alimentar su espíritu inventivo y fomentar sus proyectos”. Un trío de chicas adolescentes apareció en un video anunciando el lanzamiento de Ms. Monopoly.

Ms. Monopoly es la última actualización del preciado juego de mesa, que ha visto miles de spinoffs y reinicios temáticos desde su debut oficial en la era de la Depresión. (En lo que se consideró una revisión mayor en 2017, el juego eliminó el despreciable dedal, la carretilla y las fichas de arranque y las reemplazó con un T-Rex, un pato de goma y un pingüino).

El nuevo juego ya está disponible para pre-ordenar en Walmart y se venderá en la mayoría de los principales minoristas de todo el país y en determinados países del mundo a partir de finales de este mes por un precio de venta sugerido de $19.99.

Hasbro, con sede en Pawtucket, Rhode Island, sufrió un golpe cuando las tiendas Toys R Us cerraron el año pasado, pero desde entonces el negocio ha recobrado impulso. El mes pasado llegó a un acuerdo para comprar Entertainment One Ltd., el propietario de la popular serie animada “Peppa Pig”, por 4.000 millones de dólares. Las acciones del fabricante de juguetes han aumentado más de un 43% este año.

