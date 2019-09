Productos farmacéuticos ‘piratas’ inundan comunidades de inmigrantes sin cuidado de salud

Los medicamentos piratas se introdujeron de contrabando a través de la frontera y se vendieron a inmigrantes latinos en su mayoría en transacciones en espacios públicos de Los Ángeles: parques, salones de belleza y puestos improvisados ​​fuera de las tiendas de abarrotes.

Los medicamentos eran baratos y los clientes, principalmente de México y América Central, no necesitaban recetas para comprarlos. Algunos de los productos presentaban marcas y empaques coloridos que los inmigrantes conocían bien en sus países de origen, incluida la ciprofloxacina, un antibiótico potente y Dolo Nervi Doce, traducida como “Pain Nerve 12", una vitamina inyectable del complejo B que se toma para la fatiga.

Muchas eran falsificaciones. Otras, aunque legales al sur de la frontera, no fueron aprobadas para la venta en Estados Unidos. Algunas habían expirado, incluso otras habrían sido legales si los vendieran personas con licencia para hacerlo, pero ninguno de los vendedores tenía licencia de farmacéutico ni cualquier otra credencial médica.

Las autoridades del condado de Los Ángeles confiscaron las drogas el mes pasado en una operación que condujo al arresto de ocho personas. Su transporte incluyó 100.000 píldoras, compuestos y medicamentos inyectables fabricados en el extranjero que, según dijeron, podrían haber causado daños graves o incluso la muerte a los consumidores.

Los inmigrantes, no sólo de países latinos sino de todo el mundo, y también de algunos no inmigrantes, están comprando una amplia gama de medicamentos ilegales en los mercados negros que son comunes no nada más en el sur de California sino también en estados como Arizona, Maryland, Texas, Virginia y Washington, según los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y otras personas familiarizadas con el comercio.

“Estamos viendo esto en todas las comunidades del país que no tienen acceso a los servicios de atención médica”, dijo Adolph Falcon, vicepresidente ejecutivo de la Alianza Nacional para la Salud Hispana con sede en Washington, D.C., que proporciona información y asuntos relacionados con la salud y asistencia a comunidades latinas en todo el país. “Estos productos se aprovechan de la desesperación de las personas que no pueden permitirse ver a un médico o ir a una farmacia legítima”.

El clima político en Estados Unidos también está empujando a algunos inmigrantes al mercado negro, dicen médicos e investigadores.



“Muchos pacientes tienen miedo de ser deportados si entran a nuestras clínicas, por lo que compran en la calle”, dijo el Dr. Anjali Mahoney, director médico regional para los Servicios de Salud de AltaMed del Condado de Orange, California, una gran cadena de servicios federales, los cuales financian clínicas comunitarias cuyos pacientes son principalmente latinos.

“La gente está pagando por algo que no funciona e incluso podría dañarlos, cuando podrían haber venido fácilmente a una clínica y obtener atención segura con un médico”, dijo Mahoney.

Agregó que cada una de las 23 clínicas de AltaMed en el sur de California ha reportado problemas con los medicamentos fuera de la calle. Una mujer latina fue hospitalizada después de tomar un opiáceo anunciado como medicamento para la presión arterial, dijo.

Estos dudosos productos son diferentes de los medicamentos recetados legítimos importados para uso personal cada año por millones de residentes de EE.UU que cruzan la frontera hacia Canadá y México o usan farmacias en línea con licencia en el extranjero para comprar sus medicamentos a una fracción del precio que pagaría en este país.

Aunque esas importaciones también son técnicamente ilegales, las pautas de la Administración de Drogas y Alimentos permiten a los agentes federales adoptar un enfoque de no intervención.

Ese no es el caso de las mercancías vendidas en las calles por operadores a menudo sin escrúpulos.

“Los medicamentos falsificados pueden contener los ingredientes incorrectos, incluir muy poco, demasiado o ningún ingrediente activo, o tener otros ingredientes ocultos potencialmente mortales”, dijo Jeremy Kahn, un portavoz de la FDA.

Las compañías farmacéuticas y las farmacias también tienen interés en interrumpir la distribución de dichos medicamentos. El valor nacional de este mercado negro farmacéutico es difícil de medir, pero puede desplazar miles de millones de dólares en medicamentos legalmente aprobados, dijo Roger Bate, economista del American Enterprise Institute y autor del libro “Phake: The Deadly World of Falsified and Substandard Medicines”.

Entre octubre de 2017 y julio de 2018, los funcionarios de la FDA confiscaron casi 22.000 paquetes que contienen productos farmacéuticos ilegales de las instalaciones de correo internacional, dijo Kahn. Aseguró que las autoridades confiscan rutinariamente varios opioides, así como suplementos dietéticos mezclados con medicamentos para la disfunción eréctil y otros productos dudosos. Vienen de India, China y de toda Europa, “casi en todas partes”, aseveró Kahn.

Los medicamentos incautados por la FDA son sólo la punta del iceberg. La agencia estima que puede inspeccionar menos del 0.2% de los paquetes enviados por correo internacional que se cree que contienen drogas. Y muchos productos ilícitos llegan no por correo sino en maletas, automóviles, camiones o buques de carga, dicen las autoridades.

Los proveedores de estos “medicamentos poco fiables” son “innumerables y globales”, incluidos los fabricantes chinos e indios, los mafiosos rusos, las pandillas mexicanas y los grupos nacionales estadounidenses, dijo Bate. “Hay charlatanes y actores odiosos a los que no les importa si su producto mata a niños, adultos o el sostén de familias enteras”.

A nivel nacional, muchos departamentos de policía locales carecen de los recursos o el mandato para investigar las ventas de productos farmacéuticos ilícitos; de lo contrario, el número de arrestos probablemente sería mucho mayor, dicen funcionarios públicos y de la industria.

“No se presta suficiente atención a este tema”, dijo Jon Roth, CEO de la Asociación de Farmacéuticos de California. “Probablemente está operando en gran medida en las sombras oscuras de cada comunidad. Si ponemos los recursos allí, veremos qué tan grande es”.

El condado de Los Ángeles es una jurisdicción que presta atención. En 1999, formó la Fuerza de Tarea de Cumplimiento de la Ley de la Autoridad de Salud (HALT), después de que dos bebés latinos murieran por tomar medicamentos ilegales. HALT es el grupo que realizó los arrestos de agosto.

En lo que va del año, el grupo de trabajo ha arrestado a 34 personas en 54 casos, 48 ​​de ellos relacionados con productos farmacéuticos ilegales vendidos a inmigrantes, dijo Erick Aguilar, uno de los investigadores.

Se venden productos farmacéuticos ilegales a los inmigrantes en “cada reunión de intercambio rural que pueda encontrar”, y los vendedores se están volviendo más sofisticados, dijo Aguilar. “Son mejores para ocultarlo” y “más cuidadosos a quién se lo venden”.

En febrero de 2019, tres hombres, dos en el sur de California y uno de Salem, Oregón, se declararon culpables de la importación y venta ilegal de $11 millones en medicamentos para la disfunción eréctil de grado farmacéutico comercializados falsamente en Estados Unidos como remedios herbales para hombres. Según la FDA, uno de los perpetradores importó de China polvo de tadalafil, el ingrediente activo de Cialis, y lo usó para hacer 5.5 millones de píldoras con hasta 14 veces el nivel contenido en Cialis.

En 2017 y 2018, la unidad comercial del crimen organizado del departamento de policía de Phoenix allanó 30 farmacias en vecindarios latinos, confiscando “millones de dosis de medicamentos ilegales, algunos de ellos anticuados por 15 años”, dijo el sargento detective. David Lake, quien dirigió la unidad.

Pero no todos los vendedores eran miembros del crimen organizado. Lake recordó a una mujer que realmente creía que estaba haciendo algo positivo para su comunidad al distribuir píldoras anticonceptivas en el mercado negro.

“Ella dijo que las niñas locales estaban teniendo demasiados bebés y que quería ayudarlos, pero que los bebés seguían naciendo”, recordó Lake. “Cuando le dije que las drogas eran falsificadas, lloró durante media hora consecutiva”.

Glionna es corresponsal de Kaiser Health News, una publicación editorialmente independiente de la Kaiser Family Foundation.

Para leer esta nota en inglés, haga clic aquí.