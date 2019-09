Los teléfonos nos aislaron. Ahora puedes pagarle a alguien para que te ayude

¿Con qué frecuencia mira su teléfono todos los días, revisa Twitter, Instagram, Slack o cualquier correo electrónico que haya recibido en los últimos cinco minutos?

Más de lo que te puedas dar cuenta.

Una encuesta de Deloitte de 2018 mostró que los estadounidenses miran su teléfono 52 veces al día en promedio. La encuesta de 2018 de la compañía de seguros y soporte técnico Asurion lo fijó en 80 veces al día.

El “cuello tecnológico” se acerca a los niveles de crisis de salud pública. Si alguna vez ha ignorado a su pareja para mirar su teléfono, ha participado en un comportamiento conocido como “phubbing”, un término acuñado en 2012.

Amamos nuestros teléfonos. Mucho. ¿Es una adicción? Los expertos no están de acuerdo.

Wendy Wood tiene un capítulo completo de su próximo libro “Buenos hábitos, malos hábitos” titulado “Cómo dejar de mirar su teléfono tan a menudo”.

Wood, profesora titular de psicología y negocios en USC que estudia los hábitos, dice del uso del teléfono, mientras se esté omnipresente: no alcanza el nivel de ser una adicción para la mayoría de las personas.

“La adicción se caracteriza por la incapacidad de dejar de usar una droga, en este caso un teléfono; incumplimiento de obligaciones laborales, sociales o familiares; y a veces, dependiendo de la droga, la tolerancia y la abstinencia”, dijo Wood.



Para la mayoría de las personas, ese no es el caso, “lo que no significa que no haya algunos que cumplan con ese requisito”, dijo. “Para la mayoría de la gente, el uso del teléfono es más un hábito que aún no hemos descubierto cómo controlar”.

Pero algunos piensan que el uso del teléfono califica como una adicción, particularmente entre las personas más jóvenes. La socióloga digital y profesora de USC, Julie Albright, es autora del libro “Left to Their Own Devices: How Digital Natives Are Reshaping the American Dream”, que explora el impacto que los dispositivos han tenido en las conexiones de la vida real de los jóvenes.

“No solía usar la palabra ‘adicción’. No me gustaba la palabra ‘adicción’”, dijo.

Pero en este punto, siente que encaja, particularmente para la Generación Z, la mayor de las cuales está terminando la universidad ahora. Una madre de familia de la hermandad en el campus le dijo que las chicas parecían haber perdido el arte de la conversación, que hablaban brevemente entre ellas en las cenas grupales, pero todas volvían rápidamente a sus teléfonos.

Ella dijo que el decano de la vida religiosa en USC le dijo que ahora escucha una pregunta de un estudiante al menos una vez a la semana que nunca recibió hace cinco años: "¿Cómo hago amigos?”.

De alguna manera, los teléfonos nos aislaron. Como hemos usado el lenguaje de la adicción para describir cómo los usamos, también se ha extendido ese vocabulario para solucionar el problema: las búsquedas mundiales de “desintoxicación digital” en Google han aumentado constantemente en los últimos cinco años.

Al mismo tiempo, las tasas de depresión, ansiedad y otros problemas de salud mental entre adolescentes y adultos jóvenes, el grupo que colectivamente pasa la mayor parte del tiempo en sus teléfonos, se ha disparado.

Pero, en cualquier caso, ha surgido un mundo de entrenadores, libros, podcasts, programas de bienestar, campamentos y retiros para auxiliar a aquellos de nosotros que necesitamos un poco de ayuda externa para guiar nuestra “desintoxicación digital”.

Como con tantos problemas en nuestras vidas, la causa también puede facilitar la solución.

Andy Petranek es cofundador del Whole Life Challenge (wholelifechallenge.com), un juego en línea de seis semanas en el que compites contra tus amigos, familiares y otros jugadores para tratar de desarrollar mejores hábitos en áreas como nutrición, ejercicio, sueño y bienestar.

Veintiocho mil personas participaron en el desafío de enero de este año. La inscripción cuesta entre $29 y $59, dependiendo de con cuánto tiempo de anticipación se inscriba; La matrícula para el próximo desafío, que se lanzará el 28 de septiembre, se extiende hasta el 9 de octubre para los recién llegados.

Petranek abrió un gimnasio CrossFit en Los Ángeles en 2004; comenzó el Whole Life Challenge como una forma de incorporar el bienestar general en la vida de sus clientes. (Michael Stanwick, quien era el gerente general de su gimnasio en ese momento, es el cofundador).

En el aspecto nutricional, hay una lista de alimentos permitidos; para obtener sus objetivos en el ejercicio, manténgase activo durante 10 minutos al día. El tema de bienestar es un poco más ambiguo. Cada semana, se anuncia una nueva práctica de bienestar.

A veces, dijo Petranek, es desordenar o meditación. Otras veces, está relacionado con la desintoxicación digital: no hay teléfonos durante las comidas durante una semana, desactiva las notificaciones telefónicas durante una semana, mueva las aplicaciones de redes sociales de su pantalla de inicio durante una semana.

Una de ellas era “no uso de redes sociales durante una semana”, lo que “generó una respuesta muy fuerte e interesante” entre los participantes, dijo Petranek: “La gente respondió a eso como si les dijéramos que ya no podían comunicarse con sus nietos”.

Si necesita ayuda personalizada, puede encontrar a alguien como Laurin Seiden, una “life coach” con sede en Los Ángeles (laurinseiden.com) que ha estado entrenando desde 2007.

En 2014, comenzó a escuchar quejas de clientes sobre teléfonos y redes sociales. Con el tiempo, dijo, parece que sentirse atado a los teléfonos y las redes sociales ha pasado de ser algo que a la gente le preocupa a algo con lo que las personas simplemente viven como un hecho de la vida cotidiana.

Laurin Seiden is a Los Angeles life coach who says she is increasingly seeing clients who want help with a digital detox. (Los Angeles Times)

“Ahora es la norma. Es casi como si estuviéramos entumecidos por el ruido”, dijo.

Ella trata de hacer que los clientes descubran sus metas y valores: lo que realmente quieren de sus vidas versus lo que están haciendo para lograrlo. Con frecuencia, dijo, eso implica una conversación dura sobre el tiempo en el teléfono. Seiden cobra $500 a $700 por sesión o $375 por sesión en paquetes de 10.

Algunas personas podrían necesitar un reinicio desde sus teléfonos. Ingrese a Camp No Counselors (campnocounselors.com), un campamento de fin de semana para mayores de 21 años donde los teléfonos no son bienvenidos. Dave Kushner, director y “campista principal”, dijo que Camp No Counselors comenzó en 2013 como un gran viaje para un grupo de amigos.

La idea: ¿no sería increíble si alquilamos algunos viejos campamentos por una semana y revivimos el campamento de verano? Sin darse cuenta, eligieron un lugar sin servicio celular.

Al final, se dieron cuenta de que ser sacados de sus teléfonos por la fuerza se sentía gratificante, no como un castigo. Cuando se convirtieron en una compañía, lo transformaron en uno de los principios básicos el que los teléfonos tenían que quedarse en las literas.

“La gente dice a menudo que es la mejor parte del fin de semana, porque se te permite librarte de esa correa”, dijo Kushner. “A veces sientes señales fantasmas en tu bolsillo durante el primer día más o menos. Pero es agradable poder escapar de nuevo. Es un lujo en este momento poder liberarte de las tensiones del mundo real. A la gente le encanta dejar eso sólo por un fin de semana”.

El precio promedio del boleto es de $500 a $600. Los precios comienzan en $550, que incluyen cuatro días de alojamiento, comida, refrigerios nocturnos y actividades clásicas de campamento como tiro con arco, pelota de fútbol, ​​artes y manualidades, senderismo, tejido de brazaletes de amistad y toboganes de agua. Además, una actividad no tan clásica: una barra libre.

Un fotógrafo pagado captura las actividades para reducir aún más la tentación del teléfono. Los campamentos se llevan a cabo en Valencia y en el condado de Wayne, Pa., y Kushner dice que la compañía está buscando expandirse a más ciudades en 2020.

Si prefiere no gastar dinero en efectivo para mirar menos su teléfono, hay algunos consejos que lo ayudarán a comenzar. Guarde su teléfono durante las comidas.

Practique la intención cuando use su teléfono: antes de levantarlo, pregúntese por qué. ¿Estas aburrido? ¿Incómodo? En una situación social incómoda? Siéntate con eso por un minuto y decide si tienes una buena razón para mirar o si es sólo un movimiento reflexivo.

Si es sólo un movimiento reflexivo: déjalo, eso es gratis.

Para leer esta nota en inglés, haga clic aquí.