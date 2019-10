“Pretty Woman” asiste a un partido de polo

En la soleada tarde de sábado de este fin de semana pasado, Julia Roberts estaba vestida de lunares, esperando el comienzo de un partido de polo. Puede sonar como una escena sacada directamente de la película de 1990 “Pretty Woman”, pero casi 30 años después de haberse puesto ese icónico vestido de lunares marrón y blanco para su papel estelar, Roberts llevaba un conjunto azul marino moderno Michael Kors. (La actriz renunció a los guantes blancos, el sombrero y los tacones en favor de un cinturón blanco y unos zapatos planos).

“Nunca había estado aquí arriba, es tan hermoso”, dijo Roberts, inspeccionando un campo perfectamente cuidado en el Parque Histórico Estatal Will Rogers en Pacific Palisades, uno de los últimos campos de polo que quedan en Los Ángeles. La ganadora del Oscar (por “Erin Brockovich” del año 2000) estuvo presente en la edición Polo Classic anual de Veuve Clicquot, que hizo todo lo posible para celebrar su décimo aniversario. Se colocaron sombrillas amarillas por toda el área de admisión general, mientras que se erigió una enorme carpa blanca para los creadores de tendencias del sur de California y la élite de Hollywood, incluyendo a Kirsten Dunst, Regina Hall, Christina Hendricks y los coprotagonistas de “This is Us”, Mandy Moore y Justin Hartley.

El traje de lunares de Julia Roberts de Michael Kors se hizo eco del vestido que la actriz llevaba hace casi 30 años en “Pretty Woman”. (Dania Maxwell/Los Angeles Times)

“Esto es parte de nuestra comunidad”, dijo Roberts, refiriéndose al rico pasado de este hito, que incluye a Walt Disney, Spencer Tracy y Clark Gable jugando al polo en el campo en la década de 1920. “Eso es lo que pasa en Los Ángeles”, manifestó, destacando su “profunda historia que encontrarás, especialmente en lo que se refiere a mi negocio”.

Nacho Figueras, capitán del equipo Veuve Clicquot, golpea para marcar un gol durante el Polo Classic en el Will Rogers Park. El polo se ha jugado en este lugar desde la década de 1920, y estrellas de Hollywood como Spencer Tracy y Clark Gable asistían. (Dania Maxwell / Los Angeles Times)

Debido a que la icónica escena de polo de “Pretty Woman” de Roberts fue filmada en el Centro Ecuestre de Los Ángeles en Burbank, Roberts no había visto estos campos antes y estaba deseando relajarse. “Pensé que sería divertido”, dijo. “No he visto ningún juego de polo desde que estaba trabajando en el film usando lunares”. Ella se rió. “En un sábado típico, estoy sentada en un partido de fútbol, donde está el resto de mi familia en este momento”.

Entre las estrellas que asistieron el sábado estaba la actriz de “Mad Men” Christina Hendricks. (Dania Maxwell / Los Angeles Times)

El Polo Classic es un asunto familiar para muchos invitados, incluyendo al jugador de polo argentino Nacho Figueras, quien a menudo juega junto a su esposa, Delfina Blaquier. Ambos han estado involucrados en el evento desde su inicio en 2010.

“Hace diez años, soñábamos con llevar el glamour del polo de vuelta a Hollywood y a Los Ángeles”, dijo Figueras. “Estaba tomando unas copas en el Polo Lounge y vi una foto de dos tipos jugando al polo detrás de la barra y dije, ¿Quiénes son? La fotografía era de Will Rogers y Darryl F. Zanuck.

Más de 7.500 personas acudieron al evento de este año. (Dania Maxwell / Los Angeles Times)

El evento ha crecido considerablemente en tamaño, de aproximadamente 2.000 angelinos en 2010 a más de 7.500 este año. También ha evolucionado en el campo de polo, donde los equipos compiten por igual con dos mujeres y dos hombres. Aunque Blaquier asistió durante años, no empezó a jugar con su marido hasta 2015. “Sentimos que era hora de que más mujeres salieran al campo de polo”, dijo. “Es una gran oportunidad para demostrar que también podemos hacerlo e inspirar a las chicas”.

El Polo Classic se ha convertido en un gran evento en la agenda de la moda en L.A. (Dania Maxwell / Los Angeles Times)

El evento deportivo también se ha convertido en un momento importante en la agenda de la moda. Este año, los atuendos abarcaron una gama que va desde vestidos florales brillantes (Busy Philipps, Lea Michele) hasta trajes a cuadros de inspiración ecuestre (Kaley Cuoco en Missoni). No es de extrañar que muchos invitados, como la esposa de Hartley, Chrishell Stause, y la influyente Louise Roe, rindieran homenaje a Roberts en conjuntos de lunares.

El actor Zach Villa estaba entre los asistentes más coloridos. (Dania Maxwell / Los Angeles Times)

“¡Gemelas!” dijo Roberts al ver a otra invitada con un atuendo similar. Se sorprendió al enterarse de su impacto en el vestuario. “Nunca se me hubiera ocurrido, de verdad”, dijo. “Conocer a Nacho fue muy emocionante, agregó: ‘Gracias por lo que has hecho por el deporte del polo’. Me quedé estupefacta cuando lo mencionó”. Aseguró que eligió su look “cómodo” para “tener sentido del humor y apoyarme en mis lunares”.

La diseñadora Rachel Zoe pone la bola en marcha. (Dania Maxwell/Los Angeles Times)

La bisnieta de Will Rogers, Jennifer Rogers-Etcheverry, dijo que aprecia que la participación de Veuve Clicquot haya ayudado a dar nueva vida al parque público. “Es fantástico porque continúa su legado”, manifestó, señalando que una parte de las ganancias del evento ayudan a conservar el campo de polo y el mantenimiento de los senderos de caminata del parque.

La actriz Mandy Moore (“This Is Us”) combinaba con las muestras florales en el parque Will Rogers. (Dania Maxwell / Los Angeles Times)

Florence McKoy y Kevin Humphrey de Carson compraron boletos de admisión general por $90 cada uno después de enterarse del evento en Instagram hace dos años. “Iba a venir el año pasado, pero tuve que vender mis entradas porque tenía que trabajar, así que es nuestro primer año”, dijo McKoy, sujetando una copa de champán, mientras estaba de pie en lo alto de una colina cubierta de hierba. “Definitivamente planeamos venir el año que viene, pero quiero que todos lo sepan, usen zapatos planos, no tacones”.

