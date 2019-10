Viaje en un tren tirado por la locomotora Big Boy en su parada en L.A. el 12 y 13 de octubre

La locomotora Big Boy 4014 de 1.2 millones de libras llegará al área de Los Ángeles, y tendrá la oportunidad de verla e incluso viajar en vagones detrás de ella.

El gigante, en la última etapa de una gira de tres partes llamada “La gran carrera a través del suroeste”, comenzó su viaje el 27 de septiembre cuando salió de Cheyenne, Wyo., y se espera que llegue el miércoles al área de Los Ángeles, aunque su destino exacto aún no se conoce. En su camino hacia aquí, pasará por Yermo, Barstow y Victorville y descenderá a través del Cajon Pass hacia la cuenca de Los Ángeles.

El 12 de octubre arrastrará vagones de tren de Colton a Barstow, y el 13 de octubre realizará el viaje de regreso a Colton. Aquellos que quieran regresar a Colton desde Barstow pueden hacerlo en un autobús alquilado, que está incluido en el precio de un boleto de ida. Puede viajar en ambos sentidos, pero será responsable del alojamiento en Barstow.

Aquellos que quieran viajar de Barstow a Colton pueden tomar un autobús alquilado en el estacionamiento de la estación del Metrolink en Rancho Cucamonga, que los dejará en la estación de Barstow.

Los pasajeros pueden elegir entre cuatro clases de asientos: aerodinámico, premier, primera y ejecutiva. Los precios comienzan en $350 por un boleto de ida. El pase de clase ejecutiva le permite reservar un vagón comercial privado de ocho asientos al final del tren por $15.000. Cada clase tiene asientos tipo domo.

Si no desea un boleto para viajar, aún puede ver la locomotora de 78 años, que se exhibirá en el área de Los Ángeles (ubicación aún indeterminada). El horario de visita será de 9 a.m. a 3 p.m. en octubre 10 y el 11 de octubre de 9 a.m. al mediodía. Los miembros de la tripulación también venderán productos de Big Boy.

El No. 4014 es uno de los 25 Big Boys construidos en 1941 exclusivamente para Union Pacific. Sólo ocho sobrevivieron y se exhibieron en varios museos de todo el país.



Big Boy tirará varios vagones durante su visita al área de Los Ángeles. Los asientos de domo son especialmente populares. (Paul Guercio)

El Big Boy 4014 estuvo en funcionamiento durante 18 años, luego se convirtió en un ‘pony de caballos de hierro’ en el recinto ferial del condado de Los Ángeles. Pasó cinco años siendo restaurado y fue bautizado en mayo en Cheyenne, Wyo.

La restauración de Big Boy ha dado vida a una parte de la historia del ferrocarril estadounidense, dijo Peter Hansen, editor de Railroad History, una publicación semestral.

“Atrapado en un museo, estaba sin vida”, dijo Hansen. “Es emocionante ver el vapor resoplando y los silbidos; hace que Big Boy se vea dramático y vivo”.

Una vez más lleno de vida, Big Boy completó su gira inaugural a Ogden, Utah, para la celebración del 150 aniversario de la conducción del pico dorado que creó el Ferrocarril Transcontinental.

El Big Boy No. 4014 sale de un taller de restauración de Union Pacific en el Museo Cheyenne Depot en Cheyenne, Wyo., el 4 de mayo.



(P. Solomon Banda / Associated Press)

Tan pronto como el Big Boy se detiene en las estaciones, las multitudes se reúnen para presenciar el silbido de la locomotora, dijo Paul Guercio, vicepresidente del Railway & Locomotive Southern California Chapter y miembro de la tripulación a bordo.

