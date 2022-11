Artista paraguaya destaca en Doha con pinturas sobre balones

Un gol, una jugada extraordinaria y la conquista de un trofeo también pueden servir de inspiración para una obra de arte.

En vez de un lienzo, la artista paraguaya Lili Cantero ha realizado fabulosos dibujos sobre balones de fútbol inspirados en las ocho selecciones que ganaron el Mundial y en la cultura de Qatar, exhibidos en una galería de arte de Doha.

El balón dedicado a la Argentina tiene las figuras pintadas a mano de los capitanes Daniel Passarella y Diego Maradona, sosteniendo el trofeo dorado que conquistaron en 1978 y 1986, respectivamente. El dibujo incluye una bandera argentina, el estadio Monumental de River Plate, donde ganó el primer Mundial de su historia, y el Obelisco, icónico monumento en el centro de Buenos Aires.

En otro de los lados de la pelota, hay una dedicatoria especial al “Gol del Siglo” que convirtió Maradona en el triunfo 2-1 ante Inglaterra en los cuartos de final del Mundial 1986. La artista recreó el festejo del astro y la decepción del defensor inglés Terry Butcher, uno de los rivales a los que el argentino eludió durante la magistral jugada previa.

Los capitanes Hilderaldo Luiz Bellini, Mauro Ramos, Carlos Alberto, Pelé, Dunga y Cafú aparecen en la pelota del Brasil pentacampeón mundial (1958, 1962, 1970, 1994 y 2002), así como el Cristo Redentor de Río de Janeiro.

El gol de Obdulio Varela que consumó el “Maracanazo” de Uruguay contra Brasil en la final de la Copa del Mundo de 1950 y el legendario estadio Centenario de Montevideo, sede del primer Mundial de la historia en 1930, que también ganó la Celeste, forma parte de la original muestra.

“Me gusta mucho el fútbol desde chica”, dijo a The Associated Press Cantero, de 30 años, fanática de Olimpia de Paraguay. “En Sudamérica se vive con mucha pasión, creces con el fútbol”.

Aunque estudió contabilidad y diseño de indumentaria, Cantero empezó a explorar su talento para el dibujo cuando algunos de sus amigos le pidieron que diseñara sus botines. Fue el principio de un emprendimiento que se convertiría en un negocio rentable cuando Lionel Messi posteó en redes sociales unos botines que le envió la artista paraguaya.

En el caso de los balones, Cantero primero prepara la superficie retirándole el acabado de fábrica para que la pintura acrílica quede mejor fijada. Luego inicia el proceso creativo con la pelota inflada sobre un soporte especial para que no se mueva. Pinta con pinceles y aerógrafo.

Los balones con diseño inspirados en los títulos de España, Francia, Alemania, Italia e Inglaterra también se exhiben en el Katara Cultural Village de Doha. La colección se completa con otras ocho pelotas dedicadas a igual número de estadios en el primer Mundial disputado en Medio Oriente.

“Para mí estar solamente presente acá con mis obras es un gran logro, obviamente me encantaría que se vendan, pero ya estar acá presente con la bandera paraguaya es muchísimo para mí y me siento muy feliz por eso. Ya que no vino Paraguay”, bromeó Cantero en referencia a que la selección de su país no se clasificó al Mundial.

Las obras van de los 7.000 a los 10.000 dólares.