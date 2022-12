Regala dinero: Guía de regalos en efectivo para las fiestas

Para muchos californianos, las fiestas son un momento para mostrar gratitud a través de una generosidad bien pensada. Para los seres queridos, es posible que queramos pasar el tiempo buscando ese regalo perfecto o planeando una dulce sorpresa. Pero para las personas que están fuera de nuestro círculo de amigos y familiares, incluidos los trabajadores de los servicios de los que dependemos todo el año, el dinero puede ser el regalo más versátil.

En el pasado, algunos estadounidenses consideraban que regalar dinero o un cheque regalo era impersonal. Pero Elaine Swann, experta en estilo de vida y etiqueta y fundadora de la Swann School of Protocol de Carlsbad (California), señala que en algunas culturas el dinero es un regalo habitual, como por ejemplo la práctica asiática de repartir sobres rojos llenos de dinero o las tradiciones panameñas que sigue la familia de Swann.

Un informe de Zelle de 2021 sobre las tendencias navideñas en Estados Unidos reveló que el dinero era el regalo más deseado para estas fiestas, casi el doble de popular que las experiencias o los regalos tangibles. (En el mismo informe, el dinero aparecía como la principal fuente de estrés durante las fiestas).

“Estamos empezando a ver ese cambio de aceptación”, afirma Swann. “Ahora, es absolutamente aceptable socialmente dar y recibir dinero como regalo”.

Pero, ¿a quién y cuánto debemos dar dinero durante las fiestas?

Durante la pandemia, las propinas aumentaron porque la gente comprendió el riesgo que corrían muchos trabajadores de los servicios. Swann espera que se mantenga un espíritu de generosidad similar durante todo el fin de año.

Pero decida lo que decida dar, deje siempre propina dentro de su presupuesto personal, dice.

Swann colaboró con la red de pagos digitales Zelle para crear una nueva guía de vacaciones y propinas que se publicó el martes. He aquí algunos puntos destacados:

Para el cuidado de niños, recomienda dar a la niñera el sueldo de una noche y un regalo de su hijo; para una niñera, el sueldo de una semana más un regalo; y para cada proveedor de guardería, entre 25 y 50 dólares.

Para el cuidado de mascotas, recomienda de 25 a 50 dólares (o el coste de una sesión) para el paseador de perros y de 15 a 25 dólares (o el coste de un servicio) para el peluquero.

Para los empleados de limpieza, recomienda una propina de vacaciones equivalente al coste de un día de trabajo.

Para el personal de edificios, recomienda dar entre 25 y 75 dólares a los aparcacoches, entre 25 y 50 dólares a los jardineros y entre 20 y 30 dólares a los trabajadores de mantenimiento.

Para el cuidado personal, como peluqueros, masajistas y entrenadores personales, sugiere dar una propina equivalente al coste de un servicio o un regalo.

Otros consejos sobre propinas

Da prioridad a las personas que te han ayudado a lo largo del año. Es más importante ir más allá por un empleado del estacionamiento que trabaja en tu edificio de oficinas que por un empleado de un restaurante con el que has tenido un contacto mínimo. Piense en el “peluquero que hizo un hueco en su horario para atendernos... la niñera que se quedó más tiempo sin hacer preguntas, o el ama de llaves que hizo algo extra”, dice Swann.

No tenga miedo de ser atrevido. Los regalos no tienen por qué ser siempre una sorpresa. “No pasa nada por decir: ‘Oye, tengo un regalo para ti y sólo quiero confirmar tu dirección de correo electrónico porque me gustaría enviarte una cosita’”, explica Swann. “La sorpresa y el placer de recibir esa cantidad extra ya es grande”.

Personaliza el dinero. Si se trata de alguien con quien charlas a menudo, puedes añadir una nota como “Sé que has estado ahorrando para comprarte un bolso de diseño nuevo” o “Sé que te gustan tus propios servicios de autocuidado, y aquí tienes algo de dinero para eso” para demostrar que has escuchado e investigado un poco, dijo Swann.

Coordina un regalo en grupo. Esto puede significar reunir a otros padres del colegio para hacer juntos un regalo para el profesor. También puedes elegir una cantidad que puedas permitirte para el personal de la peluquería y dividirla entre la persona que lava el pelo y la que lo peina y corta. O podría significar comprar una selección de productos horneados para que los disfruten todos los empleados de la residencia de ancianos.

La guía navideña de Zelle sobre propinas y regalos incluye también sugerencias sobre cuánto dar de propina durante todo el año.

