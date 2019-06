Entrevista a Oswaldo Zavala: La narcocultura, un reflejo ingenuo, intelectualmente pobre y sin imaginación

Oswaldo Zavala (Ciudad Juárez 1975) es profesor de literatura y cultura latinoamericana en The College of Staten Island y en The Graduate Center de la City University of New York (CUNY). Es autor de Los cárteles no existen. Narcotráfico y cultura en México (2018), Volver a la modernidad. Genealogías de la literatura mexicana de fin de siglo (2017) y La modernidad insufrible. (Cortesía)