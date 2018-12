Tu guía de bebidas para tener una fiesta sin drama

Si lleva vino a la fiesta de otra persona, le recomiendo seguir la regla de oro de las fiestas del escritor de vinos Jon Bonné de "The New Wine Rules": gaste aproximadamente la misma cantidad que haría en un plato principal en un restaurante al que iría con sus anfitriones. Ya estamos en Navidad, si te sientes generoso, ten en cuenta también el costo de un regalo en esa ecuación. No traiga algo que deba ser decantado por un millón de años. Y no te pongas nervioso si tu botella no se abre esa noche. Trae algo festivo que te gustaría tomar. He ganado muchas fiestas con "Moussamoussettes" de Agnès y René Mosse: es un vino rosado, es un pét-nat, y viene en botella magnum. Si Papá Noel tuviera una licencia de licor, será mejor que creas que dejaría grandes botellas de vino rosado espumoso bajo el árbol de Navidad.