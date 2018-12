Un joven pastor que predicaba sobre la depresión se suicidó; su esposa ahora quiere ayudar a otros, hablando al respecto con honestidad

Kayla le rogó a Dios que él despertara. Carol, que había cuidado de su marido moribundo, le pidió a Dios que no lo dejara sufrir, que lo llevara al cielo si su mente no volvería. Kayla prefirió no decir cómo se suicidó Andrew, con la esperanza de evitar que sus hijos lo sepan, en la medida de lo posible. Andrew murió en el hospital del valle de Pomona, donde también había nacido.