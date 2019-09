Las mujeres sufren de más violaciones sexuales de lo que se piensa: ‘Falta educación sexual’, dicen expertos

Una de cada 16 mujeres que viven en Estados Unidos sostiene que su primer encuentro sexual ocurrió sin su consentimiento, de acuerdo a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

Los ataques son perpetuados por hombres que conocen y en quienes confían. Las víctimas son adolescentes al tiempo de ser violadas.

Laura Berman, educadora sexual y defensora de la salud sexual, señala que los efectos de este trauma pueden ser de por vida, por lo que los padres deben poner atención en sus hijos.

“La encuesta de CDC revela que las mujeres participantes señalan haber sido coaccionadas u obligadas a tener relaciones sexuales mediante presión verbal, restricción física (como ser retenidas) y/o daño físico”, dice Berman.

Los investigadores descubrieron que estas sobrevivientes sufren décadas de consecuencias físicas y emocionales por estos actos de violencia sexual, indica la experta.

“Tienen tasas más altas de problemas de salud reproductiva, incluyendo dolor pélvico e irregularidades menstruales, y tasas más altas de depresión, ansiedad, autolesiones y abuso de sustancias”, enfatiza.

La edad promedio de la mayoría de las víctimas en el tiempo de su violación fue de 15 años de edad. La edad promedio de su pareja, o el agresor, fue de 27 años, lo que sugiere una gran discrepancia de poder y, posiblemente, también una diferencia en el tamaño físico.

CDC enfatiza que el 26% dice haber sido amenazada físicamente durante el encuentro, el 46% dijo que fueron retenidos físicamente. Más de la mitad (56%) dijeron que fueron presionadas verbalmente para tener relaciones sexuales, y el 16% dijo que su pareja amenazó con terminar la relación si no tenían relaciones sexuales.

Entonces, ¿cómo pueden los padres y los educadores ayudar a proteger a las generaciones futuras y garantizar que la primera vez de cada mujer sea consensuada?

A juicio de la experta, la cultura debe cambiar empezando con la educación sexual.

“Las mamás y los papás tienen buenas intenciones, pero las buenas intenciones no son suficientes”, señala Berman en el énfasis del consentimiento.

. El consentimiento no es la ausencia de un no. El consentimiento es un “sí" entusiasta de una persona sobria, así como de una persona mayor de edad para consentir. Y dígales a sus hijos que pueden decir “sí" a un acto sexual, sin que eso signifique que den su consentimiento para todos los actos sexuales. El hecho de que diga sí al sexo oral no significa que “tenga” que tener relaciones sexuales. El hecho de que hayas dicho que sí al sexo una noche, no significa que tengas que volver a tener sexo el próximo fin de semana. Solo porque enviaste un mensaje de texto desnudo no significa que quieras tener sexo.

· Recuerde que los niños también pueden ser víctimas. “Los niños también pueden ser violados. Si un chico se desmaya en una fiesta y se despierta con una chica encima de él, eso es violación. Debe tomarse en serio y no hacer una broma de ‘¡qué tipo tan afortunado!’. Todos deben dar su consentimiento, ya sean niños, niñas, homosexuales, heterosexuales, trans, etcétera”.

· Resista el “mi hija no puede salir hasta que tenga 40 años” o “Nadie amará a un hijo como su mamá". De acuerdo a la experta, la intención detrás de estos comentarios es dulce, pero ese es el problema: no plantea la idea en la mente de su hijo de que van a lastimarse y de que usted es el único en quien pueden confiar. En cambio, empodérelos para que confíen en su intuición y se apoyen en su propia inteligencia y habilidades de toma de decisiones. Los hijos son naturalmente muy intuitivos y saben cómo tomar buenas decisiones, pero se debe enseñarles a que tienen que tomar ese poder con ambas manos y realmente apoyarse en su sabiduría.

· No más afecto forzado. Ya sea haciendo que un niño le dé a la tía un beso en la mejilla o diciéndoles que vaya a abrazar a nuevos amigos, los padres deben dejar de obligar a los hijos a someterse a un contacto físico contra su voluntad, dice la educadora.

· Hacerlo les enseña que otras personas tienen derecho a decirles qué hacer con su cuerpo. También les enseña a ignorar esa sensación repugnante que sienten cuando alguien los toca contra sus deseos. Esto los hace más propensos a ser víctimas de depredadores, y también les hace más propensos a pensar que está bien tocar a otros en contra de su consentimiento.