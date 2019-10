Los Ángeles promete anular 2 millones de citaciones y órdenes judiciales. Las personas sin hogar serán las más beneficiadas

En un movimiento dramático diseñado para aliviar los desafíos que enfrentan las personas pobres y sin hogar de la región, los funcionarios de Los Ángeles dijeron el miércoles que estaban anulando casi 2 millones de citaciones por delitos menores y órdenes de detención que habían mantenido a la gente atrapada en el sistema judicial.

El anuncio está diseñado para arreglar un sistema que ha llevado a que mucha gente sea multada y arrestada repetidamente por infracciones menores, lo que conlleva a crecientes multas y órdenes de arresto. Para las personas sin hogar, eso ha creado obstáculos para acceder a viviendas y servicios.



